Francien Schelhaas Expert reisverzekeringenBijgewerkt op:23 februari 2026
Medische kosten voor meereizende huisdieren zijn standaard gedekt met een doorlopende reisverzekering van:
Bij Anker (Comfort en Optimaal), De Internationale, InShared, OHRA, OpGroen is dit wel optioneel mee te verzekeren. Dit valt onder de rubriek Medische of Geneeskundige kosten. Je betaalt dan een hogere premie.
Bij de andere reisverzekeraars zijn deze kosten niet mee te verzekeren.
Voor de vergoedingen geldt wel een maximum. Dit kan per reis, per huisdier en/of per jaar zijn:
Voor de optionele dekkingen varieert dit ook:
Krijgt je hond of kat binnen 7 dagen voor vertrek te maken met een ernstig ongeval, ziekte of overlijden? Dan is dat bij sommige reisverzekeraars een gedekte reden voor annulering. Dit is het geval bij:
Bij de meeste verzekeraars geldt de dekking voor een hond of kat. Bij a.s.r., De Internationale en OHRA wordt ook expliciet een paard genoemd.
Bij ANWB, Vereniging Eigen Huis en ZLM wordt gesproken over een huisdier.
Ohra hanteert zelfs 14 dagen voor vertrek als ‘deadline’.