Dit zijn de stappen wanneer je je aanmeldt:

1. Je probleem

Om te bepalen of je recht hebt op compensatie, vragen we eerst wat het probleem met je vlucht was.

2. Je vluchtnummer

Vul het vluchtnummer in van je vertraagde of geannuleerde vlucht. Weet je het vluchtnummer niet meer? Kies dan voor de optie: ‘Ik heb het vluchtnummer niet bij de hand’. Met enkele vragen helpt de VCS je met het vinden van de vluchtgegevens.

3. Je vluchtdatum

Vul de datum van je vlucht in. In het volgende scherm zie je de vlucht en vragen we je om deze gegevens te controleren en te bevestigen. Op basis van het probleem dat je hebt doorgegeven, stellen we aanvullende vragen.

4. Advies over je rechten

De Vlucht Claim Service geeft nu aan of je recht hebt op financiële compensatie. Die kan oplopen tot €600 per persoon. De hoogte van de compensatie is gebaseerd op de afstand van de vlucht. Naast je e-mailadres zijn nog enkele gegevens nodig om de claim te kunnen indienen bij de luchtvaartmaatschappij.

Wil je (nog) geen claim indienen? Dan ontvang je een e-mail waarmee je altijd weer terug kunt naar het advies en later alsnog een claim kunt indienen.

5. Je claim

Om een claim in te kunnen dienen moet je akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden van EUclaim. De service is op basis van 'no cure, no pay' en je betaalt alleen de succesfee van 31% (niet-leden) of 26% (leden) en €33 (niet-leden) of €25 administratiekosten per persoon wanneer je claim succesvol is afgehandeld.

Wanneer je de claim indient kun je op de volgende pagina meteen je reisdocumenten toevoegen. Om de claim in te kunnen dienen heeft EUclaim de boekingsbevestiging of boardingpas van de vlucht nodig.

6. Extra gemaakte kosten door vluchtproblemen claimen

Wanneer een vlucht meer dan 2 uur vertraging oploopt, is de luchtvaartmaatschappij verplicht om verzorging te bieden aan de passagiers. Het maakt hierbij niet uit waardoor de vertraging is ontstaan.

Bij extra kosten moet je denken aan eten en drinken (geen alcohol), hotelovernachting, extra vervoerskosten en mogelijk de meerprijs van een vervangend ticket. Om de gemaakte kosten terug te krijgen, is het belangrijk dat je de aankoopbonnen bewaart als bewijs.

In de VCS kun je alléén controleren of je recht hebt op vergoeding voor het tijdsverlies op basis van 'Verordening 261/2004'. Wanneer je een claim indient voor extra gemaakte kosten, kun je in jouw online dossier de door jou extra gemaakte kosten opgeven. De kosten hiervoor zijn 31% (niet leden) of 26% (leden) van het totaal te claimen bedrag en €33 (niet-leden) of €25 (leden) dossierkosten. EUclaim berekent deze kosten alleen bij een succesvolle afhandeling. De kosten worden ingehouden van het geïncasseerde claimbedrag. Als EUclaim niet succesvol is, kost het je dus ook niets.

De hoogte van de extra gemaakte kosten moet boven €250 liggen.



7. Je online dossier

Als je de claim indient, maakt EUclaim een online dossier voor je aan. Je kunt hier je eigen wachtwoord voor kiezen. Daar zie je de actuele status van je claim en de informatie die EUclaim nog van je nodig heeft.

Wanneer jouw claim voor de Nederlandse rechter gebracht kan worden, kan EUclaim ook eventuele extra gemaakte kosten voor je indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Dit kun je aangegeven in jouw online dossier.