Wintersportdekking is een must

Wintersportdekking vrijwel nooit standaard

Bij de meeste doorlopende reisverzekeringen is de wintersportdekking niet standaard meeverzekerd. Je moet dan een aanvullende dekking of module afsluiten. De extra premie is afhankelijk van het dekkingsgebied (Europa of Wereld) en verschilt behoorlijk.

Wat is verzekerd?

Onder de wintersportdekking vallen de volgende dingen:

Kosten bij schade aan je wintersportuitrusting, zoals ski's of je snowboard. Hier valt diefstal ook onder.

Vergoeding van huur, lessen en/of een skipas bij een ongeval of als je ziek wordt.

Hulpverlening (denk aan reddingsactie met helikopter bij een ongeval). Dit valt vaak onder de wintersportdekking. Soms valt dit onder de dekking medische kosten.

Een gipsvlucht of andere vervoerskosten naar huis.

Medische kosten niet vergoed

De wintersportdekking dekt niet alle schade tijdens een wintersportvakantie. Zoals je medische kosten of geneeskundige kosten.

Via de basiszorgverzekering ben je wereldwijd verzekerd voor medische kosten. Zorgverzekeraars vergoeden echter alleen het in Nederland gangbare tarief. In landen als Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland kan de ziekenhuisrekening een stuk hoger uitvallen.

Let in wintersportlanden ook op of je in een regulier ziekenhuis terechtkunt. Of dat je naar een privékliniek moet of wordt gebracht. Daar zijn de kosten een stuk hoger dan in Nederland.

Een reisverzekering met dekking voor medische kosten dekt het verschil.

Ga je op wintersportvakantie in Europa? Neem dan je Europese gezondheidskaart (EHIC) mee. Heb je fysieke zorgpas nodig, vraag deze dan ruim op tijd aan. Vaak duurt het wel week tot tien dagen voor deze op je mat ligt.

Eigen risico basisverzekering

Een voordeel is dat de module ‘geneeskundige kosten’ of 'medische kosten' van je reisverzekering vaak ook het wettelijke eigen risico vergoedt dat de zorgverzekering niet uitkeert. In een enkel geval ook het vrijwillige eigen risico.

Bedrag voor wintersportuitrusting

De maximumvergoeding voor wintersportuitrusting verschilt per verzekeraar. Die loopt uiteen van €300 per gebeurtenis tot €5000 per persoon. Zijn er meerdere personen verzekerd? Let dan ook op of er een maximumvergoeding per polis geldt. De uitrusting is meestal gedekt onder bagagedekking. Onder de voorwaarde dat de module wintersport (en soms ook bagage) is meeverzekerd. Bij a.s.r., Anker, Interpolis, ANWB (Compleet) en Unigarant (Compleet) kun je je extra verzekeren om de maximale vergoeding voor je wintersportuitrusting te verhogen.

De wintersportdekking is daarom nuttig voor je vaak dure (gehuurde) ski-uitrusting.

Ongeval bij off-piste-skiën niet gedekt

De meeste reisverzekeraars vergoeden de kosten van een ongeval tijdens off-piste-skiën niet. Of alleen als je onder begeleiding van een gids was.

Ook schade ontstaan tijdens skispringen, ijsklimmen, ijshockey, bobsleeën en speedskiën is vaak uitgesloten. 'Waaghalzen' doen er dus goed aan om nauwkeurig de polisvoorwaarden te checken.

Wat is nog meer niet verzekerd?

De wintersportdekking vergoedt niet alles. Er gelden uitsluitingen.

Dit zijn onder andere:

Schade of een ongeval doordat er alcohol of drugs in het spel is

Wedstrijden

Roekeloos of opzettelijk gedrag

In veel gevallen buiten de gemarkeerde pistes skieën (zonder gids)

Aansprakelijkheid

Verzekering aansprakelijkheid soms verplicht

Zorg dat je een aansprakelijkheidsverzekering hebt. Als je een ongeluk veroorzaakt ben je aansprakelijk voor de schade van de ander.

Ga je skiën in Italië? Dan is het wettelijk verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Je kunt gecontroleerd worden op de piste. Neem een bewijs (je polisoverzicht) mee. Ben je niet verzekerd, dan riskeer je een boete.

Langlaufen gedekt

Je hebt geen wintersportdekking nodig als je tijdens een wintersportvakantie alleen wandelt. Ook voor langlaufen is de standaarddekking van de reisverzekering vaak genoeg. Controleer dit laatste wel vooraf, want de dekking kan per reisverzekeraar verschillen.

Wintersportdekking in onze vergelijker

Wil je goed verzekerd op wintersport? Kijk dan in de vergelijker. In de tweede stap kun je onder Aanvullende dekkingen de Wintersportdekking toevoegen. En de Medische kosten als dat nodig is. Je ziet meteen de premies inclusief de aanvullende dekking(en) en kunt een goede vergelijking maken.