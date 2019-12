Vergoeding eigen risico zorgverzekering via je reisverzekering

De basiszorgverzekering, eventueel aangevuld met een aanvullende dekking, vergoedt de kosten van zorg in Nederland spoedeisende medische hulp in het buitenland. Het standaard eigen risico van €385 (2019) in Nederland geldt ook bij een medische behandeling op vakantie.

Geneeskundige kosten

Het eigen risico zorgkosten valt wel onder de dekking van de reisverzekering, mits de verzekering ook geneeskundige kosten dekt. Slechts enkele verzekeraars sluiten het eigen risico volledig uit van vergoeding. Er zijn ook verzekeraars die het verplicht eigen risico vergoeden, maar het vrijwillig eigen risico uitsluiten. Of het eigen risico gedekt is staat expliciet in de voorwaarden van de reisverzekering vermeldt.

Vergoeding eigen risico via doorlopende reisverzekering

Reisverzekeraar Vergoeding verplicht eigen risico zorg Vergoeding vrijwillig eigen risico zorg a.s.r. ja nee ABN Amro ja ja Aegon ja ja Allianz ja nee Allianz Global Assistance ja nee Anker ja nee ANWB ja nee Aon ja nee Avéro Achmea nee nee Centraal Beheer nee nee De Europeesche ja nee De Goudse ja nee De Internationale nee nee Ditzo ja ja FBTO ja ja Hema ja ja ING ja ja InShared ja ja Interpolis nee nee Klaverblad ja ja Nationale-Nederlanden ja ja nowGo nee nee Ohra ja ja Reaal ja ja SNS ja ja Unigarant ja nee Univé ja nee Vereniging Eigen Huis ja ja ZLM ja ja

Bron: MoneyView, peildatum 26 november 2019

Tip: Staat in de voorwaarden van de reisverzekering niet duidelijk vermeld dat het eigen risico van de zorgverzekering uitgesloten is? En wijst de verzekeraar toch je claim af? Teken dan bezwaar aan bij de verzekeraar. Lees meer over het indienen van een klacht.

