Medische kosten

Medische kosten voor meereizende huisdieren zijn standaard gedekt met een doorlopende reisverzekering van:

ANWB (Compleet)

De Goudse

Unigarant (Compleet)

Univé

ZLM

Bij Anker (Comfort en Optimaal), De Internationale, InShared, OHRA, OpGroen is dit wel optioneel mee te verzekeren. Dit valt onder de rubriek Medische of Geneeskundige kosten. Je betaalt dan een hogere premie.

Bij de andere reisverzekeraars zijn deze kosten niet mee te verzekeren.

Maximumvergoeding

Voor de vergoedingen geldt wel een maximum. Dit kan per reis, per huisdier en/of per jaar zijn:

€115 per reis bij De Goudse.

€150 per huisdier per jaar bij ANWB en Unigarant.

€150 per polis per reis bij ZLM

€250 per huisdier per jaar (maximaal €500 voor alle huisdieren) bij Univé

Voor de optionele dekkingen varieert dit ook:

€150 per polis per reis bij de Comfort reisverzekering van Anker en de reisverzekering van De Internationale

€250 per polis per reis bij de Optimaal reisverzekering van Anker en InShared

€300 per huisdier per reis bij OHRA

€350 per huisdier per reis bij OpGroen

Annuleringsdekking

Krijgt je hond of kat binnen 7 dagen voor vertrek te maken met een ernstig ongeval, ziekte of overlijden? Dan is dat bij sommige reisverzekeraars een gedekte reden voor annulering. Dit is het geval bij:

a.s.r.

Anker (optioneel mee te verzekeren)

ANWB (Compleet)

Centraal Beheer

De Internationale

FBTO

HanseMerkur (Premium)

Interpolis

LTA

Unigarant (Compleet)

Vereniging Eigen Huis

ZLM

Bij de meeste verzekeraars geldt de dekking voor een hond of kat. Bij a.s.r., De Internationale en OHRA wordt ook expliciet een paard genoemd.

Bij ANWB, Vereniging Eigen Huis en ZLM wordt gesproken over een huisdier.

14 dagen

Ohra hanteert zelfs 14 dagen voor vertrek als ‘deadline’.