Paspoort kwijt of vergeten vlak voor vertrek

Francien Schelhaas Expert reisverzekeringenBijgewerkt op:11 mei 2026
Kom je er een paar dagen voor vertrek achter dat je paspoort niet meer geldig is? Ga naar de gemeente voor een spoedaanvraag. Deze procedure duurt 2 werkdagen in plaats van 5 werkdagen. Je betaalt wel een toeslag.
Sta je al met je koffers op het vliegveld? Er zijn speciale locaties waar je een noodpaspoort aan kunt vragen. Naast Schiphol zijn er ook afgiftepunten op andere vliegvelden.
Aanvraaglocaties noodpaspoort:
Bij de eerste 3 kun je 24 uur per dag terecht. In Eindhoven, Groningen en Maastricht is dat tijdens openingstijden (06:30 - 22:00 uur).
Sta je op Schiphol? Ga dan naar Vertrekhal 1 (Bureau Nooddocumenten). Een noodpaspoort kost €60 (2026). Dit noodpaspoort wordt afgegeven door de Koninklijke Marechaussee. Het is alleen geldig als reisdocument voor de specifieke reis. Je kunt het document niet gebruiken als vervanging voor het identiteitsbewijs.
Kijk of er voldoende tijd is voor het noodpaspoort. Meestal duurt het een uur. Maar bij grote drukte is de wachttijd langer, bijvoorbeeld in vakantieperiodes. Als je vlucht al snel vertrekt heeft het weinig zin om een noodpaspoort aan te vragen.
Lukt het je niet om op tijd aan een (nood)paspoort te komen? Dan kun je niet op reis naar het buitenland. Heb je een annuleringsverzekering? Controleer dan of diefstal, vermissing of verlies van je reisdocument onder de dekking valt. Meestal geldt dit alleen als dit gebeurt op de dag van vertrek. Een schrale troost, maar goed om te weten.
Meer dan de helft van de verzekeraars biedt dekking bij diefstal, verlies of vermissing van reisdocumenten. Soms hebben verzekeraars nog extra voorwaarden. Hieronder 2 voorwaarden die kunnen gelden.
Het voorval gebeurt op de dag van vertrek. En dat je daarna aangifte hebt gedaan en het bewijs daarvan kan delen met de verzekeraar.
Dit geldt voor: a.s.r., Anker, De Goudse, HanseMerkur (Premium), Ik kies zelf van a.s.r., Klaverblad, Univé, Zevenwouden en ZLM.
Het is niet mogelijk om op een andere manier een (tijdelijk) reisdocument te regelen.
Dit geldt voor: Allianz Direct, ASN, De Goudse, ING, Klaverblad, Nationale Nederlanden, Nationale Nederlanden Bank, Univé, Vereniging Eigen Huis, Zevenwouden en ZLM.
Bekijk hieronder welke verzekeraars dekking bieden bij diefstal, verlies of vermissing van reisdocumenten.
|Verzekeraar
|Dekking?
|a.s.r.
|Ja, tenzij
|ABN Amro
|Ja
|Allianz Assistance
|Ja
|Allianz Direct
|Ja, tenzij
|Anker
|Ja, tenzij
|ANWB
|Ja
|ASN
|Ja, tenzij
|Centraal Beheer
|Nee
|De Goudse
|Ja, tenzij
|De Internationale
|Nee
|FBTO
|Nee
|HanseMerkur Comfort
|Nee
|HanseMerkur Premium
|Ja, tenzij
|Ik kies zelf van a.s.r.
|Ja, tenzij
|ING
|Ja, tenzij
|InShared
|Nee
|Interpolis
|Nee
|Klaverblad
|Ja, tenzij
|Lancyr
|Nee
|LTA
|Ja
|Nationale-Nederlanden
|Ja, tenzij
|Nationale-Nederlanden Bank
|Ja, tenzij
|OHRA
|Nee
|OpGroen
|Nee
|Unigarant
|Ja
|Univé
|Ja, tenzij
|Vereniging Eigen Huis
|Ja
|Zevenwouden
|Ja, tenzij
|ZLM
|Ja, tenzij
Bron: Moneyview, peildatum 23 februari 2026
Je kunt via onze Reisverzekering Vergelijker ook een annuleringsverzekering afsluiten. Dit doe je altijd samen met een doorlopende reisverzekering.
Tijdens het invullen van je gegevens kies je bij ‘Aanvullende dekkingen’ voor ‘Annulering’. Zo voeg je de dekking direct toe aan je verzekering.
Heb je al een vergelijking gemaakt? Dan kun je de annuleringsverzekering later alsnog toevoegen. Gebruik daarvoor de linkerbalk in de vergelijker.