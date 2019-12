Vliegen en vluchtvertraging

Vertragingen, annuleringen en overboekte vluchten. In sommige gevallen kom je in aanmerking voor een schadevergoeding. Lees wat je rechten zijn.

Problemen met je vlucht

Klachten

Klacht over vliegmaatschappij

Heb je een klacht over een vlucht of over de betreffende vliegmaatschappij? Wij vertellen je wat je rechten zijn en wat je kunt doen.

Overig

Bagage kwijt, vertraagd of beschadigd

Wat moet je doen als je bij je vliegreis problemen hebt met je bagage? En wie draait er op voor eventuele schade?

