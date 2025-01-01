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FBTO autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van FBTO .
FBTO is één van de grootste internetverzekeraars van Nederland met ruim 1 miljoen klanten. De verzekeraar zegt te streven naar eenvoudige verzekeringsoplossingen voor particulieren. FBTO is onderdeel van Achmea, de grootste verzekeringsgroep in Nederland. FBTO biedt particuliere verzekeringen aan voor de auto, zorg, rechtsbijstand, aansprakelijkheid, ongevallen, overlijdensrisico, wonen, reizen, aanhangwagen, inboedel, boot, buitenshuis, annulering, motor, opstal en huisdieren.