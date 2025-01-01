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Centraal Beheer autoverzekering

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Centraal Beheer autoverzekering afsluiten?

Is een autoverzekering van Centraal Beheer voor jou de beste en voordeligste keus?

Premie van een Centraal Beheer autoverzekering berekenen? Met onze Autoverzekering Vergelijker vergelijk je eenvoudig verschillende autoverzekeringen. Bekijk wat een Centraal Beheer autoverzekering meer of minder biedt ten opzichte van andere autoverzekeringen.

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Contactgegevens Centraal Beheer

  • Telefoonnummer:
    055 - 579 80 00
  • E-mail:
    Stel vraag via formulier
  • Website:
    www.centraalbeheer.nl
  • Adres:

    Postbus 9150
    7300 HZ Apeldoorn

Stap eenvoudig over

  • Circa 30 autoverzekeraars
  • Actuele premies
  • Direct óf later afsluiten

Centraal Beheer autoverzekering opzeggen

Centraal Beheer autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van Centraal Beheer .

Over Centraal Beheer autoverzekering

Verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer is bekend van de campagne 'Even Apeldoorn bellen'. Centraal Beheer is een van de grootste verzekeraars in Nederland en is net als onder meer Interpolis, Zilveren Kruis en FBTO onderdeel van Achmea. De verzekeraar biedt pensioen-, levens- en schadeverzekeringen aan en financiele diensten voor particulieren, werknemers en bedrijven. Ook biedt Centraal Beheer administratieve dienstverlening en hulpverlening bij schade en risicomanagement.

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