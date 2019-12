Premie autoverzekering

Door autoverzekeringen regelmatig te vergelijken kun je flink geld besparen. De premie van een autoverzekering verschilt niet alleen per autoverzekeraar, maar is ook afhankelijk van veel andere kenmerken. Denk bijvoorbeeld aan de dekking, je woonplaats, je leeftijd en wat voor auto je hebt.

Hoe wordt de premie bepaald?

De premie van je autoverzekering wordt bepaald door:

Je leeftijd

Woonplaats

Hoeveel kilometers je rijdt

Je schadeverleden en schadeclaims

Sommige autoverzekeraars kijken naar je huisnummer voor de premie (en zelfs naar de huisnummertoevoeging). Ook het merk en bouwjaar van je auto spelen een rol. De dekking van je autoverzekering speelt ook mee. De beperkt cascoverzekering en de volledig cascoautoverzekering zijn duurder dan WA-autoverzekeringen.

Wat is van invloed op de hoogte van de premie?

Bijkomende kosten

Autoverzekeraars brengen een aantal kosten in rekening. Meestal worden die bij de premie opgeteld. Deze kosten kunnen oplopen tot wel €36 per jaar.

Mogelijke extra kosten:

Poliskosten voor het opmaken van de polis. Deze variëren van €6 tot €15 voor het afsluiten of wijzigen van de verzekering.

Incassokosten of transactiekosten betaal je per betaling. Deze lopen uiteen van €1,25 tot ruim €3 (Lancyr) per betaling. Betaal je per maand dan betaal je die kosten dus 12 keer. Het maakt meestal niet uit of je per acceptgiro of automatische incasso betaalt.

Beëindigingskosten of opzegkosten betaal je als je de autoverzekering opzegt.

Nieuwe klanten versus bestaande klant

Verzekeraars kunnen voor nieuwe klanten een andere premie rekenen dan voor bestaande klanten, voor exact dezelfde polis. Dat is niet verboden, maar de Consumentenbond vindt dit wel onwenselijk en ondoorzichtig. Vergelijk dus minimaal jaarlijks de prijzen en voorwaarden.

Bonus-malusladder

Bij bijna alle verzekeraars krijg je korting (bonus) op je autopremie als je schadevrij rijdt. Claim je in een jaar toch 1 of meerdere schades, dan kan de premie (fors) omhoog gaan (malus). Autoverzekeraars gebruiken bonus-malustabellen die je in de voorwaarden vindt. Voor de premie tellen het aantal schadevrije jaren sterk mee.

Leeftijd

Bij een nieuwe auto of een schadeclaim en na een verhuizing kun je te maken krijgen met een hogere premie. Bij een groot aantal verzekeraars gaat de premie ook omhoog bij een leeftijd vanaf 65 jaar. En ook jongeren onder de 24 jaar betalen vaak een stuk meer voor hun premie dan meer ervaren rijders.

Kilometers per jaar

Nederlandse autorijders maken zo'n 12.000 kilometer per jaar. Als je jaarlijks veel kilometers rijdt, betekent vaak ook een hogere verzekeringspremie betalen dan iemand die weinig rijdt. De premieverschillen kunnen oplopen tot wel 600%. Bij sommige autoverzekeraars loont het soms juist om minder te rijden, zoals bij Route Mobiel en Zelf.

Premieverhoging door verzekeraar: mag dat?

Aan de meeste schadeverzekeringen zit je maximaal een jaar vast. Verzekeraars kunnen tussentijds (dus niet op de 'contractvervaldatum' maar tijdens de looptijd van de verzekering) de voorwaarden en premie wijzigen. Dit doen ze op basis van een zogenoemde en-bloc clausule, die in de voorwaarden staat. Je moet over zo'n nadelige wijziging tijdig en helder bericht krijgen. Maar er is geen termijn vastgelegd waaraan verzekeraars zich moeten houden.

Je mag na een nadelige poliswijziging door de verzekeraar direct opzeggen. Doe dit wel binnen 30 dagen na het bericht hierover. Als je al premie hebt betaald, krijg je die (naar verhouding) inclusief assurantiebelasting terug. Soms worden er wel administratiekosten of opzegkosten gerekend.

Premie omhoog? Kom in actie!

Eis een heldere toelichting op de premiewijziging: daar heb je recht op als verzekerde.

Controleer na een premieverhoging of je ergens anders beter af bent: vergelijk de voorwaarden en premies van autoverzekeringen.

Check via de website van de verzekeraar en/of onze online vergelijker wat een nieuwe klant betaalt bij de verzekeraar. Is dat minder? Vraag de verzekeraar om opheldering en om de lagere premie.

Klaag schiftelijk maar ook openlijk, zoals via social media of klachtenkompas. Dreig eventueel met een overstap.

Stap eventueel naar het klachtenloket Kifid, dit is gratis.

Let er bij een opzegging op dat je de al betaalde premie inclusief assurantiebelasting terugkrijgt.

Rekent de verzekeraar een lagere prijs voor nieuwe klanten? Of kreeg je een flinke premieverhoging zonder dat je schade claimde? Meld ervaringen op de community van de Consumentenbond.

Onderhandel over prijs en provisie

Verzekeraars verwerken de vergoeding van de tussenpersoon (provisie) in de premies van de autoverzekeringen. De provisie op schadeverzekeringen varieert flink van 10% tot ruim 25% van de premies. Dat blijkt uit een rondgang onder schadeverzekeraars die met intermediairs samenwerken. Met deze informatie kun je met adviseurs onderhandelen over de prijs. Als je in gesprek gaat met je verzekeringsadviseur, vraag dan ook welke dienstverlening je mag verwachten.

Tips om te besparen

Tips om te besparen op de premie van je autoverzekering:

Wie meerdere verzekeringen bij 1 verzekeraar onderbrengt kan vaak pakketkorting krijgen.

De premie een jaar vooruitbetalen, levert vaak een premiekorting van een paar procent op.

Als je jaarlijks minder rijdt dan ooit opgegeven, kan het lonen de gemiddelde kilometers aan te passen. De premie kan dan dalen. Er kunnen wel kosten gerekend worden voor wijzigingen die niet op de contractvervaldatum worden gedaan.

Heb je een tweede auto, dan kan een tweede gezinsautoregeling voordelig uitpakken.

Deel je de auto met anderen? Ook dan is het slim om te kijken welke mogelijkheden verzekeraars daarvoor bieden.

Is het ‘nieuwe rijden’ je op het lijf geschreven? Dan kun je ook kijken of een rijstijlverzekering voordelig voor je uitpakt.

Het privé leasen groeit in populariteit. Bij de leaseprijs zit de autoverzekering standaard inbegrepen. Check wel de voor- en nadelen voor je een contract afsluit.

Soms kun je een kleine schade beter zelf betalen dan deze te claimen. Meer tips over schade claimen of zelf betalen.

Vergelijk regelmatig je autoverzekering

Een verhuizing, een nieuwe of juist een oudere auto, nieuwe voorwaarden of aanpassing van je premie door je autoverzekeraar, het zijn slechts enkele redenen om regelmatig je autoverzekering te vergelijken. Soms kun je je auto na een schadeclaim voordeliger bij een andere autoverzekeraar verzekeren.

