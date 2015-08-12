Vluchttijden gewijzigd, waar heb je recht op?

Lijndienstticket

Heb je een (los) lijndienstticket geboekt, dan hoef je niet zomaar akkoord te gaan met gewijzigde vluchttijden. De meeste maatschappijen behouden zich het recht om tijden te wijzigen, maar geven het ticketgeld terug als je een wijziging niet accepteert.

Eerder vertrekken

Vertrekt je vlucht meer dan een 1 uur eerder? Dan heb je dezelfde rechten als bij een annulering.

Ander vliegveld

Soms wijzigen de vliegtijden én het vliegveld. Stelt je luchtvaartmaatschappij een route naar een andere stad of regio voor? Dan heb je dezelfde rechten als bij een annulering. Je mag kiezen tussen je geld terug of een vervangende vlucht op een dag die je uitkomt. Ga je akkoord met de wijziging van het vliegveld? Dan moet de luchtvaartmaatschappij de kosten betalen om te reizen van of naar dat vliegveld. Lees meer over je rechten bij annuleringen.

Als het vliegveld wel in dezelfde stad of regio ligt, dan gelden dezelfde regels als bij vertraging. Kom je daardoor veel later aan op het afgesproken vliegveld? Dan heb je soms recht op compensatie.

Recht op compensatie

Of je recht hebt op een vergoeding, hangt ervan af hoeveel de vluchttijden wijzigen. Hoe ver voor vertrek je over die wijzing hoort, maakt volgens de kantonrechter niet uit. De vergoeding is €250 tot €600. Je hebt er geen recht op als er sprake is van overmacht.

Vergoeding bij wijziging vluchttijden

Als je meer dan 14 dagen voor vertrek over de wijziging hoort en daardoor minstens 3 uur later aankomt.

Als je tussen de 14 en 7 dagen voor vertrek hoort over de wijziging. En daardoor meer dan 2 uur eerder vertrekt of meer dan 3 uur later aankomt.

Als je 7 dagen of korter voor vertrek van de wijziging hoort. En daardoor meer dan 1 uur eerder vertrekt of meer dan 2 uur later aankomt.

De hoogte van de vergoeding hangt ook af van de vliegafstand.

Direct je claim indienen

Om je op weg te helpen zetten we de webformulieren voor teruggave per luchtvaartmaatschappij op een rijtje:

Krijg je geen reactie? Of kom je er niet uit met de luchtvaartmaatschappij? Bekijk dan onze voorbeeldbrief 'Mijn vlucht is geannuleerd'. Of maak gebruik van de Vlucht Claim Service.

Bewijs

Om een vergoeding te kunnen krijgen moet je een bewijs hebben van de oorspronkelijke vluchttijden. Zoals een boekingsbevestiging of een ticket.

Pakketreis of chartervlucht

De regels bij een pakketreis of chartervlucht zijn hetzelfde. Het is hierbij wel belangrijk dat de informatieplicht ligt bij de luchtvaartmaatschappij en niet bij de reisorganisatie.

Als de luchtvaartmaatschappij de wijziging op tijd heeft doorgegeven aan de reisorganisatie, maar de reisorganisatie niet aan de klant, dan blijft de maatschappij aansprakelijk. Die kan dit wel weer verhalen op de reisorganisatie.