Is een autoverzekering van Unigarant voor jou de beste en voordeligste keus?
Premie van een Unigarant autoverzekering berekenen? Met onze Autoverzekering Vergelijker vergelijk je eenvoudig verschillende autoverzekeringen. Bekijk wat een Unigarant autoverzekering meer of minder biedt ten opzichte van andere autoverzekeringen.
Heb je de autoverzekering gevonden die het best bij je past? Via de Autoverzekering Vergelijker kun je veel autoverzekeringen direct afsluiten.
Postbus 50.000
7900 RP Hoogeveen
Unigarant autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van Unigarant .
Unigarant is onderdeel van de ANWB en biedt verschillende verzekeringen voor particulieren. Je kunt er onder meer terecht voor voertuig-, fiets-, reis- en recreatieverzekeringen. Daarnaast biedt Unigarant verzekeringen voor mobiele apparatuur, hobby's en sport, evenals pakketverzekeringen.