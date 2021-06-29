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Klacht over je reisverzekeraar

Heb je een geschil met je reisverzekeraar? Bijvoorbeeld over de uitkering van zoekgeraakte of beschadigde bagage. Probeer er dan samen uit te komen. Wij zetten op een rij wat je kunt doen om tot een oplossing te komen. Gebruik hiervoor ons stappenplan.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert reisverzekeringenBijgewerkt op:24 februari 2026

Stappenplan reisverzekering

Problemen met je reisverzekeraar

Je sluit een reisverzekering af om risico’s af te dekken, zodat je gerust op vakantie kunt gaan. Je wilt natuurlijk onbezorgd genieten van je vakantie, maar onverwachte situaties kunnen zich altijd voordoen.

Bij problemen wil je dan terugvallen op je reisverzekeraar. Helaas verloopt dit niet altijd vlekkeloos. Heb jij problemen met je reisverzekeraar? Check dan ons stappenplan en kom in actie. 

Stappenplan

Andere opties

  • Stuur een kopie van je klacht naar het Meldpunt Financiële Markten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM bemiddelt niet in jouw klacht en beoordeelt ook niet of de klacht terecht is. De AFM kan wel een onderzoek starten als zij vermoedt dat de verzekeraar regels overtreedt.

  • Met het lidmaatschap Geld & Recht van de Consumentenbond helpen we jou met financiële tips en ijzersterk juridisch advies. Je krijgt voor €8 per maand direct en onbeperkt toegang tot onze diensten, zoals onze handige voorbeeldbrieven.

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