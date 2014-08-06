Reisorganisatie kiezen

Zelf regelen of pakketreis boeken?

Als je op reis wilt, kun je de onderdelen los boeken bij 1 of meerdere reisaanbieders. Je stelt de reis dan helemaal naar eigen wens samen. Je kunt ook een pakketreis boeken via een reisorganisator. Vaak is dit makkelijker en voordeliger.

De reisorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reis als je deze samenstelt bij 1 aanbieder of als je een pakketreis boekt. Bij problemen tijdens de reis moet de reisorganisatie voor een oplossing zorgen. Bijvoorbeeld door je om te boeken, financieel te compenseren of terug te betalen.

Pakketreis

Een pakketreis is een reis waarbij een aanbieder losse onderdelen als 1 pakket aanbiedt. Ook reizen met namen als 'all inclusive' of 'package deal' zijn per definitie een pakketreis.

Gekoppeld reisarrangement (GRA)

Niet elke reis die uit meerdere diensten bestaat, is een pakketreis. Als je losse diensten boekt bij 1 aanbieder dan kun je deze koppelen tot 1 reisarrangement. Er ontstaat dan een gekoppeld reisarrangement (GRA).

Dit is geen pakketreis en de reisaanbieder heeft andere verplichtingen. Denk aan een zakenreis, een schoolreisje of 2 losgeboekte diensten bij 1 reisbureau.

Waar moet je op letten?

Als je een reis boekt, kun je op een aantal zaken letten. Wij zetten ze op een rij.

Heb je een passende annuleringsverzekering?

Zorg dat je doorlopende annuleringsverzekering past bij het type reis dat je boekt. Want bij het boeken van losse onderdelen is je complete reis niet altijd gedekt. Gaat de samengestelde reis niet door omdat 1 onderdeel uitvalt, dan vergoedt de verzekering alleen dat deel. Sommige verzekeraars vergoeden wel de hele reis. Controleer de voorwaarden van je verzekering.