Reviews van Autoweek autoverzekering

Ze hebben sinds het begin van het contract de royementsverklaring van de vorige verzekering niet meegenomen. Gevolg een veel te hoge premie! Omdat ze ontzettend slecht bereikbaar zijn en niet reageren op mailtjes blijft dit een probleem. Mijn volgende stap zal de rechtsbijstandverzekering (bij Interpolis) zijn. Die reageren tenminste. De Autoweek verzekering is echt een afrader dit in tegenstelling tot het blad.

Bij Autoweek betaal je minimaal premie, maar daar krijg je dan ook niks voor terug. Ik was betrokken bij een ongeluk, waarvan de andere partij schuld had. Autoweek regelde niets voor me. Voor schadeafhandeling moest ik maar naar de verzekering van de tegenpartij, aangezien zij ook moesten uitbetalen. Op het moment wordt er binnen Autoweek ook van verzekeraar gewisseld, maar het is één organisatorische ramp en de website is al dagen onbereikbaar. Dus minimale premie = minimale service. Alleen aan te raden als ze de goedkoopste premie bieden.