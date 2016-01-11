Reisverzekeringen: wat zijn de verschillen?

Prijsverschillen

De premies voor reisverzekeringen verschillen sterk. We zien gemiddeld premies van €160 per jaar. Maar er zijn ook premies tussen de €60 en €370. Dit is een gemiddelde over alle verschillende soorten gezinnen en huishoudens.

Het aantal personen op de polis bepaalt de hoogte van de premie. Ben je alleen? Dan betaal je minder dan een gezin. Gebruik onze vergelijker voor een snelle premieberekening op maat.

Andere belangrijke redenen voor de hoogte van de premie zijn de inhoud van de verzekering en de hoogte van de maximumvergoedingen voor bagage.

Bij sommige verzekeringen is alles standaard inbegrepen. Je betaalt dan ook voor onderdelen die je misschien niet nodig hebt. Denk aan werelddekking of wintersport. Andere verzekeringen beginnen met een basisdekking. Die maak je juist helemaal op maat. Vaak biedt een verzekeraar meerdere verzekeringen aan.

De verschillen zitten dan meestal in:

Het dekkingsgebied.

De maximale vakantieduur: ga je korter dan 45 dagen achter elkaar op reis? Dan zit je overal goed.

Hoogte van het eigen risico.

Hoogte van de maximumvergoedingen voor bagage.

Bestemming of gebied waar je verzekerd bent

Er bestaan 2 varianten:

Europadekking

Werelddekking

Maar ook buiten Europa heb je niet altijd werelddekking nodig. Dit verschilt per verzekeraar.

De vuistregel is dat onder de Europadekking, naast alle Europese landen, ook een aantal bekende eilandgroepen valt. Denk aan de Canarische Eilanden, Madeira en de Azoren. De Europadekking geldt ook vrijwel altijd voor de landen grenzend aan de Middellandse Zee. Bijvoorbeeld Marokko, Tunesië, Egypte en Israël.

Eigen risico

Met een eigen risico betaal je bij schade een deel zelf. Meestal betaal je dan minder premie. Vooral bij de bagagedekking komt een eigen risico vaak voor. Dat ligt dan tussen €50 en €100.

Soms kies je zelf een hoger of lager eigen risico. Bij de vergoeding van medische kosten geldt er bijna nooit een eigen risico.

Modules

Een reisverzekering tussentijds uitbreiden, is bijna nooit een probleem. Modules aan- en uitzetten is in het 1e jaar minder vanzelfsprekend. Maar soms kan dat wel. Voor welke modules dit kan, verschilt per verzekeraar.

Door modules aan- of uit te zetten betaal je alleen voor wat je echt nodig hebt. Pas de verzekering op tijd aan als je weer op reis gaat. Check ook of je een dekking binnen een bepaalde tijd moet aanzetten. Bijvoorbeeld voor annulering.

Dekking

Welke onderdelen kun je verzekeren? En heb je aan deze dekking? Denk aan:

De Beste reisverzekering

Wij vergelijken de dekking, voorwaarden en prijzen van doorlopende reisverzekeringen. Bekijk wat de Beste reisverzekering is.

Aanvullende dekkingen in onze vergelijker

Met onze Reisverzekering Vergelijker vergelijk je doorlopende reisverzekeringen. Daar kun je ook extra dekkingen toevoegen. Bijvoorbeeld een annuleringsdekking. Of de module reisrechtsbijstand.

Nadat je je gegevens hebt ingevuld, zie je welke doorlopende reisverzekeringen je kunt afsluiten. Je sorteert de resultaten op premie of testoordeel. Ook zie je welke reisverzekering Beste uit de Test is.

Weet je nog niet zeker welke extra dekkingen je wilt? Dan kun je ook alleen de basisdekking afsluiten in de Reisverzekering Vergelijker. Extra dekkingen voeg je later toe via je verzekeraar.