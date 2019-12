Dekking camera verschilt bij reisverzekeringen

Nieuws|Neem je een prijzige spiegelreflexcamera mee op reis, let dan goed op de maximale vergoeding van je doorlopende reisverzekering. Deze vergoeding varieert voor foto-, film- en videoapparatuur van €300 tot €3500 per persoon.

De dekking op je reisverzekering kan onvoldoende zijn. De kosten van een kleine systeemcamera met spiegelreflexkwaliteit bedragen gemiddeld zo’n €600. Grote systeem- of spiegelreflexcamera's met standaardzoomlens kosten gemiddeld zelfs €1100.

Met een Basis-polis van ANWB of Unigarant (maximumvergoeding €300) moet je in geval van diefstal of total loss dus flink bijbetalen.

Maximumvergoedingen

Sommige verzekeraars hanteren naast het maximale bedrag per persoon ook een maximale vergoeding per polis. In onderstaande tabel tref je de maximale vergoedingen voor foto-, film- en videoapparatuur.

Aanbieder Maximum vergoeding

per persoon Maximum vergoeding per polis ABN Amro €1750 geen maximum Aegon €400 (Basis), €500 (Allrisk) €400 (Basis), €500 (Allrisk) Allianz €1500 €1500 Allianz Global Assistance €500 (Budget), €1750 (Comfort), €3500 (Premium) geen maximum ANWB/Unigarant €300 (Compact), €2000 (Compleet) €300 (Compact), €2000 (Compleet) Aon Direct €2500 €2500 ASR/Ditzo €1500 €3000 Avéro Achmea €1250 geen maximum Centraal Beheer €1250 €25.000 De Friesland €1250 €10.000 De Goudse €1500 €2000 De Nederlanden van Nu €1750 geen maximum Delta Lloyd €1250 €1250 Europeesche €500 (Basis), €1500 (Comfort), €2500 (Optimaal) geen maximum FBTO €1250 €1250 Generali €3500 €3500 HEMA €1250 €5000 Huis in Een Verz. €2000 €4000 ING €1500 geen maximum Inshared €1250 €7500 Interpolis €3000 geen maximum Klaverblad €1500 geen maximum London Verzekeringen €1500 €1500 Nationale-Nederlanden €1500 geen maximum nowGo/Route Mobiel/Zelf €750 (Europa), €1000 (Plus) €1500 (Europa), €2000 (Plus) Ohra €2500 €2500 Reaal €2000 €4000 SNS €1000 (Europa), €1500 (Plus) €2000 (Europa), €3000 (Plus) Univé €2500 geen maximum ZLM €1250 geen maximum

Bron: MoneyView, peildatum: 26-7-2017

Afschrijvingsduur

Naast de maximale vergoeding maakt het voor de schadevergoeding uit of je camera door de verzekeraar in bijvoorbeeld 5 jaar of 10 jaar wordt afgeschreven. Dit bepaalt de hoogte van de dagwaarde en de uitkering.

De afschrijvingsduur voor camera’s is soms afhankelijk van de prijs, het type camera (compactcamera of systeemcamera, zoals een spiegelreflex camera) of het gebruik. Wij raden aan om de afschrijvingslijsten te raadplegen.

Lees meer: