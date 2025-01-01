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Ik kies zelf van a.s.r. autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van Ik kies zelf van a.s.r. .
Ik kies zelf van a.s.r. is een online verzekeraar, die eerder opereerde onder de naam Ditzo. Ze bemiddelt in schadeverzekeringen en biedt die rechtstreeks aan: autoverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, inboedelverzekeringen, rechtsbijstandverzekerlingen, opstalverzekeringen, reisverzekeringen en zorgverzekeringen. Ik kies zelf van a.s.r. maakt onderdeel uit van de ASR verzekeringsgroep.