Bergwandelen niet altijd verzekerd

Bergwandelen is niet zonder risico's

In veel populaire vakantielanden kun je mooie bergwandelingen maken. Denk aan Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en landen in Scandinavië. Zowel ervaren als onervaren reizigers gaan dit avontuur graag aan.

Tijdens een bergwandeling kan een goed begaanbaar pad overgaan in een bergpad. Deze paden zijn niet altijd goed onderhouden. Er kunnen stenen los liggen. Regen kan het pad gad maken. Ook kunnen delen van het pad zijn weggespoeld.

Dit is extra gevaarlijk voor onervaren wandelaars. Maar ook ervaren wandelaars moeten goed opletten.

Alleen wandelen over goed begaanbare paden is verzekerd

Gebeurt er iets tijdens je vakantie? Dan vergoedt je reisverzekering vaak de kosten. Denk aan de kosten om je op te sporen. Of om je naar het ziekenhuis te brengen.

Veel reisverzekeringen vergoeden wandelen alleen op goed begaanbare paden.

Wat verstaan verzekeraars onder bergsport?

Niet elke soort bergsport is standaard meeverzekerd. Veel verzekeraars gebruiken de volgende definitie:

'Bergsporten zijn uitgezonderd, tenzij het om een tocht gaat langs gebaande wegen of over terreinen die ook voor ongeoefenden begaanbaar zijn'.

Elke verzekeraar bepaalt zelf wat dit precies betekent. Er is dus geen eenduidige uitleg. Verzekeraars zijn wel verplicht om hun voorwaarden zo op te stellen dat deze helder zijn. En niet op meer manieren uitgelegd kunnen worden.

Controleer de voorwaarden

Controleer voor vertrek de voorwaarden van je verzekeraar. Je kunt ook bellen of in de chat meer uitleg vragen. Zo voorkom je verrassingen.

Sluit je verzekeraar bepaalde situaties uit? Dan moet je de kosten misschien zelf betalen. Dat geldt ook als je valt of verdwaalt. Of als je onderwerg andere hulp nodig hebt.

Wandelen in andere gebieden geldt meestal niet als gevaarlijke sport of als een sport waar een aparte dekking voor nodig is. Zoals een wandeling in een regenwoud.

Welke verzekering heb je nodig voor bergwandelen?

Wandel je vaak? Of ga je dit jaar op vakantie naar de bergen? Kies dan een verzekeraar die bijzondere sporten verzekerd. Dit kan standaard verzekerd zijn of via een uitbreiding op je dekking.

Verzekering via een vereniging

Ben je lid van een klim- of bergsportvereniging? Bijvoorbeeld de NKBV, de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging? Kijk dan of deze vereniging verzekeringen aanbiedt.

Controleer wel altijd of deze verzekering ook past bij andere reizen die je maakt.

Controleer medische kosten

Soms valt bergsport onder de dekking Sporten en Wintersport. Medische kosten zijn onder deze dekking niet automatisch meeverzekerd.

Controleer dit goed in de voorwaarden. In de meeste gevallen heb je een extra dekking voor medische kosten nodig.

Bij welke verzekeraar is 'bijzondere sporten' standaard gedekt?

De volgende verzekeraars dekken bijzondere/gevaarlijke sporten standaard:

Centraal Beheer

FBTO

HanseMerkur

Interpolis

LTA

Univé

ANWB en Unigarant verzekeren niet alle bijzondere sporten standaard. Bergwandelen is bij deze verzekeraars wel standaard verzekerd.

Bron: MoneyView. Peildatum: 17 juli 2026

Ongevallendekking

Bergsporten zijn bijna altijd uitgesloten van de verzekering bij een ongeval. Dat geldt ook als gevaarlijke sporten wel zijn verzekerd.

Deze verzekering keert een bedrag uit als je overlijdt of blijvend invalide raakt. Vraag jezelf af of je deze verzekering nodig hebt tijdens je reis.

Gevaarlijke sporten in onze vergelijker

Met onze Reisverzekering Vergelijker vergelijk je doorlopende reisverzekeringen. Je kunt ook extra dekkingen toevoegen. Zoals een dekking gevaarlijke sporten. Of de module medische kosten.

Een extra dekking toevoegen

In stap 2 kies je de gewenste aanvullende dekkingen. De dekking voor gevaarlijke sporten staat helemaal onderaan. Je kunt daar ook de dekking medische kosten toevoegen, als dat nodig is.

Verzekeringen vergelijken

Na het invullen van je gegevens zie je welke reisverzekeringen je kunt afsluiten. Je sorteert de resultaten op premie of testoordeel. Ook zie je welke reisverzekering Beste uit de Test is.

De getoonde premies zijn inclusief de aanvullende dekkingen die je hebt gekozen. Wil je later nog extra dekkingen toevoegen? Dan kan dat ook nadat je de vergelijking hebt gemaakt. In de linkerbalk staan de aanvullende dekkingen. Klik wel altijd om 'Bekijk verzekeringen' om de juiste premie te zien.

Weet je nog niet zeker welke extra dekkingen je nodig hebt? Dan kun je ook alleen de basisdekking afsluiten in de Reisverzekering Vergelijker. Extra dekkingen voeg je later toe via je verzekeraar.