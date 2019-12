Let op annulering samengestelde reizen

Nieuws|Je kunt op internet gemakkelijk zelf een reis samenstellen, maar is er dan nog wel annuleringsdekking voor je reis? In de helft van de gevallen is er dan geen volledige annuleringsdekking. Bespaar jezelf een onaangename verrassing en check vooraf of jouw reisverzekering dekking biedt als er onvoorzien een onderdeel van je reis uitvalt.