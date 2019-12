Lancyr-autoverzekering opzeggen

Lancyr-autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van Lancyr .

Over Lancyr-autoverzekering

Lancyr Verzekeringen is een tussenpersoon en onderhandelt over financiele producten bij grote verzekeraars en om voordelig verzekeringen en hypotheken aan te kunnen bieden. Producten afsluiten kan online of via een adviseur. Via Lancyr kun je hypotheken afsluiten en particuliere verzekeringsproducten voor wonen, vervoer, zorg, recreatie en persoonlijke verzekeringen op het gebied van uitvaart, rechtsbijstand en aansprakelijkheid.