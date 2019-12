Paspoort kwijt of vergeten vlak voor vertrek

Stel: vlak voor vertrek of op het vliegveld ontdek je dat je paspoort niet meer geldig is. Of erger: je bent je paspoort kwijt. Gelukkig zijn er dan nog mogelijkheden zodat je toch op reis kunt.

Spoedprocedure bij de gemeente

Kom je er een paar dagen voor vertrek achter dat je paspoort niet meer geldig is? Ga naar de gemeente voor een spoedaanvraag. Deze procedure duurt 2 werkdagen in plaats van 5 werkdagen. Je betaalt wel een toeslag.

Nooddocument op de luchthaven

Sta je al met je koffers op Schiphol? Vraag een noodpaspoort aan bij Bureau Nooddocumenten (op Schiphol in vertrekhal 1). Er zijn wel voorwaarden:

Je paspoort mag niet al lang verlopen zijn.

Het land van bestemming moet een nooddocument accepteren. Indonesië, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en de Verenigde Arabische Emiraten bijvoorbeeld accepteren dit niet.

Je moet aantonen dat je de reis niet kunt uitstellen.

Je moet je identiteit en nationaliteit aantonen. Heb je geen identiteitskaart of rijbewijs bij je, dan krijg je geen nooddocument.

Schat je kansen in

Kijk of er voldoende tijd is voor het noodpaspoort. In principe duurt het een uurtje, maar bij grote drukte (bijvoorbeeld in vakantieperiodes) moet je langer wachten. Als je vlucht al snel vertrekt heeft het weinig zin om een noodpaspoort aan te vragen.

Check je annuleringsverzekering

Lukt het niet om op tijd een (nood)paspoort te bemachtigen, dan moet je helaas weer naar huis. Heb je een annuleringsverzekering? Controleer dan of diefstal, vermissing of verlies van je reisdocument onder de dekking valt. Meestal geldt dit alleen als dit gebeurd is op de dag van vertrek. Een schrale troost, maar goed om te weten.

