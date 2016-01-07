Gebruikstips voor je reisverzekering

Je hebt een reisverzekering afgesloten. Maar hoe nu verder? We geven je graag tips voor het claimen van schade, hoe je kunt besparen en wat je niet moet vergeten.
Je hebt een bewijslast als je wilt claimen. Bewaar daarom altijd de aankoopbon. Doe ter plaatse aangifte van gestolen spullen en overleg vakantiefoto's waarop de spullen staan.
Preventie van diefstal en schade is je eigen verantwoordelijkheid. Laat kostbare spullen nooit open en bloot in de auto of in een hotelkamer liggen. Gebruik een kluis als deze beschikbaar is. Stop deze spullen tijdens het vliegen in je handbagage.
Deze kaart geeft recht op noodzakelijke medische hulp in veel landen. De kaart is persoonsgebonden. Vraag hem dus voor ieder gezinslid apart aan. Met de kaart hoef je de medische kosten niet zelf voor te schieten.
Je kunt het eigen risico van je zorgverzekering vaak claimen bij je reisverzekering. In ieder geval het verplichte eigen risico. Soms ook een vrijwillig eigen risico. Controleer hiervoor de voorwaarden van je verzekeraar.
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Reisschade claimen
Kom je er vlak voor vertrek achter dat je paspoort niet meer geldig is? Doe dan een spoedaanvraag bij je gemeente.
Sta je al op het vliegveld? Dan kun je daar een nooddocument aanvragen. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden en het kost tijd. Lukt het niet op tijd om aan een noodpaspoort te komen dan kan je reis niet doorgaan. Misschien biedt je annuleringsverzekering nog een vergoeding van de reis.
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Wat je moet doen als je je paspoort kwijt bent
We geven je tips om de kosten van je reisverzekering te verlagen. Zo zijn veel dekkingen vaak al ondergebracht in andere verzekeringen, zoals je zorgverzekering of pechhulpservice. Je reisverzekering op maat samenstellen kost iets meer tijd, maar scheelt zeker in kosten. De standaardpakketten zijn vaak onnodig uitgebreid.
Jaarlijks de verzekeringen vergelijken loont ook. Kijk dan ook direct kritisch naar de modules van je reisverzekering. Misschien kunnen er wel een paar uitgezet worden. Of heb je juist andere modules nodig omdat je gezinssituatie veranderd is.
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Besparen op je reisverzekering
Neem het Europees schadeformulier mee of download het formulier in de Apple app Store of Google Play.
Rijd niet door na een ongeval, dat is strafbaar.
Neem altijd een creditcard mee. Zonder creditcard kun je bijvoorbeeld geen vervangende auto huren.
Let bij een doorlopende annuleringsverzekering op de maximale vergoeding. Ga je een dure reis maken? Verzeker het verschil dan bij met een kortlopende annuleringsverzekering. Vaak kan dit ook bij je huidige verzekeraar.
De meeste (reis)verzekeraars hebben een eigen app met daarin handige tips en nuttige telefoonnummers, zoals die van de pechhulpdienst en de alarmcentrale.