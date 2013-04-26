Vergoeding eigen risico zorgverzekering via je reisverzekering

De basiszorgverzekering vergoedt de kosten van zorg in Nederland en spoedeisende medische hulp in het buitenland. Het standaard eigen risico van €385 (2026) in Nederland geldt ook bij een medische behandeling op vakantie.

Welke reisverzekering vergoedt het eigen risico?

Wil je dat je reisverzekering het eigen risico voor zorgkosten in het buitenland vergoedt? Dan heb je een reisverzekering met de aanvulling medische kosten nodig.

Je kunt 2 verschillende soorten eigen risico hebben:

Verplicht eigen risico (€385 in 2026) Vrijwillig eigen risico (tussen de €100 en €500 in 2026)

Reisverzekeraars maken onderscheid tussen deze 2. Als het eigen risico vergoed wordt, kan dat soms alleen het verplichte eigen risico zijn.

In de tabel hieronder lees je welke verzekeraars het eigen risicio voor zorg in het buitenland vergoeden. En of dat alleen voor het verplichte eigen risico geldt of ook voor het vrijwillige eigen risico.

Reisverzekeraar Vergoeding verplicht eigen risico zorg (buitenland) Vergoeding vrijwillig eigen risico zorg (buitenland) a.s.r. ja nee ABN AMRO ja ja Allianz Direct* (Comfort en Premium) ja nee Allianz Global Assistance ja nee Anker ja nee ANWB ja nee ASN ja ja Centraal Beheer ja nee De Goudse ja nee De Internationale nee nee FBTO ja nee Ik kies zelf van a.s.r. ja ja ING ja ja InShared ja ja Interpolis ja nee Klaverblad ja nee Lancyr nee nee LTA ja ja Nationale-Nederlanden ja ja Nationale-Nederlanden Bank ja ja Ohra ja ja OpGroen ja nee Unigarant ja nee Univé ja nee Vereniging Eigen Huis ja ja Zevenwouden nee nee ZLM ja nee

Bron: MoneyView, peildatum 23 februari 2026

*Bij Allianz Direct Basic is dit niet van toepassing. Hierbij zijn medische kosten niet meeverzekerd.

Geen duidelijke vermelding in de voorwaarden?

Staat in de voorwaarden van de reisverzekering niet duidelijk vermeld dat het eigen risico van de zorgverzekering uitgesloten is? En wijst de verzekeraar toch je claim af? Maak dan bezwaar bij de verzekeraar. Weet dat juridisch gezien het volgende geldt: bij twijfel worden polisvoorwaarden uitgelegd in het voordeel van de verzekerde.

Verzekeraars moeten duidelijk opnemen wat wel en niet gedekt is. Lees meer over het indienen van een klacht.