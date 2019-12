Reviews van InShared autoverzekering

Ted 17 december 2019







Erg onpersoonlijk en bij total loss , erg slechte voorwaarden . Goed lezen!!!!

Anoniem 10 december 2019







Na ongeluk, aangereden te zijn, moest ik meerdere malen uitleg geven over het ongeluk. Na ruim een half jaar wachten krijg ik bericht van Inshared dat het ongeluk mijn schuld was. De afhandeling vind ik zeer slecht. InShared laat niks van zich horen, afspraken komen ze niet na. Ik heb nu meer als 3000 euro verlies, omdat de tegenpartij liegt over het ongeluk.

Waardeloze schade-afwikkeling 2 augustus 2019







Op 6 april aangereden door een verzekerde van Inshared. Er moeten nog een aantal zaken worden vergoedt. Als je hen belt sta je tientallen minuten in de wacht. En als je dan eindelijk iemand aan de lijn hebt, verschuilt men zich alleen maar achter personeelstekort en werkachterstand. Hier wil je niet verzekerd zijn mensen.

Ilona 12 juli 2019







Goed tot er wat gebeurd. Ben van achter aangereden op 11 mei auto was direct totallos ben tot op de dag van vandaag bezig teveel betaalde en onterechte afschrijving van premie terug proberen te krijgen. Uiteindelijk zou het de 10de deze maand op me rekening staan en nu de 12de staat het er nog niet. Service is beneden peil als je beld word er gezegd dat alles alleen maar via mail gaat zijn nooit te bereiken en antwoordt krijg je nagenoeg niet ik heb ondertussen alle verzekeringen bij inshared opgezegd en zodra ik me geld h3b wil ik ook niks meer met inshared te maken hebben en raad ook iedereen af hier ooit een verzekering bij te nemen.

BvM 10 juli 2019







