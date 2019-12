InShared-autoverzekering opzeggen

InShared-autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van InShared .

Over InShared-autoverzekering

InShared valt onder Achmea Schadeverzekeringen en is een volledige online verzekeraar. Inshared was een van de laatste autoverzekeraars zonder bonus-malussysteem, maar voerde eind 2014 alsnog een bonus-malusladder in. Daarnaast is er een eigen systeem met beloningspunten. Verzekerden krijgen een jaarbeloning na afloop van elk verzekeringsjaar (rond eind april), afhankelijk van onder andere de schadelast en schadebeperkende maatregelen door de verzekerde.

InShared heeft diverse schadeverzekeringen, op het gebied van de auto, motor, brommer, caravan, wonen, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen, reizen en dieren.