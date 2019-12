Reisverzekering: tips schade claimen

Tips afwijzing schadeclaim voorkomen

Neem in onderstaande situaties vooraf contact op met de alarmcentrale van je reisverzekeraar. Hiermee voorkom je dat je schadeclaim wordt afgewezen.

Je hebt hulp nodig tijdens je reis, bijvoorbeeld bij pech onderweg.

Er is sprake van een noodgeval, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname.

Indien je gedwongen extra kosten moet maken.

Je bent gedwongen om je reis af te breken. De alarmcentrale helpt je bij of regelt de vroegtijdige terugreis.

Tips bewijsstukken reisschade claimen

Reisverzekeraars zijn scherp op verdachte claims. Zeker bij veelgeclaimde items als een smartphone, tablet of zonnebril. Je moet de aankoop kunnen aantonen. Maar je moet ook kunnen bewijzen dat het weg is. Doe daarom altijd aangifte op de plaats van bestemming. Vakantiefoto’s waarop de betreffende spullen staan kunnen ook meewerken aan een snelle afhandeling van je schadeclaim.

Tips zorgvuldigheid

Verzekeraars stellen eisen aan hoe je met je spullen omgaat. Ze willen dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en al het mogelijke onderneemt om schade of diefstal te voorkomen. Twijfelen ze hieraan, dan kunnen ze een schadeclaim afwijzen. We zetten een aantal handige tips voor je op een rij:

Laat het liefst geen bagage in je auto achter. Kan het niet anders, zorg dan dat de bagage uit het zicht ligt.

Laat kostbaarheden, zoals portemonnee, smartphone, tablet of fotocamera, nooit achter in de auto of aan de rand van het zwembad.

Kostbaarheden mogen ook niet in je tent achterblijven of zichtbaar in je hotelkamer liggen. En neem ze vooral mee in je handbagage als je gaat vliegen.

Is bij je vliegreis je bagage kwijt, kapot of te laat? Wij zetten op een rij wat je kunt doen als je als je vliegreisproblemen hebt.

Tips medische hulp in het buitenland

Ga je op vakantie binnen de Europese Unie of naar Australië, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Macedonië of Zwitserland? Neem dan een European Health Insurance Card (EHIC) mee. Met deze kaart heb je recht op noodzakelijke medische hulp in het buitenland zonder dat je zelf de kosten hoeft voor te schieten. De kaart is persoonsgebonden. Daarom moet je hem voor elk gezinslid apart aanvragen. Bij sommige zorgverzekeraars krijg je automatisch een EHIC-kaart opgestuurd of staat deze op de achterkant van je zorgverzekeringspas. Is dat niet het geval, dan kun je voor meer informatie en een aanvraag terecht bij je zorgverzekeraar of op ehic.nl.

Eigen risico claimen zorgverzekering

Staat in de voorwaarden van de reisverzekering niet duidelijk vermeld dat het eigen risico zorgverzekering uitgesloten is? En wijst de verzekeraar toch je claim af? Teken dan bezwaar aan bij de verzekeraar.

Aanvullende dekking reisverzekering

Je reisverzekering biedt een aanvullende dekking voor geneeskundige kosten in het buitenland. Dien daarom je zorgnota's eerst in bij je zorgverzekeraar.

