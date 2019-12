Een kortlopende reisverzekering sluit je af voor de duur van een reis. Per reis kun je de afweging maken om wel of niet een reisverzekering af te sluiten en welke dekking nodig is. Een doorlopende reisverzekering dekt alle reizen het gehele jaar door. Dit biedt gemak en een ander voordeel is dat ook de (onverwachte) weekendjes weg verzekerd zijn.

Kies je voor kortlopend of doorlopend?

Of het handiger is een kortlopende of doorlopende reisverzekering af te sluiten, hangt af van je gezinssamenstelling en hoe vaak je op vakantie gaat. In het algemeen geldt: gezinnen die per jaar 3 weken of langer op vakantie gaan, zijn goedkoper uit met een doorlopende reisverzekering. Voor alleenstaanden ligt het omslagpunt bij 4 weken.

Het voordeel van een doorlopende reisverzekering is natuurlijk ook dat je er niet meer naar om hoeft te kijken. Bekijk met onze keuzehulp reisverzekeringen welke reisverzekering jij nodig hebt.

Doorlopende reisverzekering

Met een doorlopende reisverzekering ben je verzekerd op iedere vakantie. Waar je een kortlopende reisverzekering afsluit voor elke reis apart, ben je met een doorlopende reisverzekering continu verzekerd, ook met een weekendje weg of een onverwacht tripje.

Dekking

Een doorlopende reisverzekering dekt verschillende onderdelen. Wat de verzekering standaard dekt, verschilt per verzekeraar. De meeste onderdelen kunnen - als ze niet standaard gedekt zijn - optioneel meeverzekerd worden. In onze Reisverzekeringvergelijker vergelijk je eenvoudig welke doorlopende reisverzekering het meest bij je past.

Annuleringsverzekering

Een annuleringsverzekering biedt dekking als de reis niet doorgaat of moet worden afgebroken. Deze kun je als aanvulling op je doorlopende reisverzekering of als losse verzekering afsluiten.

Kortlopende reisverzekering

In plaats van een doorlopende reisverzekering, kun je ook kiezen voor een kortlopende reisverzekering. Een kortlopende reisverzekering is een tijdelijke verzekering met een vaste ingangsdatum en einddatum. Je verzekert hiermee een reis, vanaf het vertrek van huis tot aan terugkomst.

Dekking

De dekking van een kortlopende reisverzekering is niet anders dan die van een doorlopende reisverzekering. Sommige reisverzekeringen hebben een hele uitgebreide basisdekking en andere een beperkte basisdekking met optionele dekkingen om bij te sluiten. Net als bij een doorlopende reisverzekering, ligt oververzekering op de loer.

Waar afsluiten?

Een kortlopende reisverzekering kun je afsluiten:

bij een reisbureau;

op de website van een reisorganisatie bij het boeken van de reis;

via een financieel adviseur;

online bij een verzekeraar.

Een reisbureau doet zaken met slechts 1 verzekeraar en zal dus geen voorwaarden- en premievergelijking maken. Ook bij een boeking online via een reisorganisatie valt er niets te kiezen.

Wanneer afsluiten?

Het is niet verplicht om bij het boeken van de reis meteen een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Een reisverzekering kun je tot een dag voor vertrek nog afsluiten. Een annuleringsverzekering afsluiten moet binnen 7 of 14 dagen na het boeken van de reis, afhankelijk van de voorwaarden van de verzekeraar.

Annuleringsverzekering

Een annuleringsverzekering wordt los van een kortlopende reisverzekering afgesloten. Dit kan ook bij verschillende verzekeraars. Als de kortlopende reisverzekering en de annuleringsverzekering tegelijkertijd bij dezelfde verzekeraar afgesloten worden, betaal je vaak maar eenmaal poliskosten.

