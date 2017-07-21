Bijgewerkt op:1 juli 2026
De luchtvaartmaatschappij moet je bij een annulering de keuze bieden uit:
Niet de luchtvaartmaatschappij, maar de passagier mag die keuze maken. Als het nodig is moet de luchtvaartmaatschappij ook bijstand verlenen. Denk aan eten en drinken, (hotel)overnachting en vervoer daarnaartoe. Dit geldt ook bij vertraging en overboeking van de vlucht. Verzorgt een maatschappij je niet? Dan kun je de kosten ervan achteraf declareren bij de luchtvaartmaatschappij.
Vraag je geld terug bij de luchtvaartmaatschappij zelf. Die moet het geld binnen 7 dagen aan je terugbetalen. Je mag een voucher of nieuwe vlucht weigeren, je hebt recht op je geld terug. Je mag dat telefonisch, per e-mail of via een webformulier terugvragen. De luchtvaartmaatschappij moet je helpen en mag je niet doorverwijzen naar je reisbureau. Vraag je je geld via je reisbureau terug, dan geldt de betaaltermijn van 7 dagen niet en betaal je meestal administratiekosten.
Je hoort je geld terug te krijgen als een luchtvaartmaatschappij je vlucht annuleert. Daar heb je recht op. Niet alle maatschappijen en ticketwebsites doen dat uit zichzelf. Soms moet je er zelf achteraan. Om je op weg te helpen zetten we de webformulieren voor teruggave per luchtvaartmaatschappij op een rijtje:
Wacht niet te lang. Na 2 jaar heb je vaak geen recht meer op je geld. Zelfs niet als je tussendoor een brief hebt gestuurd.
Als lid van de Consumentenbond kun je gebruikmaken van onze voorbeeldbrief vlucht geannuleerd. Stuur deze brief rechtstreeks naar de luchtvaartmaatschappij. Ook als je je ticket kocht via een online reisbureau.
Is het niet gelukt om je geld terug te krijgen en heb je betaald met een creditcard? Dan kun je de creditcardmaatschappij vragen om de betaling terug te draaien.
Als dat ook niet lukt, kun je nog naar de rechter. Voor dit proces heb je geen advocaat nodig. Vraag wel eerst juridisch advies aan een expert. Op Rechtspraak.nl lees je hoe zo'n procedure begint.
Het Europese Consumenten Centrum kan je helpen als de luchtvaartmaatschappij niet in Nederland gevestigd is. Ook je rechtsbijstandsverzekering kan je hiermee helpen.
Er zijn ook claimorganisaties. Deze zijn gespecialiseerd in het terugkrijgen van geld van luchtvaartmaatschappijen. Je betaalt de organisatie pas als je je geld daadwerkelijk terugkrijgt. Die vergoeding bedraagt tot een derde van de terugbetaling.
Vaak helpen ze alleen in de 1,5 jaar na de annulering, omdat je recht op teruggave na 2 jaar vervalt. Als de luchtvaartmaatschappij in een ander land zit, kan die periode korter of langer zijn.
Krijg je je geld niet terug? Meld dit dan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De Inspectie is toezichthouder en kan boetes opleggen. Ze lost geen individuele problemen op. Maar kan wel een onderzoek starten als er veel klachten zijn.
Is je vlucht geannuleerd, dan mag je in plaats van geld terug ook kiezen voor een nieuwe vlucht. De luchtvaartmaatschappij moet je dan de eerstvolgende vlucht waarop plek is aanbieden. Lukt dat niet binnen 24 uur? Dan heb je recht op een vlucht van een andere maatschappij. Je mag er ook voor kiezen om op een andere dag te vliegen, zonder bij te betalen.
Weigert je luchtvaartmaatschappij je om te boeken? Dan mag je zelf een vergelijkbare vlucht boeken. De kosten declareer je bij de luchtvaartmaatschappij die je vlucht annuleerde.
Je hebt daarnaast recht op compensatie als:
Ook al heb je misschien geen recht op compensatie, dan heb je wel recht op opvang en bijstand in de vorm van eten, drinken en noodzakelijke overnachtingen.
