Bagage kwijt, vertraagd of beschadigd

Meld bagageproblemen direct

Meld problemen direct bij aankomst op het vliegveld. Of je bagage nu kwijt, beschadigd of vertraagd is. Zo stel je belangrijke gegevens veilig. De vliegmaatschappij is aansprakelijk voor vertraging, vermissing of schade aan ingecheckte bagage. Dus ga direct naar de bagageservicebalie van je luchtvaartmaatschappij en:

Vraag om een PIR-formulier (Property Irregularity Report).

Vul het formulier ter plekke in. Je krijgt dan 2 kopieën: per mail en op papier.

Bewaar de kopieën goed. Daarop staat een referentienummer of dossiernummer. Dat nummer heb je nodig.

Is de vlucht onderdeel van een pakketreis? Dan mag je ook de reisorganisator aansprakelijk stellen. De hostess of reisleiding moet hulp en bijstand verlenen. Bijvoorbeeld door toiletartikelen of andere essentiële zaken te geven of te vergoeden. Het voordeel hiervan is dat je bij een afgewezen klacht waarschijnlijk naar de Geschillencommissie Reizen kunt. Vliegmaatschappijen zijn juist niet aangesloten bij de Geschillencommissie.

Bagage kwijt of vertraagd?

Met het nummer van je PIR-formulier kun je mogelijk online je bagage vinden. Je kunt ook de status in de gaten houden.

Koop je je kleding en toiletartikelen als je toch moet wachten? Bewaar dan de bonnetjes. Want de luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie moet de kosten volledig vergoeden. De uitgaven moeten wel redelijk zijn. Koop dus niet voor 3 weken kleding als je koffer 1 dag vermist is. Deze kosten kun je online claimen, via de websites van bijvoorbeeld Corendon, EasyJet, KLM of Transavia.

De luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie moet je bagage kosteloos afleveren op een huis- of vakantieadres. Je hoeft er dus niet voor naar de luchthaven te komen.

Kosten claimen

Claim snel je kosten. Want je hebt niet veel tijd. Hoe lang je hebt, hangt af van hoe snel je bagage is gevonden.

Je kunt maximaal ongeveer €1860 per persoon claimen. Het exacte bedrag hangt af van de wisselkoers.

Is je koffer binnen 21 dagen gevonden?

Claim je kosten binnen 21 dagen nadat je je bagage weer hebt. Vaak kan dat via de website van de luchtvaartmaatschappij met een online formulier. En anders stuur je een brief of e-mail naar je luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie. Zet daarin:

Het referentienummer van het PIR-formulier.

Een kopie van je instapkaart.

(Soms) een kopie van je paspoort.

De bonnetjes van essentiële aankopen, zoals kleding en toiletartikelen.

Is je koffer na 21 dagen nog steeds niet gevonden?

Je koffer is nu officieel kwijt. Gelukkig komt dat erg weinig voor. Claim je kosten binnen 21 dagen nadat je bagage officieel ‘kwijt’ is. Doe dit via de website van je luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie.

Lukt het niet om online je claim in te dienen of wordt die afgewezen? Gebruik dan onze voorbeeldbrief bagage kwijt, vertraagd of beschadigd. Stuur de brief naar je luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie en zet hierin:

Het referentienummer van het PIR-formulier.

Een kopie van je instapkaart.

Bewijs van je schade. Je moet duidelijk maken hoeveel je bagage waard was. Bijvoorbeeld met een bon van de aankoop van je koffer of kleding en producten die in je koffer zaten. Moet je nog op reis? Maak dan foto's van je koffer en de inhoud ervan.

Bagage beschadigd?

Claim binnen 7 dagen een vergoeding bij je vliegmaatschappij. Stuur hierin mee:

Het nummer dat op het PIR-formulier staat.

Een kopie van je instapkaart.

Foto's van de beschadiging.

(Soms) paspoortkopie.

Bewijs van je schade, zoals een offerte voor de reparatie of het bonnetje van je aankoop.

De schadevergoeding voor beschadigde bagage is maximaal ongeveer €1860. Vraag je kosten terug door een claim in te dienen op de website van je luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie. Lukt het niet om online je claim in te dienen of wordt het afgewezen? Gebruik dan onze voorbeeldbrief bagage kwijt, vertraagd of beschadigd.

Luchtvaartmaatschappij of reisverzekering

Je luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk voor schade. Als die de schade niet wil vergoeden, kun je een claim ook indienen bij je reisverzekeraar. Die dekt de schade vaak maar beperkt. Bijvoorbeeld omdat de maximale vergoeding erg laag is. Kijk in de verzekeringsvoorwaarden van je reisverzekering om te zien hoe het bij jou zit.

Is het ticket of de koffer betaald met een creditcard, dan is daaraan vaak ook een verzekering voor bagage gekoppeld. Neem hiervoor contact op met de aanbieder van je creditcard.

Claim afgewezen

Als je problemen hebt met de (ANVR-)reisorganisatie, kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Reizen. De luchtvaartmaatschappijen zijn helaas niet aangesloten bij de Geschillencommissie. In dat geval moet je dus naar de rechter.

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