ABN AMRO-autoverzekering opzeggen

ABN AMRO-autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van ABN AMRO .

Over ABN AMRO-autoverzekering

ABN Amro is in 1991 ontstaan vanuit een fusie en is een financiele dienstverlener. ABN Amro richt zich op particuliere en zakelijke klanten in Nederland en daarbuiten met verzekeringen en financiele producten als bankieren, sparen, hypotheken, beleggen en lenen. ABN Amro Verzekeringen is sinds 2003 onderdeel van Delta Lloyd Groep. ABN Amro heeft particuliere verzekeringsproducten voor reizen, auto, wonen, studenten, leven en vermogen. Daarnaast zijn er zakelijke verzekeringen voor starters, ZZP’ers, verenigingen of stichtingen en meer of minder vermogende bedrijven