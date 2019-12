Daar zit je dan, in een vliegtuig onderweg naar huis vanwege een ongelukkige val tijdens het skiën. Wat een pech! Jaarlijks gaan bijna 1 miljoen Nederlanders op wintersport. Dat gaat meestal probleemloos. Maar een goede reisverzekering met wintersportdekking is een must voor als het toch anders loopt.

Wintersportdekking meestal niet standaard

Bij ongeveer een kwart van de doorlopende reisverzekeringen is de wintersportdekking standaard meeverzekerd. Bij de overige driekwart van de verzekeringen kun je een aanvullende module meeverzekeren waarvoor je extra premie betaalt. De premies zijn afhankelijk van het dekkingsgebied (Europa of Wereld) en lopen behoorlijk uiteen. Goed vergelijken is een aanrader.

Aanvullende dekking geneeskundige kosten nodig

Niet alle wintersportgerelateerde schade is gedekt onder de wintersportdekking. Zoals het vervoer vanaf de piste na een ongeval. Deze kosten vallen bij sommige verzekeraars niet onder de wintersportdekking, maar onder ‘geneeskundige kosten’.

Via de basiszorgverzekering ben je wereldwijd verzekerd voor medische kosten. Zorgverzekeraars vergoeden echter alleen het in Nederland gangbare tarief. In landen als Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland kan de ziekenhuisrekening een stuk hoger uitvallen.

Doorgaans dekt je reisverzekering het verschil. Een voordeel is dat een module ‘geneeskundige kosten’ vaak ook het (wettelijk en vrijwillig) eigen risico vergoedt dat de zorgverzekering niet uitkeert.

Europese gezondheidskaart

Ga je op wintersportvakantie in Europa? Neem dan je Europese gezondheidskaart (EHIC) mee. Dit voorkomt dat je dure rekeningen moet voorschieten. Een flink aantal verzekeraars zet de EHIC standaard op de achterkant van de zorgpas. Heb jij ook zo'n zorgpas, dan hoef je geen aparte EHIC aan te vragen. Zoniet, dan kun je een EHIC aanvragen via ehic.nl.

Dekking wintersportuitrusting toereikend?

Het grootste verschil tussen de verzekeringen? Dat zit 'm in de maximumbedragen die de verzekeraars vergoeden voor bagage. De maximumbedragen voor wintersportuitrusting lopen uiteen van €250 per gebeurtenis tot €5000 per persoon per polis.

Deze uitrusting is meestal gedekt onder bagagedekking, onder de voorwaarde dat de module wintersport (en soms ook bagage) is meeverzekerd. De wintersportdekking is daarom nuttig voor je vaak dure (gehuurde) ski-uitrusting.

Ook als het om het verzekeren van je bagage gaat, biedt vergelijken uitkomst.

