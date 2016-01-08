Reisverzekering: tips schade claimen

Tips voor een goede afhandeling van je schadeclaim

Neem in onderstaande situaties altijd meteen contact op met de alarmcentrale van je reisverzekeraar. Hiermee voorkom je dat je schadeclaim wordt afgewezen. Naast dat je afspraken maakt over de kosten, kan de alarmcentrale je vaak ook helpen om het te regelen.

Je hebt hulp nodig tijdens je reis , bijvoorbeeld bij pech onderweg.

, bijvoorbeeld bij pech onderweg. Er is sprake van een noodgeval , bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname.

, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname. Je bent gedwongen extra kosten te maken.

te maken. Je bent gedwongen om je reis af te breken. De alarmcentrale helpt je bij of regelt de vroegtijdige terugreis.

Tips voor goede bewijsstukken bij je schadeclaim

Reisverzekeraars zijn scherp op fraude. Zeker bij veelgeclaimde items als een smartphone, tablet of zonnebril. Je moet de aankoop kunnen aantonen.

Maar je moet ook kunnen bewijzen dat het weg is. Dit doe je door:

Altijd aangifte te doen bij de politie op de plaats van bestemming. Stuur een afschrift van de aangifte mee met de schadeclaim naar de verzekeraar.

Vakantiefoto’s waarop de spullen te zien zijn, helpen bij een snelle afhandeling van je claim.

Ga zorgvuldig met je spullen om

Verzekeraars eisen dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en alles eraan doet om schade of diefstal te voorkomen. Twijfelt de verzekeraar hieraan? Dan kan de verzekeraar de schadeclaim afwijzen. We zetten een aantal handige tips voor je op een rij:

Laat geen bagage in je auto achter. Kan het niet anders? Leg je bagage dan uit het zicht.

Laat kostbaarheden nooit achter in de auto of aan de rand van het zwembad. Denk aan je portemonnee, smartphone, tablet of fotocamera.

Kostbaarheden mogen ook niet in je tent achterblijven of zichtbaar in je hotelkamer liggen. Gebruik altijd een kluis voor je kostbaarheden als deze beschikbaar is. En neem ze mee in je handbagage als je gaat vliegen.

Is bij je vliegreis je bagage kwijt, kapot of te laat? Wij zetten op een rij wat je kunt doen als je vliegreisproblemen hebt.

Lees ook 2 uitspraken van het Kifid over zorgvuldig met je spullen omgaan:

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