Vlucht is overboekt, waar heb je recht op?

Let op! De compensatieregels gelden alleen wanneer je: Vanaf een EU-luchthaven vertrekt

Naar een EU-land terugvliegt met een in de EU gevestigde luchtvaartmaatschappij

Vliegt met een EU-luchtvaartmaatschappij

Vliegt met een overstap vanuit de EU naar een bestemming buiten de EU en je vertraging oploopt door een gemiste aansluiting buiten de EU.

Waarom zijn vluchten overboekt?

Luchtvaartmaatschappijen nemen op veel vluchten meer boekingen aan dan er plaatsen in het toestel zijn, omdat meestal een aantal passagiers niet komt opdagen. Als luchtvaartmaatschappijen dit aantal verkeerd inschatten, moeten er passagiers worden geweigerd.

Recht op een vergoeding bij overboekte vlucht

Word je geweigerd op een vlucht als gevolg van overboeking, dan heb je mogelijk recht op een vergoeding. Voorwaarden zijn daarbij:

Je hebt je op tijd gemeld bij de incheckbalie.

Er is geen redelijke grond voor de luchtvaartmaatschappij om je de toegang tot het vliegtuig te ontzeggen. De luchtvaartmaatschappij kan een passagier wel weigeren om de volgende redenen: je meldt je niet op tijd aan bij misdraging het niet kunnen tonen van een geldig vervoersbewijs/identiteitsbewijs de crew heeft redenen aan te nemen dat de passagier niet fit genoeg is om te vliegen (bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschap of botbreuken). Dit kan wel ondervangen worden door een doktersverklaring waardoor er alsnog recht kan zijn op compensatie.

Je met een vertraging van 3 uur of meer aankomt op de eindbestemming.

Wanneer je niet mee kunt op de vlucht wordt vaak een geldbedrag aangeboden of een businessclassticket voor een andere vlucht. Naast deze extra’s heb je in sommige situaties ook recht op compensatie volgens Verordening 261/2004.

Compensatie bij overboeking

Vliegafstand Uiteindelijke vertraging Compensatie 1500 km of minder Tot 2 uur €125 1500 km of minder Meer dan 2 uur €250 Binnen EU meer dan 1500 km of andere vluchten tussen 1500 en 3500 km Tot 3 uur €200 Binnen EU meer dan 1500 km of andere vluchten tussen 1500 en 3500 km Meer dan 3 uur €400 Meer dan 3500 km Tot 4 uur €300 Meer dan 3500 km Meer dan 4 uur €600

Indien nodig moet de luchtvaartmaatschappij bijstand verlenen. Denk hierbij aan verfrissingen, maaltijden, (hotel)accommodatie en vervoer daarheen. Deze bijstand geldt ook in geval van vertraging en annulering van de vlucht.

Wat kun je zelf doen?

Gebruik onze voorbeeldbrief

Voorbeeldbrief vergoeding bij overboeking Je kunt gebruik maken van de voorbeeldbrief 'Verzoek compensatie bij overboeking' om aanspraak te maken op je vergoeding. Download de brief

Vraag geld terug bij vertraging, annulering of overboeking

Met onze Vlucht Claim Service weet je snel of je in aanmerking komt voor compensatie bij vluchtvertraging. Dit geldt soms ook als je bent geweigerd om in te stappen of als je vlucht geannuleerd of omgeboekt is. De vergoeding kan oplopen tot €600,- per persoon. Check je vergoeding.

Lees ook: