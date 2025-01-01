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Lancyr autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van Lancyr .
Lancyr biedt verschillende verzekeringen en hypotheken aan voor particulieren. Je kunt er onder meer terecht voor woon-, voertuig-, reis- en zorgverzekeringen. Daarnaast biedt Lancyr persoonlijke verzekeringen, zoals aansprakelijkheids-, rechtsbijstand- en uitvaartverzekeringen.