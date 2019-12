Reviews van Unigarant autoverzekering

Na een schade aan mijn personenauto, die veroorzaakt werd door een grote, zogenaamde zwerfkei die als wegverfraaiing diende, ontstond er over de schuldvraag een meningsverschil tussen mij en de gemeente waar het ongeval plaatsvond. De kei lag nabij een uitrit van een openbare parkeerplaats en was verschoven waardoor hij ruim over de rijbaan stak. Door de krappe bocht was de kei niet zichtbaar vanaf de bestuurdersplaats en bij het wegrijden ontstond schade. De gemeente erkent dat de kei verschoven was, maar zegt dat hij op het moment van de aanrijding weer op zijn plaats lag, ondanks de foto met het bewijs dat dit niet zo was. De verzekering nam het verweer van de gemeente voetstoots aan en ik voel mij daardoor door Unigarant slecht vertegenwoordigt. Zeker nadat kort na dit voorval een kleine parkeerschade (onbekende dader) ontstond en wanneer ik die schade zou claimen ruim € 1000,00 meer premie per jaar zou moeten betalen...