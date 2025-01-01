icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Home Geld & Verzekering Autoverzekering
Autoverzekering

OHRA autoverzekering

ohra

OHRA autoverzekering afsluiten?

Is een autoverzekering van OHRA voor jou de beste en voordeligste keus?

Premie van een OHRA autoverzekering berekenen? Met onze Autoverzekering Vergelijker vergelijk je eenvoudig verschillende autoverzekeringen. Bekijk wat een OHRA autoverzekering meer of minder biedt ten opzichte van andere autoverzekeringen.

Heb je de autoverzekering gevonden die het best bij je past? Via de Autoverzekering Vergelijker kun je veel autoverzekeringen direct afsluiten.

Contactgegevens OHRA

  • Telefoonnummer:
    026 - 400 40 40
  • E-mail:
    Stel vraag via formulier
  • Website:
    www.ohra.nl
  • Adres:

    Postbus 40000
    6803 GA Arnhem

Stap eenvoudig over

  • Circa 30 autoverzekeraars
  • Actuele premies
  • Direct óf later afsluiten

OHRA autoverzekering opzeggen

OHRA autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van OHRA .

Over OHRA autoverzekering

OHRA biedt diverse verzekeringen voor particulieren, waaronder auto-, woon-, reis- en zorgverzekeringen. Ook kun je er terecht voor andere persoonlijke verzekeringen.

Alle aanbieders