icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Zwanger en je reisverzekering

Mag je een reis annuleren als je na het boeken ontdekt dat je zwanger bent? Check welke verzekeraars dit dekken. 
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert reisverzekeringenBijgewerkt op:23 februari 2026

Zwanger en je reisverzekering

Zwanger en vakantie

Heb je al een vakantie geboekt en blijkt dat je zwanger bent? Dan kan het zijn dat je liever niet op reis gaat. Of je dan nog kunt annuleren hangt af van je reisverzekering met annuleringsdekking. 

Annuleren vanwege zwangerschap

Bij ongeveer de helft van de doorlopende reisverzekeringen is zwangerschap een geldige reden om te annuleren. In onderstaande tabel zie je welke verzekeraars wel of geen dekking bieden als je een reis wil annuleren vanwege zwangerschap. Je moet wel de annuleringsdekking hiervoor afsluiten. 

 Wel dekking  Geen dekking
 a.s.r.  ASN
 ABN AMRO  De Goudse
 Allianz Direct  Ik kies zelf van a.s.r.
 Allianz Global Assistance  ING**
 Anker*  InShared**
 ANWB  Klaverblad**
 Centraal Beheer  Lancyr
 De Internationale*  Nationale-Nederlanden**
 FBTO  Nationale-Nederlanden Bank**
 HanseMerkur  OpGroen**
 Interpolis   Ohra
 LTA*  Vereniging Eigen Huis**
 Unigarant  
 Univé  
 Zevenwouden  
 ZLM  

Bron: MoneyView, peildatum 23 februari 2026

* Beperkte dekking. Annulering is alleen gedekt als dit directe gevolgen heeft voor de geboekte reis.
** Wel dekking als arts om medische redenen de reis afraadt.

Zwangerschapscomplicaties

Krijg je complicaties tijdens je zwangerschap? Dan is dat bij vrijwel alle reis- en annuleringsverzekeraars een geldige reden om te annuleren. 

Bij de Basic reisverzekering van Allianz Direct ben je alleen verzekerd als de complicaties voor vertrek optreden. 

Lancyr stelt als voorwaarde voor dekking dat de klachten optreden binnen de eerste 7 maanden van de zwangerschap. En dat deze niet konden worden voorzien bij het aangaan van de reis. 

Medische kosten in het buitenland

Met je zorgverzekering heb je wereldwijd recht op onvoorziene nood(zakelijke) zorg. Je krijgt de ziekenhuiskosten vergoed, als er in het buitenland plotseling wat gebeurt. Maar je Nederlandse zorgverzekeraar vergoedt het Nederlandse tarief. Ga je naar een land waar de zorg (flink) duurder is, dan moet je zelf bijbetalen.

Dit kun je voorkomen door je goed te verzekeren voor medische kosten in het buitenland. Dat kan op 2 manieren:

  1. De aanvullende dekking medische kosten op je reisverzekering.
  2. Een aanvullende zorgverzekering met dekking voor buitenlandse zorgkosten.

Lees waar je op moet letten: Dekking medische kosten buitenland

Lees verder

Artikelen binnen Keuzeadvies

Test reisverzekeringen

Bekijk ook