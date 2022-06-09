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Je rechten bij drukke luchthavens

Op veel Europese luchthavens is het drukker dan vroeger. Daardoor vallen er soms vluchten uit, staan er langere rijen en duurt het langer voordat je je bagage hebt. Wat zijn je rechten?
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Marco van 't Woudt   Expert consumentenrechtBijgewerkt op:1 juli 2026

Artikel vlucht gewijzigd geannuleerd

Geld terug of een alternatieve vlucht

Als je vliegmaatschappij je vlucht annuleert, heb je rechten. Je mag altijd kiezen tussen je geld terug of een alternatieve vlucht. Als het nodig is, kan dit met een andere maatschappij. Soms heb je ook nog recht op extra compensatie. Dat kan snel oplopen tot honderden euro's. Maar dat vertellen luchtvaartmaatschappijen niet altijd. En dat is jammer, want daardoor loop je misschien geld mis. Zorg dus dat je weet wat je rechten zijn. Met deze veelgestelde vragen helpen we je op weg.

Veelgestelde vragen over drukke luchthavens

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