Verlies je veel tijd omdat je vervangende vlucht later aankomt, of juist veel vroeger vertrekt? Dan is de vergoeding tussen de €125 en €600 per ticket. De hoogte hangt af van de vliegafstand en de vertraging die je oploopt. En van het moment waarop de maatschappij je informeert over de annulering.
Informeert de luchtvaartmaatschappij je tussen de 2 weken en 7 dagen voor vertrek? Dan heb je recht op compensatie als je nieuwe vlucht meer dan 2 uur eerder vertrekt of meer dan 4 uur later aankomt. Annuleert de maatschappij binnen een week voor vertrek? Dan heb je recht op compensatie als je nieuwe vlucht meer dan 1 uur eerder vertrekt of meer dan 2 uur later aankomt.
De luchtvaartmaatschappij moet deze vergoeding in geld uitkeren.
Je hoeft dus niet akkoord te gaan met vouchers of tegoedbonnen als alternatief voor deze vergoeding. Deelt een luchtvaartmaatschappij vouchers of tegoedbonnen uit bij annulering, vertraging of instapweigering? Bijvoorbeeld voor eten, drinken of een overnachting? Dan kun je die gerust accepteren.
|
Lengte van de vlucht
|
Vertraging bij aankomst
|
Compensatie
|Alle vluchten
|Aankomst tot 2 uur later of vertrek tot 1 uur vroeger
|€0
|1500 km of minder
|Aankomst meer dan 2 uur later of vertrek meer dan 1 uur eerder
|€125 - €250
|Binnen EU bij meer dan 1500 km of bij andere vluchten tussen 1500 en 3500 km
|Aankomst meer dan 2 uur later of vertrek meer dan 1 uur eerder
|€200 - €400
|Andere vluchten
|Aankomst meer dan 2 uur later of vertrek meer dan 1 uur eerder
|€300 - €600
Als de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat er sprake is van overmacht, heb je geen recht op vergoeding.
Onder overmacht vallen bijvoorbeeld:
Door het uitbreken van een oorlog kunnen vluchten worden geannuleerd. Luchtvaartmaatschappijen hebben geen invloed op deze omstandigheden.
Oorlogen vallen daarom onder overmacht. Dat betekent dat luchtvaartmaatschappijen geen schadevergoeding hoeven te betalen. Wel moeten Europese luchtvaartmaatschappijen zorgen voor een nieuwe vlucht, waar je niet voor hoeft te betalen. En zij blijven verplicht om passagiers te verzorgen bij vertragingen die meer dan 2 uur duren. Bijvoorbeeld met eten, drinken en – indien nodig – een hotelovernachting.
Door het conflict in het Midden-Oosten stegen de brandstofprijzen. Als een vlucht om deze reden wordt geannuleerd, is dat geen overmacht. De luchtvaartmaatschappij moet de vergoeding betalen.
Een lokaal brandstoftekort kan wel een reden zijn om de vergoeding te weigeren. De luchtvaartmaatschappij moet dan bewijzen dat de vlucht is geannuleerd vanwege dit tekort.
Technische problemen vallen volgens het Europese Hof van Justitie meestal niet onder overmacht. Hoewel veel luchtvaartmaatschappijen zich hier wel op beroepen. Stakingen van het eigen personeel van de luchtvaartmaatschappij zijn ook geen overmacht. In deze situaties hebben passagiers recht op een vergoeding.
Je leest meer over je rechten als passagier op de website van het Europees Consumenten Centrum.
We voeren gesprekken met toezichthouders en vragen hen om op te treden. En met succes. De Inspectie Leefomgeving & Transport heeft boetes opgelegd aan luchtvaartmaatschappijen die het niet zo nauw namen met de regels. De luchtvaartmaatschappijen gaven verkeerde informatie aan consumenten of gaven hen onterecht geen geld terug.
Daarnaast komen wij op voor de rechten van consumenten. Eerder gingen wij in gesprek met KLM en Transavia, vanwege de vele klachten die we over ze kregen. En toen dat niet hielp, begonnen we een rechtszaak tegen KLM.
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