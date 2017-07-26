Dekking camera verschilt bij reisverzekeringen

Onvoldoende dekking

De dekking op je reisverzekering kan onvoldoende zijn als je een (dure) fotocamera meeneemt. De kosten van een kleine systeemcamera met spiegelreflexkwaliteit bedragen al snel meer dan €600. Grote systeem- of spiegelreflexcamera's met standaardzoomlens kosten gemiddeld zelfs €1400.

Dekkingen op foto- en filmapparatuur lopen van €300 tot €3500. Dus niet bij elke verzekeraar krijg je voldoende terug om je camera te vervangen.

Maximumvergoedingen

Alle verzekeraars hebben een maximale vergoeding per persoon. Sommige verzekeraars hanteren daarnaast ook een maximale vergoeding per polis. In onderstaande tabel tref je de maximale vergoedingen voor foto-, film- en videoapparatuur.

Aanbieder Maximum vergoeding

per persoon Maximum vergoeding

per polis a.s.r. €2500 €5000 ABN AMRO €2500 geen maximum Allianz Direct €500 (Basic), €1000 (Comfort), €1750 (Premium) geen maximum Allianz Global Assistance €3500 geen maximum Anker €500 (Instap), €2500 (Comfort), €3500 (Optimaal) €4500 (Instap), €10.500 (Comfort), €15.000 (Optimaal) ANWB (Compleet) €3100 geen maximum a.s.r. €2500 €5000 ASN geen maximum Centraal Beheer >€1250 €50.000 De Goudse €1500 €2000 De Internationale €800 (Europa), €1100 (Plus) €5500 (Europa), €7500 (Plus) FBTO €1250 €5000 HanseMerkur €750 (Comfort) €1000 (Premium) €750 (Comfort) €1000 (Premium) Ik kies zelf van a.s.r. €1500 €3000 ING €2000 geen maximum InShared €1250 €7500 Interpolis Zie voorwaarden. De bagagedekking is in stappen van €1000 te verzekeren Zie voorwaarden. De bagagedekking is in stappen van €1000 te verzekeren met een maximum van €50.000. Klaverblad €1500 geen maximum Lancyr €1250 €1250 LTA (All in One) €1500 €1500 Nationale-Nederlanden €2000 geen maximum Nationale-Nederlanden Bank €2000 geen maximum Ohra €2500 €2500 OpGroen €2500 €10.000 Unigarant €300 (Compact), €3100 (Compleet) geen maximum Univé €2500 geen maximum Vereniging Eigen Huis €1500 geen maximum Zevenwouden €550 €1000 ZLM €1250 geen maximum

Bron: MoneyView, peildatum: 24 februari 2026

Afschrijvingsduur

Voor verzekeraars speelt naast de maximale vergoeding ook de afschrijvingsduur mee. Wordt de camera bijvoorbeeld in 5 jaar of 10 jaar afgeschreven? Dit bepaalt de hoogte van de dagwaarde en de uitkering.

De afschrijvingsduur voor camera’s is soms afhankelijk van de prijs, het type camera of het gebruik. Denk bij type camera aan compactcamera of systeemcamera, zoals een spiegelreflex camera. Wij raden aan om de afschrijvingslijsten te raadplegen.