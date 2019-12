Vliegticket wijzigen, omboeken of annuleren

Kosteloos annuleren zonder verzekering of overdragen is vaak onmogelijk. Toch zijn er manieren om onder je vlucht uit te komen. Ook je verzekering kan hier iets voor je betekenen.

Vliegticket annuleren

Als je een vlucht vanwege een onverwachte ziekenhuisopname of verbroken relatie moet annuleren, hoef je niet te rekenen op veel flexibiliteit van de vliegmaatschappij. Alleen dure, flexibele tickets kun je gratis annuleren of wijzigen. Bij goedkope tickets ben je in de praktijk meestal je geld kwijt. Vliegmaatschappijen gaan hier dus verschillend mee om.

Bij KLM mag je de reis bij ziekte maximaal 30 dagen uitstellen (dit geldt voor alle reizigers in dezelfde reservering). Bij annulering van alleen de heenreis kun je in elk geval bij EasyJet, Ryanair en Transavia wel gebruik maken van de terugvlucht. Bij TUI fly is dit afhankelijk van de bestemming, bij KLM kan dit alleen na vooraf doorgeven.

Om geen risico te lopen om je geld kwijt te raken bij het annuleren van een reis, kun je tot 1 à 2 weken na de boeking een annuleringsverzekering afsluiten.

Tips

Check bij annulering of het ticket overdraagbaar is of raadpleeg je annuleringsverzekering.

Vraag bij annulering luchthavenbelasting terug, vooral als het om een prijzig ticket gaat.

Bij een vluchtvertraging, annulering, overboeking of omboeking van een vlucht door de maatschappij heb je mogelijk recht op compensatie.

Vliegticket overdragen

Vliegtickets zijn zelden overdraagbaar, in tegenstelling tot pakketreizen. Van de 5 in Nederland veel gebruikte luchtvaartmaatschappijen TUI fly, KLM, EasyJet, Ryanair en Transavia staan alleen de laatste 3 ticketoverdracht toe. Bij Ryanair heeft dit soms weinig zin vanwege de hoge kosten (€110 tot €160).

De Consumentenbond sluit zich aan bij een burgerinitiatief van reismarktplaats TradeYourTrip, om overdraagbaarheid van losse vliegtickets standaard mogelijk te maken.

Luchthavenbelasting terugvragen

Vraag bij een ongebruikt ticket de luchthavenbelasting terug. Dit kan via de luchtvaartmaatschappij, boekingssite of reisorganisatie binnen 1 tot 3 maanden na de reisdatum of annulering. Houd er wel rekening mee dat er restitutiekosten gerekend kunnen worden.

Prijzige foutjes

Het gebeurt regelmatig dat reizigers bij het boeken van een vliegticket een fout maken. Bijvoorbeeld de roepnaam opgeven in plaats van de naam die in het paspoort staat. Deze fout corrigeren kan een dure aangelegenheid zijn. Bij wijzigen via een boekingssite of reisbureau betaal je vaak nog eens een paar tientjes extra administratiekosten.

Omdat bij een wijziging een nieuw ticket moet worden uitgegeven, moet het prijsverschil ook nog worden bijbetaald als de prijzen zijn gestegen. Is het ticket goedkoper geworden, dan krijg je dit niet terug bij de genoemde luchtvaartmaatschappijen. Absurde toeslagen voor wijzigingen blijven mogelijk, zolang niets wettelijk geregeld is.

Kosteloze ticketwijzigingen

Soms kunnen simpele wijzigingen, zoals een spelfout, (kort) na de boeking ook gratis worden aangepast. Zo kun je bij Transavia je geboortedatum en geslacht bij een internetboeking tot 2 uur voor vertrek kosteloos wijzigen. Bij de andere maatschappijen kan dit vaak maar tot 24 uur na de boeking.

Tips bij het boeken van vliegtickets

Boek een reis met de paspoortgegevens en check alles nogmaals voor de reisbevestiging.

Foutje? Meld dit direct bij luchtvaartmaatschappij: hoe sneller, hoe beter.

Voor wijzigingen via een boekingssite of reisbureau betaal je vaak extra. Bedenk dus van tevoren goed of je hier gebruik van maakt of dat je zelf aan de slag gaat.

