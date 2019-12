FBTO-autoverzekering opzeggen

FBTO-autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van FBTO .

Over FBTO-autoverzekering

FBTO bestaat sinds 1956 en is een van de grootste internetverzekeraars van Nederland met ruim 500.000 klanten. FBTO streeft naar eenvoudige verzekeringsoplossingen voor particulieren en staat ook via social media en apps met klanten in contact.

De verzekeraar is onderdeel van Achmea, de grootste verzekeringsgroep in Nederland, evenals Interpolis, Zilveren Kruis Achmea en Avero Achmea.

FBTO biedt particuliere verzekeringen aan voor de auto, zorg, rechtsbijstand, aansprakelijkheid, ongevallen, uitvaart, overlijdensrisico, wonen, reizen en vrije tijd. Ook kun je via FBTO hypotheken, spaarrekeningen en beleggingsproducten afsluiten.