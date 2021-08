Klacht over je reisverzekeraar

Kom je er echt niet uit met je verzekeraar? Dan kun je het hogerop zoeken. Je kunt je klacht kosteloos indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Controleer eerst of je verzekeraar is aangesloten bij Kifid.

Kun of wil je je klacht niet bij Kifid indienen? Dan kun je een juridische procedure bij de rechter starten.

Je kunt ook een procedure starten als je niet tevreden bent over de uitspraak van Kifid. De stap naar de rechter met een negatief oordeel van Kifid werkt niet in je voordeel. De rechter zal de klacht niet inhoudelijk beoordelen. Er vindt alleen een marginale toetsing plaatst. De rechter kijkt dus of de beslissing op de juiste manier tot stand is gekomen. Een procedure bij de rechter kan heel tijdrovend en kostbaar zijn. Neem dit mee in je afweging.

