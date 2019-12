Is je vlucht onverhoopt geannuleerd? In sommige gevallen heb je recht op een vergoeding. Wat zijn de voorwaarden en hoeveel bedraagt de vergoeding?

Let op! De compensatieregels gelden alleen wanneer je: met 3 uur of meer vertraging aankomt op de eindbestemming;

vanuit een EU-land vertrekt of naar een EU-land terugvliegt met een in de EU gevestigde luchtvaartmaatschappij;

vliegt met een overstap vanuit de EU naar een bestemming buiten de EU en je vertraging oploopt.

Vergoeding bij geannuleerde vlucht

Bij annulering van je vlucht heb je recht op vergoeding, tenzij:

je minstens 14 dagen vóór de vlucht op de hoogte bent gesteld van de annulering.

je via een andere route hebt gereisd zonder veel tijdverlies.

er sprake is van overmacht. Bij overmacht heb je wel recht op opvang en bijstand in de vorm van een drankje, maaltijd of overnachting, afhankelijk van de omstandigheden.

De luchtvaartmaatschappij moet je bij annulering de keuze bieden tussen terugbetaling van je ticket binnen 7 dagen, of via een andere route naar je eindbestemming reizen tegen dezelfde voorwaarden. Indien nodig moet de luchtvaartmaatschappij bijstand verlenen. Denk hierbij aan verfrissingen, maaltijden, (hotel)accommodatie en vervoer daarheen. Deze bijstand geldt ook in geval van vertraging en overboeking van de vlucht.

Hoogte van de vergoeding bij annulering

Is er sprake van veel tijdverlies, dan ligt de hoogte van de vergoeding tussen de €125 en €600 per ticket, afhankelijk van de vliegafstand en de duur van de vertraging die je oploopt. De luchtvaartmaatschappij moet deze vergoeding uitkeren. Je hoeft dus niet akkoord te gaan met vouchers of tegoedbonnen als alternatief voor deze vergoeding. Maar wanneer luchtvaartmaatschappijen bij annulering, vertraging of instapweigering vouchers of tegoedbonnen uitdelen voor eten, drinken of overnachten, kun je die gerust accepteren.

Compensatie bij annulering

Lengte van de vlucht Vertraging bij aankomst Compensatie 1500 km of minder Tot 2 uur €125 1500 km of minder Meer dan 2 uur €250 Binnen EU bij meer dan 1500 km of bij andere vluchten tussen 1500 en 3500 km Tot 3 uur €200 Binnen EU bij meer dan 1500 km of bij andere vluchten tussen 1500 en 3500 km Meer dan 3 uur €400 Meer dan 3500 km Tot 4 uur €300 Meer dan 3500 km Meer dan 4 uur €600

Wanneer is er sprake van overmacht?

Je hebt geen recht op vergoeding wegens annulering, langdurige vertraging of omboeking als de luchtvaartmaatschappij aantoont dat er sprake is van overmacht. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld:

onaangekondigde stakingen

(sneeuw)stormen

terrorisme

aswolken als gevolg van een vulkaanuitbarsting

Technische mankementen vallen volgens het Europese Hof van Justitie meestal niet onder overmacht, hoewel veel luchtvaartmaatschappijen zich hier wel op beroepen.

Wat kun je doen?

Voorbeeldbrief compensatie annulering Je kunt gebruik maken van de voorbeeldbrief 'Verzoek compensatie bij annulering' om aanspraak te maken op je vergoeding. Download de brief

Vraag geld terug bij vertraging, annulering of overboeking Met onze Vlucht Claim Service weet je snel of je in aanmerking komt voor compensatie bij vluchtvertraging. Dit geldt soms ook als je bent geweigerd om in te stappen of als je vlucht geannuleerd of omgeboekt is. De vergoeding kan oplopen tot €600 per persoon. Check je vergoeding Hoe werkt het?

Lees ook: