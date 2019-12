Reisorganisatie kiezen

Zelf regelen of pakket boeken?

Een pakketreis boek je vaker het voordeligst via een (online) reisorganisator, dan wanneer je zelf alles regelt. Een pakketreis is een combinatie van verblijf en vervoer of een andere dienst, zoals excursies of autohuur.

Een voordeel van pakketreizen is dat je bij problemen meestal sterker staat omdat je één organisatie (in Nederland) kunt aanspreken. En het is makkelijk, zeker wanneer je een ingewikkelde rondreis door een ver land wilt maken. Maar een hotelletje in Barcelona en een goedkope vlucht kun je natuurlijk heel goed zelf regelen.

Kies voor garantie bij faillisement

Een geboekte vakantie betaal je vooraf. Hoe voorkom je dat je naar je vakantie kunt fluiten als de je reisorganisatie failliet gaat?

In Nederland zijn de meeste grote reisorganisaties aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Dat geldt in elk geval voor alle ANVR-organisaties. De SGR zorgt ervoor dat je je geld terugkrijgt of je vakantie alsnog kunt afmaken als de reisorganisatie in financiële problemen zit. Veel kleinere, gespecialiseerde reisorganisaties zijn hiervoor aangesloten bij het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators.

De STO-reisgarantie houdt in dat een reisorganisator de reissom pas krijgt wanneer de reis achter de rug is. Veel kleine organisaties bieden deze garantie via de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties.

Aangesloten bedrijven herken je aan het logo. Maar het komt voor dat bedrijven dit ten onrechte gebruiken. Check daarom de naam op de genoemde websites.

Op je annuleringsverzekering kun je de kosten niet verhalen. Deze biedt geen dekking voor de kosten door faillisement van de reisorganisatie.

Natuurgeweld of onlusten

Een vulkaanuitbarsting op IJsland of onrust in Egypte kan een financiële strop opleveren. In dit soort overmachtsituaties dragen consument en reisorganisatie hun eigen schade.

Om het financiële leed te verzachten is het Calamiteitenfonds Reizen opgericht. Deze stichting compenseert de extra kosten of gemiste vakantiedagen wanneer een geboekte vakantie moet worden aangepast of afgebroken als gevolg van een calamiteit.

Wanneer het nog niet zo ver is maar er wel onheil dreigt, bepaalt het fonds of er sprake is van een zogeheten dekkingsbeperking. Wie nog moet gaan, kan dan kosteloos annuleren vanaf 30 dagen voor vertrek. Alle ANVR-organisaties zijn aangesloten bij het Calamiteitenfonds.

Of er sprake is van een calamiteit wordt dus bepaald door het fonds zelf. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft reisadviezen, maar die zijn niet bindend. Het calamiteitenfonds gebruikt dit wel bij het nemen van hun beslissing.

Als het Calamiteitenfonds een situatie niet als bedreigend genoeg beschouwt, kun je in de meeste gevallen niet kostenloos annuleren. Enkele annuleringsverzekeringen dekken de annuleringskosten wel. Kijk hiervoor in de voorwaarden of vergelijk de annuleringsdekking in de vergelijker doorlopende reisverzekeringen.

Reisklachten

Heb je een klacht over een verzorgde reis? Dien deze dan eerst in bij de betrokken dienstverlener of de reisleiding. Heeft dat geen effect dan moet de klacht binnen een maand na afloop van de vakantie worden gemeld bij de reisorganisatie in Nederland.

Wanneer een klacht niet goed wordt opgelost, kan die worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Reizen. Een onafhankelijke commissie met leden vanuit de branche en de Consumentenbond doet vervolgens een bindende uitspraak.

Alle ANVR-reisorganisaties zijn tevens aangesloten bij de Geschillencommissie. De ANVR staat financieel garant voor de nakoming van de uitspraak.

ANVR-voorwaarden

In de reisvoorwaarden staan je rechten en plichten en die van de reisorganisatie. Alle ANVR-organisaties hanteren dezelfde voorwaarden, die zijn opgesteld in overleg met de Consumentenbond. Daarin staat bijvoorbeeld dat een reisorganisatie niet zomaar de prijs mag verhogen of andere veranderingen aanbrengen in de overeengekomen reis.

De ANVR-voorwaarden zijn redelijk en evenwichtig en bieden de reiziger duidelijkheid en zekerheid. De voorwaarden van organisaties die niet zijn aangesloten bij de ANVR hoeven niet per se slechter te zijn. Maar om daar achter te komen moet je vooraf in de kleine lettertjes duiken en daar zal niet iedereen zin in hebben.

Veilig online boeken

Het is voor oplichters vrij makkelijk om vanuit de huiskamer een boekingssite te beginnen. Check daarom op de website van SGR, ANVR en de Kamer van Koophandel of de reisorganisatie daar bekend is. Google ook de naam van de reisorganisatie en controleer via Klachtenkompas of er veel klachten zijn. Betaal bij voorkeur met je creditcard, want die biedt bescherming bij fraude of wanneer de dienst niet wordt geleverd. De creditcardmaatschappij betaalt dan je reisgeld terug. Let op dat je betaalt via een beveiligde website. Die herken je aan een slotje of sleuteltje onderaan je scherm of bij het internetadres. Dat begint met https// (de s van secure) in plaats van het gebruikelijke http//.

