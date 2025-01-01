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Nationale-Nederlanden Bank autoverzekering

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Nationale-Nederlanden Bank autoverzekering afsluiten?

Is een autoverzekering van Nationale-Nederlanden Bank voor jou de beste en voordeligste keus?

Premie van een Nationale-Nederlanden Bank autoverzekering berekenen? Met onze Autoverzekering Vergelijker vergelijk je eenvoudig verschillende autoverzekeringen. Bekijk wat een Nationale-Nederlanden Bank autoverzekering meer of minder biedt ten opzichte van andere autoverzekeringen.

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Contactgegevens Nationale-Nederlanden Bank

  • Telefoonnummer:
    088 - 663 06 63
  • E-mail:
    Stel vraag via formulier
  • Website:
    nn.nl/particulier/verzekeren
  • Adres:

    Postbus 93604
    2509 AV  Den Haag

Stap eenvoudig over

  • Circa 30 autoverzekeraars
  • Actuele premies
  • Direct óf later afsluiten

Nationale-Nederlanden Bank autoverzekering opzeggen

Nationale-Nederlanden Bank autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van Nationale-Nederlanden Bank .

Over Nationale-Nederlanden Bank autoverzekering

Nationale-Nederlanden Bank is onderdeel van de NN Groep. NN Bank is bemiddelaar voor onder meer auto, reis-, woon- en zorgverzekeringen van Nationale-Nederlanden.

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