Let op annulering samengestelde reizen

Pakketreis of samengestelde reis

Een samengestelde reis is een reis waarbij je alle onderdelen zelf, los van elkaar, boekt. Dit in tegenstelling tot een pakketreis, waarbij je vlucht, hotel en andere zaken als één geheel boekt. Samengestelde reizen zijn vaak gedekt. Bij maar een paar verzekeraars is dat niet zo. Dan is met een annuleringsdekking een samengestelde reis niet verzekerd. Bij de Goudse is er dekking onder voorwaarden.

Als er één onderdeel uitvalt waardoor de gehele reis niet door kan gaan, krijg je alleen een vergoeding voor het betreffende onderdeel. Denk aan een hotel dat afbrandt, waardoor je je reis moet afbreken of annuleren. Je krijgt dan alleen de kosten voor het hotelverblijf terug.

Dekking samengestelde reis

Als annuleren van samengestelde reizen wel gedekt zijn, ontvang je alle kosten terug. Dus ook van de vlucht en bijvoorbeeld de gehuurde auto. In je polis staat vermeld of samengestelde reizen gedekt zijn en onder welke voorwaarden. De Goudse meldt dit niet in de voorwaarden. Daar geldt ook een annuleringsdekking voor alle onderdelen van de reis, als 1 onderdeel geannuleerd moet worden (vanwege een gedekte gebeurtenis).

De meeste verzekeraars bieden dus wel dekking bij een samengestelde reis. Hieronder kun je lezen welke verzekeraars geen dekking bieden voor het annuleren van samengestelde reizen. Het gaat in dit geval om alle doorlopende reisverzekeringen die de verzekeraar aanbiedt.

Doorlopende reisverzekeringen zonder dekking

HanseMerkur

Lancyr

OHRA

Bron: MoneyView, peildatum 23 februari 2026

