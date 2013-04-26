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Vergoeding eigen risico zorgverzekering via je reisverzekering

Het eigen risico geldt ook bij medische kosten die je op reis maakt. Heb je een reisverzekering met geneeskundige/medische dekking? Dan kun je het eigen risico bij de meeste reisverzekeringen claimen. Voor je verplichte en vrijwillige eigen risico kan dat wel verschillen.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert reisverzekeringenBijgewerkt op:23 februari 2026

zorgverzekering ziekenhuisbed

De basiszorgverzekering vergoedt de kosten van zorg in Nederland en spoedeisende medische hulp in het buitenland. Het standaard eigen risico van €385 (2026) in Nederland geldt ook bij een medische behandeling op vakantie. 

Welke reisverzekering vergoedt het eigen risico? 

Wil je dat je reisverzekering het eigen risico voor zorgkosten in het buitenland vergoedt? Dan heb je een reisverzekering met de aanvulling medische kosten nodig.

Je kunt 2 verschillende soorten eigen risico hebben:

  1. Verplicht eigen risico (€385 in 2026)
  2. Vrijwillig eigen risico (tussen de €100 en €500 in 2026)

Reisverzekeraars maken onderscheid tussen deze 2. Als het eigen risico vergoed wordt, kan dat soms alleen het verplichte eigen risico zijn. 

In de tabel hieronder lees je welke verzekeraars het eigen risicio voor zorg in het buitenland vergoeden. En of dat alleen voor het verplichte eigen risico geldt of ook voor het vrijwillige eigen risico. 

Reisverzekeraar Vergoeding verplicht eigen risico zorg (buitenland) Vergoeding vrijwillig eigen risico zorg (buitenland)
a.s.r. ja nee
ABN AMRO ja ja
Allianz Direct* (Comfort en Premium) ja nee
Allianz Global Assistance ja nee
Anker ja nee
ANWB ja nee
ASN ja ja
Centraal Beheer ja nee
De Goudse ja nee
De Internationale nee nee
FBTO ja nee
Ik kies zelf van a.s.r.  ja ja
ING ja ja
InShared ja ja
Interpolis ja nee
Klaverblad ja nee
Lancyr nee nee
LTA ja ja
Nationale-Nederlanden ja ja
Nationale-Nederlanden Bank ja ja
Ohra ja ja
OpGroen ja nee
Unigarant ja nee
Univé ja nee
Vereniging Eigen Huis ja ja
Zevenwouden nee nee
ZLM ja nee

Bron: MoneyView, peildatum 23 februari 2026

*Bij Allianz Direct Basic is dit niet van toepassing. Hierbij zijn medische kosten niet meeverzekerd. 

Geen duidelijke vermelding in de voorwaarden? 

Staat in de voorwaarden van de reisverzekering niet duidelijk vermeld dat het eigen risico van de zorgverzekering uitgesloten is? En wijst de verzekeraar toch je claim af? Maak dan bezwaar bij de verzekeraar. Weet dat juridisch gezien het volgende geldt: bij twijfel worden polisvoorwaarden uitgelegd in het voordeel van de verzekerde.

Verzekeraars moeten duidelijk opnemen wat wel en niet gedekt is. Lees meer over het indienen van een klacht.

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