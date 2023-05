Medische kosten

Medische kosten voor meereizende huisdieren zijn standaard gedekt met een doorlopende reisverzekering van:

Allianz

ANWB (Compleet)

De Goudse

SNS (Europa Plus of Wereld)

Unigarant (Uitgebreid)

Univé

ZLM

Maximumvergoeding

Voor de vergoedingen geldt wel een maximum. Dat varieert van €115 per reis (De Goudse) tot €150 per huisdier per reis (Unigarant) of €250 per huisdier per jaar (Univé).

Bij andere reisverzekeraars zijn deze kosten niet of optioneel mee te verzekeren, in de rubriek Medische of Geneeskundige kosten. Je betaalt dan een hogere premie.

Annuleringsdekking

Krijgt je hond, kat of paard binnen 7 dagen voor vertrek te maken met een ernstig ongeval, ziekte of overlijden? Dan is dat bij sommige reisverzekeraars een gedekte reden voor annulering. Dit is het geval bij:

ASR

Allianz

Allianz Global Assistance

de Internationale

LTA (alleen voor honden)

Vereniging Eigen Huis

ZLM (per 1 mei 2023 geldt dit voor álle huisdieren)

14 dagen

Ohra en SNS hanteren zelfs 14 dagen voor vertrek als ‘deadline’, maar bij SNS geldt deze annuleringsdekking alleen in geval van overlijden van een huisdier.

Heb je een allrisk annuleringsdekking van de Europeesche? Dan keert deze verzekeraar in elk geval 75% van de annuleringskosten uit.