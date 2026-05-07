Archief Autoverzekering

Goedkoopste autoverzekering vinden
De goedkoopste autoverzekering hangt af van jouw situatie. Door goed te vergelijken en de juiste dekking te kiezen, kun je vaak veel besparen. Lees hier waar je op kunt letten.
De goedkoopste autoverzekering hangt af van jouw situatie. Door goed te vergelijken en de juiste dekking te kiezen, kun je vaak veel besparen. Lees hier waar je op kunt letten.
Pechhulp kun je afsluiten via je autodealer, als aanvullende dekking bij je auto- of reisverzekering of als (losse) pechhulpdienst. Wat zijn de verschillen?
Betaal je de premie van je autoverzekering niet? Dan kan de verzekeraar je autoverzekering schorsen of beëindigen. Rijd je zonder verzekering, dan riskeer je een boete.
Heb je autoschade door een ander motorvoertuig en ben je alleen WA verzekerd? Dan kun je de schade meestal melden bij je eigen WA-verzekeraar.
Ingebroken in je auto? Lees wat de autoverzekering vergoedt, wanneer de inboedelverzekering betaalt en wat je moet doen na een auto-inbraak.
Met een rechtsbijstandverzekering voor je auto krijg je juridische hulp na een verkeersongeval of verkeersgeschil. Maar heb je deze dekking echt nodig?
Storm, hagel en onweer kunnen flinke schade aan auto's veroorzaken. Een beperkt casco- of allriskverzekering dekt deze schade.
Mag je met een elektrische step, Segway of hoverboard de openbare weg op? En hoe zit het met de verzekering? Dit zijn de belangrijkste regels.
Verzekeraars geven soms korting op de premie op basis van jouw rijstijl. Maar wat zegt dat over de premie en hoe zit het met de privacy?
Een auto uitlenen kan je geld besparen en is een duurzame optie. Niet gek dus dat het delen van een auto steeds populairder wordt. Maar hoe zit het met je verzekering?
Een auto delen, huren of verhuren scheelt geld. Maar zorg dat je niet opdraait voor schade die jij niet hebt gemaakt.
Voor een nieuwe autoverzekering moet je de schadevrije jaren opvragen bij de autoverzekeraar. Of kijk op het polisblad van de autoverzekering.
Je kunt je autoverzekering wijzigen als je situatie verandert. Bijvoorbeeld als je een andere auto koopt, minder kilometers gaat rijden of als je een nieuwe bestuurder wilt toevoegen. Een wijziging kan invloed hebben op je premie en dekking.
Auto’s met keyless entry zijn gevoelig voor sleutelloze autodiefstal. Criminelen kunnen het signaal van je autosleutel opvangen en versterken. Zo openen en starten ze de auto zonder braaksporen.
Hevige overstromingen kunnen zorgen voor veel schade aan woningen, maar ook aan auto’s. Welke waterschade kun je claimen op de autoverzekering?
Wat dekt je verzekering bij schade als je slipt met je auto? En ben je verzekerd voor schade als je zonder winterbanden rijdt?
Door jarenlang schadevrij te rijden kun je een forse no-claimkorting opbouwen. Maar die korting kan zomaar verdwijnen als je toch schade claimt.
Let bij een tweedehandsauto op de aankoopwaarderegeling of aanschafwaarderegeling. Bij totaalverlies of diefstal krijg je dan het bedrag terug dat je voor de auto hebt betaald.
Wanneer komt je auto in aanmerking voor een oldtimer- of youngtimerverzekering?
Schadevrije jaren bouw je op voor elk jaar dat je geen schade claimt bij je verzekeraar. Hoe meer schadevrije jaren, hoe minder premie je betaalt.