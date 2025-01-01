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Centraal Beheer autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van Centraal Beheer .
Verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer is bekend van de campagne 'Even Apeldoorn bellen'. Centraal Beheer is een van de grootste verzekeraars in Nederland en is net als onder meer Interpolis, Zilveren Kruis en FBTO onderdeel van Achmea. De verzekeraar biedt pensioen-, levens- en schadeverzekeringen aan en financiele diensten voor particulieren, werknemers en bedrijven. Ook biedt Centraal Beheer administratieve dienstverlening en hulpverlening bij schade en risicomanagement.