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Lancyr autoverzekering

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Lancyr autoverzekering afsluiten?

Is een autoverzekering van Lancyr voor jou de beste en voordeligste keus?

Premie van een Lancyr autoverzekering berekenen? Met onze Autoverzekering Vergelijker vergelijk je eenvoudig verschillende autoverzekeringen. Bekijk wat een Lancyr autoverzekering meer of minder biedt ten opzichte van andere autoverzekeringen.

Heb je de autoverzekering gevonden die het best bij je past? Via de Autoverzekering Vergelijker kun je veel autoverzekeringen direct afsluiten.

Contactgegevens Lancyr

  • Telefoonnummer:
    088 - 020 45 25
  • E-mail:
    info@lancyrverzekeringen.nl
  • Website:
    www.lancyr.nl
  • Adres:

    De Ruijterkade 112
    1011 AB Amsterdam

Stap eenvoudig over

  • Circa 30 autoverzekeraars
  • Actuele premies
  • Direct óf later afsluiten

Lancyr autoverzekering opzeggen

Lancyr autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van Lancyr .

Over Lancyr autoverzekering

Lancyr biedt verschillende verzekeringen en hypotheken aan voor particulieren. Je kunt er onder meer terecht voor woon-, voertuig-, reis- en zorgverzekeringen. Daarnaast biedt Lancyr persoonlijke verzekeringen, zoals aansprakelijkheids-, rechtsbijstand- en uitvaartverzekeringen.

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