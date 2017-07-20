Vlucht is overboekt, waar heb je recht op?

Waarom zijn vluchten overboekt?

Luchtvaartmaatschappijen nemen soms meer boekingen aan dan er plaatsen in het toestel zijn. Dat doen ze omdat niet altijd alle passagiers opdagen. Als toch iedereen mee wil, worden er passagiers geweigerd. Een overboeking kan ook komen doordat er een kleiner vliegtuig ingezet wordt. Of door ziekte van de cabinebemanning.

Recht op een vergoeding bij overboekte vlucht

Word je geweigerd op een vlucht als gevolg van overboeking? Dan heb je mogelijk recht op een vergoeding. Voorwaarden zijn daarbij:

Je hebt je op tijd gemeld bij de incheckbalie.

Je komt met een vertraging van minstens 2 uur aan op de eindbestemming.

Er is geen redelijke grond voor de luchtvaartmaatschappij om je de toegang tot het vliegtuig te weigeren.

Een luchtvaartmaatschappij mag je wel weigeren als:

Je te laat bent om nog in te checken.

Je je misdraagt, bijvoorbeeld door overmatig alcoholgebruik.

Je geen geldig vervoersbewijs, visum en/of identificatiebewijs hebt.

De bemanning vermoedt dat je niet fit genoeg bent om te vliegen. Bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschap of botbreuken. Dit kun je wel voorkomen met een doktersverklaring. Dan heb je alsnog recht op compensatie.

Geld terug of alternatieve vlucht

Wanneer je niet mee kunt op de vlucht, kun je kiezen tussen je geld terugkrijgen of een alternatieve vlucht. De maatschappij moet je omboeken op de eerst beschikbare vlucht. Die vlucht mag ook van een andere luchtvaartmaatschappij zijn.

Je mag er ook voor kiezen om te vliegen op een andere dag. Daarvoor hoef je niet bij te betalen. In sommige situaties heb je ook recht op compensatie.

Compensatie bij overboeking

Vliegafstand Uiteindelijke vertraging Compensatie 1500 km of minder Tot 2 uur €125 1500 km of minder Meer dan 2 uur €250 Binnen EU meer dan 1500 km of andere vluchten tussen 1500 en 3500 km Tot 3 uur €200 Binnen EU meer dan 1500 km of andere vluchten tussen 1500 en 3500 km Meer dan 3 uur €400 Meer dan 3500 km Tot 4 uur €300 Meer dan 3500 km Meer dan 4 uur €600

Eten, drinken en hotelovernachting

Als het nodig is, moet de luchtvaartmaatschappij bijstand verlenen. Denk aan drinken, maaltijden, (hotel)accommodatie en vervoer daarheen. Deze bijstand geldt ook bij vertraging en annulering van de vlucht. Als een maatschappij dit niet verzorgt, kun je de kosten achteraf declareren bij de luchtvaartmaatschappij.

Direct je claim indienen

Om je op weg te helpen zetten we de webformulieren voor teruggave per luchtvaartmaatschappij op een rijtje:

Krijg je geen reactie? Of kom je er niet uit met de luchtvaartmaatschappij? Bekijk dan onze voorbeeldbrief vlucht geannuleerd. Of maak gebruik van de Vlucht Claim Service.