Vliegticket wijzigen, omboeken of annuleren

Bijgewerkt op:1 juli 2026
Moet je een vlucht vanwege een onverwachte ziekenhuisopname of verbroken relatie annuleren? Dan hoef je niet te rekenen op veel flexibiliteit van de vliegmaatschappij. Alleen dure, flexibele tickets kun je gratis annuleren of wijzigen. Bij goedkope tickets ben je meestal je geld kwijt.
Luchtvaartmaatschappijen gaan hier verschillend mee om. Als je vanwege ziekte niet kunt reizen, kun je bij KLM bijvoorbeeld:
Bekijk de website van je vliegmaatschappij om te zien hoe zij omgaan met annuleringen.
Sluit een annuleringsverzekering af. Zo loop je minder risico om je geld kwijt te raken bij het annuleren van een reis. Dit kun je tot 1 à 2 weken na de boeking doen.
Vliegtickets zijn soms overdraagbaar. Dat betekent dat je het ticket op iemand anders naam kunt laten overschrijven. Bekijk bij je luchtvaartmaatschappij of dit mogelijk is. En let op of er wijzigingskosten worden gerekend. Soms zijn deze kosten erg hoog. Overdragen van je vliegticket heeft dan weinig zin.
Vraag bij een ongebruikt ticket de luchthavenbelasting terug. Dit kan via de luchtvaartmaatschappij, boekingssite of reisorganisatie. Doe dit binnen 1 tot 3 maanden na de reisdatum of annulering. Houd er wel rekening mee dat ze kosten voor terugbetaling (restitutiekosten) kunnen vragen.
Het gebeurt vaak dat reizigers bij het boeken van een vliegticket een fout maken. Bijvoorbeeld de roepnaam opgeven in plaats van de naam die in het paspoort staat. Simpele wijzigingen kun je (kort) na de boeking nog gratis laten aanpassen. Zo kun je bij Transavia je voor- of achternaam en geboortedatum bij een internetboeking tot 2 uur voor vertrek gratis wijzigen. En Ryanair rekent geen kosten als je tot 48 uur voor vertrek, 3 letters in je naam wilt aanpassen. Boek je je vliegticket via een (online) reisbureau? Dan betaal je meestal een paar tientjes extra aan administratiekosten.
Als de naamswijziging heel ingrijpend is, moet er soms een heel nieuw ticket komen. Je betaalt dan bij, als de prijs voor een ticket gestegen is. En je krijgt vaak geen geld terug, aIs het ticket goedkoper is geworden.
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