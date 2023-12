Geld terug na geannuleerde vlucht

Recht op geld terug

Annuleert een luchtvaartmaatschappij je vlucht? Dan heb je recht op je geld terug. Niet alle maatschappijen en ticketwebsites doen dat uit zichzelf. Daarom moet je er soms zelf achteraan. Wacht daar niet te lang mee. Want na 2 jaar heb je geen recht meer op je geld. Zelfs niet als je tussendoor een brief hebt gestuurd.

Je hebt recht op geld terug als:

Je een los vliegticket kocht. Dit kan bij een luchtvaartmaatschappij of via een online reisbureau. Bijvoorbeeld via een bemiddelaar. Je de bevestiging van de reservering hebt. Met een reserveringsnummer en ticketnummer. De luchtvaartmaatschappij je vlucht annuleert. De vlucht zou vertrekken vanuit een Europees land. Of als je zou vliegen met een Europese luchtvaartmaatschappij.

Soms heb je naast recht op je geld terug, ook recht op een extra vergoeding.

Vraag bij luchtvaartmaatschappij je geld terug

Vraag je geld terug bij het online reisbureau of direct bij de luchtvaartmaatschappij. Dat kan telefonisch of per e-mail. Zij moeten je geld binnen 7 dagen teruggeven. Een voucher of nieuwe vlucht mag je weigeren.

Heb je hulp nodig bij het terugvragen van je geld? Leden kunnen gebruikmaken van onze voorbeeldbrief Mijn vlucht is geannuleerd.. Stuur deze brief rechtstreeks naar de luchtvaartmaatschappij. Ook als je je ticket kocht via een online reisbureau.

Andere manieren om je geld terug te vragen

Krijg je nog steeds niet je geld terug? En betaalde je met een creditcard? Vraag de creditcardmaatschappij om de betaling terug te draaien.

Je kunt ook nog naar de rechter. Voor deze procedure bij de rechtbank heb je geen advocaat nodig. Vraag eerst juridisch advies van een expert. Zoals een rechtsbijstandsverzekering of een advocaat.

Het Europees Consumenten Centrum kan je helpen als de luchtvaartmaatschappij niet in Nederland zit. Ook claimorganisaties kunnen helpen bij het terugkrijgen van geld van luchtvaartmaatschappijen. Daarvoor betaal je pas als je je geld terugkrijgt. Die vergoeding is vaak tot een derde van de terugbetaling.

Meld het bij Inspectie Leefomgeving en Transport

Krijg je je geld niet? Meld dit dan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De Inspectie is toezichthouder en kan boetes opleggen. Ze lost geen individuele problemen op. Maar kan wel een onderzoek starten als er veel klachten zijn.

Wat doet de Consumentenbond?

We voeren gesprekken met toezichthouders en vragen hen om op te treden. En met succes. De Inspectie Leefomgeving & Transport bereidt boetes voor. Onder andere aan KLM. En omdat wij veel klachten krijgen over KLM, gaan wij daar ook mee in gesprek. Want het moet beter.

Kom zelf ook in actie en stuur de luchtvaartmaatschappij een brief. Want na 2 jaar vervalt je recht op geld terug. En dat is zonde.