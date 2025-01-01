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ABN AMRO autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van ABN AMRO .
ABN AMRO is een bank die zich richt op particuliere en zakelijke klanten in Nederland en daarbuiten. ABN AMRO Verzekeringen is een samenwerking tussen ABN AMRO Bank en NN Group. Naast bankproducten zoals sparen, beleggen, hypotheken en leningen biedt ABN AMRO verschillende verzekeringen aan. Consumenten kunnen er onder meer terecht voor auto-, woon-, reis- en levensverzekeringen. Ook voor zakelijke klanten zijn er diverse verzekeringen beschikbaar.