Reviews van FBTO autoverzekering

JW 13 december 2019







Verzekeraar handelt niet al te eerlijk. Wij hebben een no claim beschermer erbij genomen om prijsverhoging na schade te voorkomen. Uiteindelijk betaalde wij een jaar later (na een ongelukje met een paaltje :)) per maand 25 euro meer. Er werd aangegeven dat dit te maken heeft met algemene prijsstijgingen en schades die in de buurt veroorzaakt zijn. Bizar (en niet uit te leggen) dat op dergelijke wij opeens 25 euro per maand moet worden bijbetaald.

C 26 oktober 2019







Super goede klantenservice! Fijne en snelle hulp. Verder alles zeer duidelijk, heb nog nooit van te voren zo'n goeie verzekeraar gehad. Verder gewoon goedkoopste prijs, dus zeker een aanrader

Patrick 21 oktober 2019







Ik heb schade aangebracht bij een auto die achter mij geparkeerd stond. De schade heb ik makkelijk online kunnen indienen. Ik werd keurig gebeld voor een controle en extra uitleg over de no claim. Gelukkig had ik mij daarvoor verzekerd door de no claim module aan te zetten. FBTO heeft alles netjes geregeld.

Herman 20 oktober 2019







Nadat ik 30 jaar verzekerd was bij ANWB overgestapt naar FBTO. Premie €160 lager! Deze werd nogmaals met ruim € 35 verlaagd nadat bleek dat de door ANWB opgegeven aantal schadevrije jaren te laag bleek te zijn bij check bij Roy data.

José 30 juli 2019







