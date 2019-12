Gebruikstips voor je reisverzekering

Bewijzen

Je hebt een bewijslast als je eigendommen wilt claimen. Bewaar daarom altijd de aankoopbon. Doe ter plaatse aangifte van gestolen spullen en overleg vakantiefoto's waarop de spullen staan.

Zorgvuldigheid

Preventie van diefstal en schade is je eigen verantwoordelijkheid. Laat kostbare spullen nooit open en bloot in de auto of in een hotelkamer. Stop deze spullen tijdens het vliegen in je handbagage.

Europese gezondheidskaart (EHIC)

Deze kaart geeft recht op noodzakelijke medische hulp in veel landen. De kaart is persoonsgebonden. Vraag hem dus voor ieder gezinslid apart aan. Met de kaart hoef je de medische kosten niet zelf voor te schieten.

Eigen risico claimen zorgverzekering

Je kunt het eigen risico van je zorgverzekering vaak claimen bij je reisverzekering. Controleer hiervoor de voorwaarden.