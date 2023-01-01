Ominimo autoverzekering afsluiten?
Is een autoverzekering van Ominimo voor jou de beste en voordeligste keus?
- Vul in de Autoverzekering Vergelijker van de Consumentenbond je wensen in.
- Je ziet direct welke autoverzekering op basis van jouw voorkeuren de laagste prijs en beste prijs-kwaliteitverhouding heeft.
Premie van een Ominimo autoverzekering berekenen? Met onze Autoverzekering Vergelijker vergelijk je eenvoudig verschillende autoverzekeringen. Bekijk wat een Ominimo autoverzekering meer of minder biedt ten opzichte van andere autoverzekeringen.
Heb je de autoverzekering gevonden die het best bij je past? Via de Autoverzekering Vergelijker sluit je in een handomdraai de autoverzekering van jouw keuze af.
Contactgegevens Ominimo
- Telefoonnummer:020 - 290 50 77
- Website:www.ominimo.nl
- Adres:
John M. Keynesplein 1
1066 EP Amsterdam
Ominimo autoverzekering opzeggen
Ominimo autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van Ominimo .
Over Ominimo autoverzekering
Ominimo is in 2025 gestart met het aanbieden van autoverzekeringen in Nederland. De missie van de van oorsprong Hongaarse verzekeraar is om eenvoudige en betaalbare digitale autoverzekeringen aan te bieden.