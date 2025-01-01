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InShared autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van InShared .
InShared is een volledig online verzekeraar en werkt met een jaarbeloning. Als er geld aan het eind van het kalenderjaar over is gebleven in de schadepot, verdeelt ze dat onder klanten. InShared is onderdeel van Achmea. De verzekeraar biedt particuliere verzekeringen aan op het gebied van de auto, motor, brommer, scooter, caravan, wonen, fiets, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen, reizen en dieren.