Vergoeding eigen risico zorgverzekering via je reisverzekering

Francien Schelhaas Expert reisverzekeringenBijgewerkt op:23 februari 2026
De basiszorgverzekering vergoedt de kosten van zorg in Nederland en spoedeisende medische hulp in het buitenland. Het standaard eigen risico van €385 (2026) in Nederland geldt ook bij een medische behandeling op vakantie.
Wil je dat je reisverzekering het eigen risico voor zorgkosten in het buitenland vergoedt? Dan heb je een reisverzekering met de aanvulling medische kosten nodig.
Je kunt 2 verschillende soorten eigen risico hebben:
Reisverzekeraars maken onderscheid tussen deze 2. Als het eigen risico vergoed wordt, kan dat soms alleen het verplichte eigen risico zijn.
In de tabel hieronder lees je welke verzekeraars het eigen risicio voor zorg in het buitenland vergoeden. En of dat alleen voor het verplichte eigen risico geldt of ook voor het vrijwillige eigen risico.
|Reisverzekeraar
|Vergoeding verplicht eigen risico zorg (buitenland)
|Vergoeding vrijwillig eigen risico zorg (buitenland)
|a.s.r.
|ja
|nee
|ABN AMRO
|ja
|ja
|Allianz Direct* (Comfort en Premium)
|ja
|nee
|Allianz Global Assistance
|ja
|nee
|Anker
|ja
|nee
|ANWB
|ja
|nee
|ASN
|ja
|ja
|Centraal Beheer
|ja
|nee
|De Goudse
|ja
|nee
|De Internationale
|nee
|nee
|FBTO
|ja
|nee
|Ik kies zelf van a.s.r.
|ja
|ja
|ING
|ja
|ja
|InShared
|ja
|ja
|Interpolis
|ja
|nee
|Klaverblad
|ja
|nee
|Lancyr
|nee
|nee
|LTA
|ja
|ja
|Nationale-Nederlanden
|ja
|ja
|Nationale-Nederlanden Bank
|ja
|ja
|Ohra
|ja
|ja
|OpGroen
|ja
|nee
|Unigarant
|ja
|nee
|Univé
|ja
|nee
|Vereniging Eigen Huis
|ja
|ja
|Zevenwouden
|nee
|nee
|ZLM
|ja
|nee
Bron: MoneyView, peildatum 23 februari 2026
*Bij Allianz Direct Basic is dit niet van toepassing. Hierbij zijn medische kosten niet meeverzekerd.
Staat in de voorwaarden van de reisverzekering niet duidelijk vermeld dat het eigen risico van de zorgverzekering uitgesloten is? En wijst de verzekeraar toch je claim af? Maak dan bezwaar bij de verzekeraar. Weet dat juridisch gezien het volgende geldt: bij twijfel worden polisvoorwaarden uitgelegd in het voordeel van de verzekerde.
Verzekeraars moeten duidelijk opnemen wat wel en niet gedekt is. Lees meer over het indienen van een klacht.