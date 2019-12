United Insurance-autoverzekering opzeggen

United Insurance-autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van United Insurance .

Over United Insurance-autoverzekering

Via United Insurance kun je verzekeringen afsluiten op het gebied van wonen, auto s en zorg. Doordat United Insurance die voor tienduizenden consumenten inkoopt, kan dat vaak tegen lage premies. De verzekeringen zijn direct af te sluiten via de website. Klanten van United Insurance ontvangen jaarlijks voorafgaand aan de verlengingsdatum automatisch een aanbod waaruit blijkt of het misschien nog beter kan. United Insurance is een handelsnaam van Klap b.v.