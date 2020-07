Reviews van Allianz Direct autoverzekering

Slechtste verzekering ooit, geen goede service. Weinig mede werkers. Zo juist al op 2 verschillende nummers 40 min aan de lijn en nog steeds niemand gesproken. Na het terug komen van vakantie, uit de verzekering gegooid. Er was een betaling niet gelukt. Absurd! Ik zou hier niet mijn verzekering afsluiten.

Als je verzekerd wilt zijn, bij de slechtste verzekeringsmaatschappij in Nederland, raad ik je zeker Allianz aan. Wat een TROEP verzekering.. telefonisch sta je langer dan 30 min. in de wacht, e-mail contact wacht ik al 7 werkdagen op, geld wat teruggestort moet worden, gebeurt maar niet. Antwoordt van een medewerker ; Allianz bank zit in Duitsland en terugbetalingen kunnen tot 6 maanden duren. Wat een ONZIN!!!