Wintersport met je private leaseauto

In bijna alle gevallen kun je gewoon met een gerust hart met je private lease auto op wintersport. Je moet alleen wel even met een paar dingen rekening houden. Denk aan de dekking in het buitenland en winterbanden. Rijd je een elektrische auto? Check dan ook onze extra tips.

Dekking in het buitenland

Check voor je met je private lease auto naar het buitenland gaat of er landen zijn uitgezonderd. Dit kun je in je leasecontract opzoeken. Op je groene kaart staat in ieder geval in welke landen je verzekering dekking biedt. Twijfel je? Dan kun je altijd contact opnemen met je leasemaatschappij hierover.

Internationaal verzekeringsbewijs

Met een internationaal verzekeringsbewijs kun je in het buitenland aantonen dat je auto verzekerd is. Dit bewijs staat ook wel bekend als de groene kaart, omdat hij op groen papier werd gedrukt. Voor sommige landen is het verplicht om dit bewijs op papier bij je te hebben.

Lees meer over het internationaal verzekeringsbewijs.

Pechhulp

Bij de meeste private leasecontracten is pechhulp inbegrepen. Check van tevoren waarvoor en waar je verzekerd bent van pechhulp in het buitenland. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. En kan je eventueel nog een extra pechhulp afsluiten of je reisverzekering aanpassen. Zet belangrijke nummers zoals die van de leasemaatschaapij of een alarmcentrale in je telefoon.

Lees meer over met de auto naar het buitenland.

Winterbanden

Behalve dat winterbanden in verschillende landen verplicht zijn, is het ook wel zo veilig. Bij sommige leasecontracten is een bandenwissel in het contract inbegrepen. Check hiervoor je leasecontract of vraag het na bij de leasemaatschappij. Is een bandenwissel niet standaard inbegrepen, informeer dan naar de mogelijkheden en de kosten. Zorg dat je er op tijd bij bent om dit te regelen. Zo voorkom je dat je niet terecht kunt, omdat het druk is.

Regels in het buitenland

In het buitenland kunnen andere regels gelden dan hier in Nederland. Dit kan gaan om andere snelheden, maar ook wat je bij je moet hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sneeuwkettingen. Check voor je op reis gaat welke items in het land van bestemming en de landen waar je doorheen rijdt verplicht zijn. Denk ook aan milieustickers of een vignet.

Op de website van de ANWB vind je informatie over wat je verplicht mee moet nemen in de auto.

Tips voor wintersport met elektrische leaseauto