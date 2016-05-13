Zwanger en je reisverzekering

Zwanger en vakantie

Heb je al een vakantie geboekt en blijkt dat je zwanger bent? Dan kan het zijn dat je liever niet op reis gaat. Of je dan nog kunt annuleren hangt af van je reisverzekering met annuleringsdekking.

Annuleren vanwege zwangerschap

Bij ongeveer de helft van de doorlopende reisverzekeringen is zwangerschap een geldige reden om te annuleren. In onderstaande tabel zie je welke verzekeraars wel of geen dekking bieden als je een reis wil annuleren vanwege zwangerschap. Je moet wel de annuleringsdekking hiervoor afsluiten.

Wel dekking Geen dekking a.s.r. ASN ABN AMRO De Goudse Allianz Direct Ik kies zelf van a.s.r. Allianz Global Assistance ING** Anker* InShared** ANWB Klaverblad** Centraal Beheer Lancyr De Internationale* Nationale-Nederlanden** FBTO Nationale-Nederlanden Bank** HanseMerkur OpGroen** Interpolis Ohra LTA* Vereniging Eigen Huis** Unigarant Univé Zevenwouden ZLM

Bron: MoneyView, peildatum 23 februari 2026

* Beperkte dekking. Annulering is alleen gedekt als dit directe gevolgen heeft voor de geboekte reis.

** Wel dekking als arts om medische redenen de reis afraadt.

Zwangerschapscomplicaties

Krijg je complicaties tijdens je zwangerschap? Dan is dat bij vrijwel alle reis- en annuleringsverzekeraars een geldige reden om te annuleren.

Bij de Basic reisverzekering van Allianz Direct ben je alleen verzekerd als de complicaties voor vertrek optreden.

Lancyr stelt als voorwaarde voor dekking dat de klachten optreden binnen de eerste 7 maanden van de zwangerschap. En dat deze niet konden worden voorzien bij het aangaan van de reis.

Medische kosten in het buitenland

Met je zorgverzekering heb je wereldwijd recht op onvoorziene nood(zakelijke) zorg. Je krijgt de ziekenhuiskosten vergoed, als er in het buitenland plotseling wat gebeurt. Maar je Nederlandse zorgverzekeraar vergoedt het Nederlandse tarief. Ga je naar een land waar de zorg (flink) duurder is, dan moet je zelf bijbetalen.

Dit kun je voorkomen door je goed te verzekeren voor medische kosten in het buitenland. Dat kan op 2 manieren:

De aanvullende dekking medische kosten op je reisverzekering. Een aanvullende zorgverzekering met dekking voor buitenlandse zorgkosten.

Lees waar je op moet letten: Dekking medische kosten buitenland