Kies je voor kortlopend of doorlopend?

Of het handiger is een kortlopende of doorlopende reisverzekering af te sluiten, hangt af van de antwoorden op de volgende vragen:

Hoe vaak ga je op vakantie?

Hoe lang duren je reizen?

Hoe ziet je gezin eruit?

Wanneer een kortlopende dekking?

Een kortlopende reisverzekering past vaak beter als:

Je 1 keer per jaar op vakantie gaat.

Je reis korter dan 2 à 3 weken duurt.

Je niet spontaan tussendoor op reis gaat.

Je alleen wilt betalen voor de periode dat je echt weg bent.

Je een bijzondere reis gaat maken die duurder is dan je normale reizen. Soms kun je dan ook een kortlopende hogere dekking toevoegen aan je doorlopende reisverzekering.

Een kortlopende reisverzekering is een tijdelijke verzekering. De verzekering heeft een vaste begin- en einddatum. Je verzekert hiermee 1 reis. De verzekering geldt vanaf je vertrek van huis tot je weer terug bent. Je regelt de verzekering per reis. Dat geeft controle. Maar je moet er wel elke keer aan denken.

Dekking

De dekking van een kortlopende reisverzekering is hetzelfde als die van een doorlopende reisverzekering. Sommige reisverzekeringen hebben een ruime basisdekking. Andere reisverzekeringen hebben een beperkte basisdekking. Daarbij kun je extra dekkingen afsluiten. Let dan wel op dat je niet dubbel verzekerd bent. Dit geldt zowel voor een kortlopende als voor een doorlopende reisverzekering.

Waar afsluiten?

Een kortlopende reisverzekering kun je afsluiten:

Bij een reisbureau.

Op de website van een reisorganisatie bij het boeken van de reis.

Via een financieel adviseur.

Online bij een verzekeraar.

Een reisbureau werkt samen met 1 verzekeraar. Het reisbureau vergelijkt daarom geen voorwaarden en premies. Ook kun je niets kiezen als je online boekt via een reisorganisatie.

Annuleringsverzekering

Je sluit een annuleringsverzekering los af van een kortlopende reisverzekering. Dit kan vaak ook bij verschillende verzekeraars.

Sluit je de kortlopende reisverzekering en de annuleringsverzekering tegelijk af bij dezelfde verzekeraar? Dan betaal je vaak maar 1 keer poliskosten.

Wanneer een doorlopende dekking?

Een doorlopende verzekering is vaak handiger als:

Je meerdere keren per jaar reist.

Je ook weekendjes weg of stedentrips maakt.

Je niet steeds opnieuw een verzekering wilt afsluiten.

Je gemak belangrijk vindt.

Je bent het hele jaar verzekerd. Er geldt per reis wel een maximale reisduur. Bijvoorbeeld 60 of 90 dagen per reis. Je bent ook verzekerd tijdens een weekendje weg. Of tijdens een onverwacht tripje.

Dekking

Een doorlopende reisverzekering dekt verschillende onderdelen. Wat de verzekering standaard dekt, verschilt per verzekeraar. Wat niet standaard is gedekt, kun je meestal extra meeverzekeren. In onze Reisverzekering Vergelijker vergelijk je makkelijk welke doorlopende reisverzekering bij jou past. Ook testen wij elk halfjaar de voorwaarden van doorlopende reisverzekeringen en bepalen een Beste uit de Test.

Voor de kortlopende reisverzekeringen hebben we geen vergelijker. De data en premies zijn bij ons niet bekend.

Annuleringsverzekering bij een doorlopende reisverzekering

Een annuleringsverzekering biedt dekking als de reis niet doorgaat of moet worden afgebroken. Deze kun je als aanvulling afsluiten op je doorlopende reisverzekering of afsluiten als losse verzekering.

Ook bij een kortlopende reisverzekering is de dekking voor annuleren niet standaard opgenomen. Daar moet je een aanvulling of aparte verzekering voor afsluiten.

Heb je een doorlopende annuleringsverzekering, maar ga je een dure reis maken? Check dan het verzekerde bedrag. Vaak is het wel mogelijk om het verzekerde bedrag tijdelijk op te hogen, voor 1 reis. Je betaalt dan extra premie. Neem hiervoor contact op met je verzekeraar.

Vuistregel bij keuze kortlopend of doorlopend

In het algemeen geldt: gezinnen die per jaar 3 weken of langer op vakantie gaan, zijn goedkoper uit met een doorlopende reisverzekering. Voor alleenstaanden is het vanaf 4 weken voordeliger.

Het voordeel van een doorlopende reisverzekering is ook dat je er niet meer naar om hoeft te kijken. Bekijk met onze keuzehulp reisverzekeringen welke reisverzekering jij nodig hebt.

Wanneer afsluiten?

Het is niet verplicht om bij het boeken van de reis meteen een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Een reisverzekering kun je nog tot 1 dag voor vertrek afsluiten. Een annuleringsverzekering moet je vrijwel altijd binnen 7 of 14 dagen na het boeken van de reis afsluiten. Dit hangt af van de voorwaarden van de verzekeraar.

Reisverzekering in onze vergelijker

Via onze Reisverzekering Vergelijker maak je een vergelijking voor een doorlopende reisverzekering. In de vergelijker kun je ook extra dekkingen kiezen. Bijvoorbeeld een annuleringsdekkking of een dekking voor medische kosten.

Nadat je je gegevens hebt ingevuld, zie je welke doorlopende reisverzekeringen je kunt afsluiten. Je kunt de resultaten sorteren op premie. Of op testoordeel. Ook zie je welke reisverzekering als Beste uit de Test is gekomen.

Een kortlopende reisverzekering kun je niet afsluiten via onze vergelijker. Wel zie je bij welke verzekeraars je terechtkunt. Verzekeraars bieden vaak zowel een doorlopende als een kortlopende reisverzekering aan.

Twijfel je tussen een kortlopende of doorlopende reisverzekering. Gebruik dan onze keuzehulp reisverzekeringen.