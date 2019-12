Reisverzekeringen: wat zijn de verschillen?

Reisverzekeringen verschillen in prijs, voorwaarden, eigen risico, bestemming of dekkingsgebied en dekking.

Prijsverschillen

De premies lopen behoorlijk uiteen: van ongeveer €20 tot ruim €130 per jaar. Belangrijkste reden is de samenstelling van de verzekering en de hoogte van de maximum bagagevergoedingen. Bij de een is alles standaard inbegrepen. Zaken als werelddekking of wintersport zijn wellicht niet nodig, maar je betaalt er dan wel voor. Andere verzekeringen zijn juist helemaal uitgekleed en op maat te maken.

Vaak heeft een aanbieder meerdere verzekeringen in het schap. De verschillen zitten dan meestal in:

het dekkingsgebied

de maximale vakantieduur

hoogte van het eigen risico

hoogte van de maximumvergoedingen voor bagage

Een andere factor die van invloed is op de premie is de grootte van je gezin. Gebruik onze vergelijker voor een snelle premieberekening op maat.

Voorwaarden

Snel door de polisvoorwaarden. Waar moet je op letten?

Sluit de verzekerde gezinssamenstelling aan bij je eigen gezinssamenstelling? Deze vraag is relevant bij bijvoorbeeld meerderjarige thuiswonende kinderen. Tot welke leeftijd zijn ze meeverzekerd?

Hoe is de verzekering opgebouwd? Is er een uitgebreide basisdekking met een paar optionele dekkingsmogelijkheden of bestaat de verzekering juist uit losse onderdelen? In het laatste geval: zijn de juiste dekkingen 'aan en uitgezet'?

Hoe lang kan ik aaneengesloten op reis? Ga je korter dan 45 dagen weg, dan zit je overal goed.

Is er een maximumvergoeding voor de kosten als gevolg van opsporings-, bergings- en reddingsacties? Kies in dat geval voor een (vrijwel) onbeperkte dekking.

Eigen risico

Het eigen risico is iets om rekening mee te houden. In geval van schade betaal je een deel zelf. Normaal gesproken staat daar een lagere premie tegenover. Met name bij de bagagedekking komt een eigen risico regelmatig voor. Dat ligt in die gevallen tussen de €45 en €100. Soms is er de mogelijkheid om vrijwillig een hoger of lager eigen risico te kiezen. Bij de vergoeding van medische kosten geldt er meestal geen eigen risico, maar er zijn uitzonderingen. In die gevallen ligt het eigen risico tussen de €50 en €100.

Bestemming of dekkingsgebied

Er bestaan 2 varianten: Europa en werelddekking. Maar ook buiten Europa heb je niet altijd werelddekking nodig. Dit verschilt per verzekeraar. De vuistregel is dat onder de Europadekking, naast alle Europese landen, ook een aantal bekende eilandgroepen valt, zoals de Canarische Eilanden, Madeira en de Azoren. Ook geldt de Europadekking vrijwel altijd voor de landen grenzend aan de Middellandse Zee, zoals Marokko, Tunesië, Egypte en Israël.

Dekking

Welke onderdelen kun je verzekeren en wat is het nut van deze dekking? Denk aan:

