Vlucht is overboekt, waar heb je recht op?

Bijgewerkt op:1 juli 2026
Luchtvaartmaatschappijen nemen soms meer boekingen aan dan er plaatsen in het toestel zijn. Dat doen ze omdat niet altijd alle passagiers opdagen. Als toch iedereen mee wil, worden er passagiers geweigerd. Een overboeking kan ook komen doordat er een kleiner vliegtuig ingezet wordt. Of door ziekte van de cabinebemanning.
Word je geweigerd op een vlucht als gevolg van overboeking? Dan heb je mogelijk recht op een vergoeding. Voorwaarden zijn daarbij:
Een luchtvaartmaatschappij mag je wel weigeren als:
Wanneer je niet mee kunt op de vlucht, kun je kiezen tussen je geld terugkrijgen of een alternatieve vlucht. De maatschappij moet je omboeken op de eerst beschikbare vlucht. Die vlucht mag ook van een andere luchtvaartmaatschappij zijn.
Je mag er ook voor kiezen om te vliegen op een andere dag. Daarvoor hoef je niet bij te betalen. In sommige situaties heb je ook recht op compensatie.
|Vliegafstand
|Uiteindelijke vertraging
|
Compensatie
|1500 km of minder
|Tot 2 uur
|€125
|1500 km of minder
|Meer dan 2 uur
|€250
|Binnen EU meer dan 1500 km of andere vluchten tussen 1500 en 3500 km
|Tot 3 uur
|€200
|Binnen EU meer dan 1500 km of andere vluchten tussen 1500 en 3500 km
|Meer dan 3 uur
|€400
|Meer dan 3500 km
|Tot 4 uur
|€300
|Meer dan 3500 km
|Meer dan 4 uur
|€600
Als het nodig is, moet de luchtvaartmaatschappij bijstand verlenen. Denk aan drinken, maaltijden, (hotel)accommodatie en vervoer daarheen. Deze bijstand geldt ook bij vertraging en annulering van de vlucht. Als een maatschappij dit niet verzorgt, kun je de kosten achteraf declareren bij de luchtvaartmaatschappij.
Om je op weg te helpen zetten we de webformulieren voor teruggave per luchtvaartmaatschappij op een rijtje:
Krijg je geen reactie? Of kom je er niet uit met de luchtvaartmaatschappij? Bekijk dan onze voorbeeldbrief vlucht geannuleerd. Of maak gebruik van de Vlucht Claim Service.
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