Autoverzekering

Ominimo autoverzekering

Ominimo autoverzekering afsluiten?

Is een autoverzekering van Ominimo voor jou de beste en voordeligste keus?

Contactgegevens Ominimo

  • Telefoonnummer:
    020 - 290 50 77
  • Website:
    www.ominimo.nl
  • Adres:

    John M. Keynesplein 1
    1066 EP Amsterdam

Ominimo autoverzekering opzeggen

Ominimo autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van Ominimo .

Over Ominimo autoverzekering

Ominimo is in 2025 gestart met het aanbieden van autoverzekeringen in Nederland. De missie van de van oorsprong Hongaarse verzekeraar is om eenvoudige en betaalbare digitale autoverzekeringen aan te bieden.

