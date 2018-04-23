Paspoort kwijt of vergeten vlak voor vertrek

Paspoort verlopen

Kom je er een paar dagen voor vertrek achter dat je paspoort niet meer geldig is? Ga naar de gemeente voor een spoedaanvraag. Deze procedure duurt 2 werkdagen in plaats van 5 werkdagen. Je betaalt wel een toeslag.

Waar kun je een noodpaspoort aanvragen?

Sta je al met je koffers op het vliegveld? Er zijn speciale locaties waar je een noodpaspoort aan kunt vragen. Naast Schiphol zijn er ook afgiftepunten op andere vliegvelden.

Aanvraaglocaties noodpaspoort:

Amsterdam Airport Schiphol Rotterdam The Hague Airport IJmuiden (ferryterminal) Eindhoven Airport Groningen Airport Maastricht Aachen Airport

Bij de eerste 3 kun je 24 uur per dag terecht. In Eindhoven, Groningen en Maastricht is dat tijdens openingstijden (06:30 - 22:00 uur).

Sta je op Schiphol? Ga dan naar Vertrekhal 1 (Bureau Nooddocumenten). Een noodpaspoort kost €60 (2026). Dit noodpaspoort wordt afgegeven door de Koninklijke Marechaussee. Het is alleen geldig als reisdocument voor de specifieke reis. Je kunt het document niet gebruiken als vervanging voor het identiteitsbewijs.

Voorwaarden aanvraag noodpaspoort

Je paspoort mag niet al lang verlopen zijn.

Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben.

Je moet aantonen dat je niet op tijd een nieuw paspoort of ID-kaart kon aanvragen bij je gemeente. Ook niet met een spoedprocedure.

Het land van bestemming moet een nooddocument accepteren. Dit kun je controleren bij de ambassade of het consulaat van het land.

Je moet aantonen dat je de reis niet kunt uitstellen.

Je moet reisdocumenten kunnen laten zien.

Je moet je identiteit en nationaliteit aantonen. Heb je geen identiteitskaart of rijbewijs bij je? Dan krijg je geen nooddocument.

Je moet een recente pasfoto hebben die voldoet aan de pasfoto-eisen.

Schat je kansen in

Kijk of er voldoende tijd is voor het noodpaspoort. Meestal duurt het een uur. Maar bij grote drukte is de wachttijd langer, bijvoorbeeld in vakantieperiodes. Als je vlucht al snel vertrekt heeft het weinig zin om een noodpaspoort aan te vragen.

Wat als het niet lukt om een (nood)paspoort te krijgen?

Lukt het je niet om op tijd aan een (nood)paspoort te komen? Dan kun je niet op reis naar het buitenland. Heb je een annuleringsverzekering? Controleer dan of diefstal, vermissing of verlies van je reisdocument onder de dekking valt. Meestal geldt dit alleen als dit gebeurt op de dag van vertrek. Een schrale troost, maar goed om te weten.

Dekking op annuleringsverzekering

Meer dan de helft van de verzekeraars biedt dekking bij diefstal, verlies of vermissing van reisdocumenten. Soms hebben verzekeraars nog extra voorwaarden. Hieronder 2 voorwaarden die kunnen gelden.

Het voorval gebeurt op de dag van vertrek. En dat je daarna aangifte hebt gedaan en het bewijs daarvan kan delen met de verzekeraar.

Dit geldt voor: a.s.r., Anker, De Goudse, HanseMerkur (Premium), Ik kies zelf van a.s.r., Klaverblad, Univé, Zevenwouden en ZLM.

Het is niet mogelijk om op een andere manier een (tijdelijk) reisdocument te regelen.

Dit geldt voor: Allianz Direct, ASN, De Goudse, ING, Klaverblad, Nationale Nederlanden, Nationale Nederlanden Bank, Univé, Vereniging Eigen Huis, Zevenwouden en ZLM.

Bekijk hieronder welke verzekeraars dekking bieden bij diefstal, verlies of vermissing van reisdocumenten.

Verzekeraar Dekking? a.s.r. Ja, tenzij ABN Amro Ja Allianz Assistance Ja Allianz Direct Ja, tenzij Anker Ja, tenzij ANWB Ja ASN Ja, tenzij Centraal Beheer Nee De Goudse Ja, tenzij De Internationale Nee FBTO Nee HanseMerkur Comfort Nee HanseMerkur Premium Ja, tenzij Ik kies zelf van a.s.r. Ja, tenzij ING Ja, tenzij InShared Nee Interpolis Nee Klaverblad Ja, tenzij Lancyr Nee LTA Ja Nationale-Nederlanden Ja, tenzij Nationale-Nederlanden Bank Ja, tenzij OHRA Nee OpGroen Nee Unigarant Ja Univé Ja, tenzij Vereniging Eigen Huis Ja Zevenwouden Ja, tenzij ZLM Ja, tenzij

Bron: Moneyview, peildatum 23 februari 2026

Annuleringsverzekering in onze vergelijker

Je kunt via onze Reisverzekering Vergelijker ook een annuleringsverzekering afsluiten. Dit doe je altijd samen met een doorlopende reisverzekering.

Tijdens het invullen van je gegevens kies je bij ‘Aanvullende dekkingen’ voor ‘Annulering’. Zo voeg je de dekking direct toe aan je verzekering.

Heb je al een vergelijking gemaakt? Dan kun je de annuleringsverzekering later alsnog toevoegen. Gebruik daarvoor de linkerbalk in de vergelijker.