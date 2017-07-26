Dekking camera verschilt bij reisverzekeringen

Francien Schelhaas Expert reisverzekeringenBijgewerkt op:24 februari 2026
De dekking op je reisverzekering kan onvoldoende zijn als je een (dure) fotocamera meeneemt. De kosten van een kleine systeemcamera met spiegelreflexkwaliteit bedragen al snel meer dan €600. Grote systeem- of spiegelreflexcamera's met standaardzoomlens kosten gemiddeld zelfs €1400.
Dekkingen op foto- en filmapparatuur lopen van €300 tot €3500. Dus niet bij elke verzekeraar krijg je voldoende terug om je camera te vervangen.
Alle verzekeraars hebben een maximale vergoeding per persoon. Sommige verzekeraars hanteren daarnaast ook een maximale vergoeding per polis. In onderstaande tabel tref je de maximale vergoedingen voor foto-, film- en videoapparatuur.
|Aanbieder
|Maximum vergoeding
per persoon
|Maximum vergoeding
per polis
|a.s.r.
|€2500
|€5000
|ABN AMRO
|€2500
|geen maximum
|Allianz Direct
|€500 (Basic), €1000 (Comfort), €1750 (Premium)
|geen maximum
|Allianz Global Assistance
|€3500
|geen maximum
|Anker
|€500 (Instap), €2500 (Comfort), €3500 (Optimaal)
|€4500 (Instap), €10.500 (Comfort), €15.000 (Optimaal)
|ANWB (Compleet)
|€3100
|geen maximum
|a.s.r.
|€2500
|€5000
|ASN
|geen maximum
|Centraal Beheer
|>€1250
|€50.000
|De Goudse
|€1500
|€2000
|De Internationale
|€800 (Europa), €1100 (Plus)
|€5500 (Europa), €7500 (Plus)
|FBTO
|€1250
|€5000
|HanseMerkur
|€750 (Comfort) €1000 (Premium)
|€750 (Comfort) €1000 (Premium)
|Ik kies zelf van a.s.r.
|€1500
|€3000
|ING
|€2000
|geen maximum
|InShared
|€1250
|€7500
|Interpolis
|Zie voorwaarden. De bagagedekking is in stappen van €1000 te verzekeren
|Zie voorwaarden. De bagagedekking is in stappen van €1000 te verzekeren met een maximum van €50.000.
|Klaverblad
|€1500
|geen maximum
|Lancyr
|€1250
|€1250
|LTA (All in One)
|€1500
|€1500
|Nationale-Nederlanden
|€2000
|geen maximum
|Nationale-Nederlanden Bank
|€2000
|geen maximum
|Ohra
|€2500
|€2500
|OpGroen
|€2500
|€10.000
|Unigarant
|€300 (Compact), €3100 (Compleet)
|geen maximum
|Univé
|€2500
|geen maximum
|Vereniging Eigen Huis
|€1500
|geen maximum
|Zevenwouden
|€550
|€1000
|ZLM
|€1250
|geen maximum
Bron: MoneyView, peildatum: 24 februari 2026
Voor verzekeraars speelt naast de maximale vergoeding ook de afschrijvingsduur mee. Wordt de camera bijvoorbeeld in 5 jaar of 10 jaar afgeschreven? Dit bepaalt de hoogte van de dagwaarde en de uitkering.
De afschrijvingsduur voor camera’s is soms afhankelijk van de prijs, het type camera of het gebruik. Denk bij type camera aan compactcamera of systeemcamera, zoals een spiegelreflex camera. Wij raden aan om de afschrijvingslijsten te raadplegen.