Bagage kwijt, vertraagd of beschadigd? Dan is mogelijk de luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie aansprakelijk. Dat betekent dat zij je beschadigde of verloren bagage moeten vergoeden. Maar ook noodzakelijke kosten die je maakte, zoals nieuw gekochte kleding of toiletartikelen. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je stap voor stap naar de juiste brief. Snel, makkelijk en oplossingsgericht.

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