Unigarant-autoverzekering opzeggen

Unigarant-autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van Unigarant .

Over Unigarant-autoverzekering

Unigarant is opgericht in 1972 en is onderdeel van de ANWB. Verzekeringen kunnen online of via een tussenpersoon worden afgesloten. Unigarant biedt Vriendendekking voor de reisverzekering: wanneer tijdens je reis een goede vriend overlijdt, dan worden de onkosten vergoed (zoals de terugreis).

Unigarant heeft verzekeringen voor motorrijtuigen, fietsen, scootmobiels, (zaken)reizen, mobiele apparatuur, hobby en sport en biedt daarnaast pakketverzekeringen aan.