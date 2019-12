Reviews van Kilometerverzekering autoverzekering

M.P. 22 februari 2019







Indien je een wijziging doorgeeft (poliswijziging of een verhuizing), dan betaal je 10,- wijzigingskosten.

C. 10 juli 2018







De kilometerverzekering leek het eerste jaar een prima verzekering, tot de premie na dat jaar opeens 2,5x zo hoog werd. Ik moest meer dan 1000 euro gaan betalen per jaar. Op mails komt een standaardantwoord, een specificatie is nergens terug te vinden. Telefonisch werd mij na lang in de wacht staan uiteindelijk medegedeeld dat mijn kilometerstand niet bekend was terwijl ik die wel doorgegeven had. Daar kon niets meer aan gedaan worden en ik moest maar gewoon betalen. Daarop heb ik besloten om de verzekering op te zeggen en toen moest ik nog eens 110 euro extra overmaken aan royementskosten. Werkelijk belachelijk. En erg jammer dat men niet bereid is om naar een oplossing te zoeken.

EllieN 6 juli 2018







Ruim 6 jaar bij verzekerd geweest, altijd positief bevallen. Maar nu zeg ik de verzekering op, en begint het gesodemieter op meerdere punten: - ze stoppen je verzekering niet, maar maken er een schorsing van. Je krijgt dan pas na 3 jaar je geld terug! Dus let goed op wat ze je voorschotelen! - je moet kosten betalen om te stoppen, heb ik nog nooit meegemaakt! - en dan nog het ergste: Ik had bij hen een verzekering afgesloten waarbij de door mij te betalen kosten gebaseerd worden op het werkelijk gereden aantal km's. Dus, wanneer ik opzeg, lijkt het me logisch dat het terug te ontvangen bedrag ook gebaseerd is op het aantal gereden km's. Ik zie niet in hun voorwaarden staan dat dit niet zo is. Ik krijg minder dan de helft van het jaarbedrag terug, terwijl ik maar 1/3 van het geraamde en dus vooruitbetaalde km's heb gereden. En zou dus 2/3 terug moeten ontvangen. Echt waardeloos! Dus pas goed op bij opzeggen! Dan gaan ze pas echt los om je uit te wringen financieel!

Ekrem 16 juni 2018







Mijn auto is 3jaar is daar verzekerd eerste jaar was goedkoop ik rij vrij weinig toen kreeg ik aan het van de jaar geld terug mijn contract was tot 75000km per jaar tweede jaar prijs is bijna dubbel aan het einde van het jaar moest ik bij betalen terwijl ik 40010 of 40020km gereden puur onzin mijn contract is 7000km per jaar ik rij bijna helft ik moet bijbetalen ik had ze gebeld hun zeggen wij hebben je km aangepast naar 4000km echt onzin ik heb zelf niet aangevraagd zonder mijn toestemming yen derde 3jaar krijg ik mail van hun noemen ze bedrag ik betaal dat bedrag later kreeg ik nog een mail nog een bedrag dat is extra echte oplichters 3jaar kreeg ik loyaliteits korting wordt niet meegerekend sorry voor lange verhaal ik ben hun echt zat

FH 13 maart 2018







