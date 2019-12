Bergwandelen niet altijd verzekerd

Als er wat gebeurt op reis moet je goed verzekerd zijn. Een wandeling in de bergen maken is niet zonder risico’s en als er wat gebeurt, ben je mogelijk niet goed verzekerd.

In veel populaire vakantielanden, zoals Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk, kun je mooie wandelingen door de bergen maken. Veel geoefende, maar ook ongeoefende reizigers gaan dit avontuur graag aan.

Toch laat de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) weten dat dit niet helemaal zonder risico is. Tijdens bergwandelingen kunnen goed begaanbare paden overgaan in bergpaden. Deze paden zijn niet altijd goed onderhouden. Er kunnen stenen los liggen, het kan glad zijn door regen of delen van het pad zijn weggespoeld. Voor de ongeoefende wandelaar is dit extra risicovol. Maar ook de geoefende wandelaar moet opletten.

Begaanbare paden

Als op vakantie iets gebeurt, dekt de reisverzekering de kosten die gemaakt moeten worden om bijvoorbeeld jou op te sporen of naar het ziekenhuis te vervoeren. Maar veel reisverzekeringen dekken het wandelen alleen als dit over goed begaanbare paden gaat. De definitie die veel verzekeraars hanteren is: 'Bergsporten zijn uitgezonderd, tenzij het om een tocht gaat langs gebaande wegen of over terreinen die ook voor ongeoefenden begaanbaar zijn'.

Het Verbond van Verzekeraars laat weten dat iedere verzekeraar zelf invulling geeft aan dit begrip. Er is dus geen eenduidige uitleg. Mocht je onderweg vallen, de weg kwijtraken of andere hulp nodig hebben, zijn de kosten mogelijk voor jezelf. En die kunnen flink oplopen.

Gevaarlijke sporten gedekt

Ben je een actief wandelaar? Of ligt jouw vakantiebestemming dit jaar in de bergen? Dan is het goed om te weten dat er ook verzekeraars zijn die bijzondere sporten, waar bergsport onder valt, optioneel of zelfs standaard dekken.

De verzekeraars die bijzondere sporten standaard dekken zijn: Aegon, Centraal Beheer, Europeesche, Interpolis en Univé. In onze vergelijker kun je gevaarlijke sporten aanvinken en kijken welke verzekering voor jou het beste is.

Ongevallendekking

Voor de ongevallendekking zijn bergsporten bijna altijd uitgesloten, ook al zijn gevaarlijke sporten meeverzekerd. Het is maar de vraag of je een ongevallendekking, die een geldbedrag uitkeert bij overlijden of blijvende invaliditeit, nodig hebt op reis.

Gekke capriolen uithalen

Wandelingen in andere gebieden dan de bergen, zoals een regenwoud, worden niet gezien als gevaarlijke sport. Even van het pad afgaan om een mooie foto te maken zou geen problemen moeten opleveren volgens het Verbond van Verzekeraars. Tenzij je natuurlijk gekke capriolen uithaalt om die ene bloem te schieten.

Ga je buiten Europa op vakantie, let dan op dat je werelddekking hebt en zorg ook voor dekking van geneeskundige kosten.

Heb je al een reisverzekering en twijfel je? Vraag het even na bij je verzekeraar voordat je vertrekt.

