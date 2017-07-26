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Dekking camera verschilt bij reisverzekeringen

Neem je een prijzige spiegelreflexcamera mee op reis? Let dan goed op de maximale vergoeding van je doorlopende reisverzekering. Deze vergoeding varieert voor foto-, film- en videoapparatuur. Dit verschilt van €300 tot €3500 per persoon.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert reisverzekeringenBijgewerkt op:24 februari 2026

Reisverzekering schade camera claimen

Onvoldoende dekking

De dekking op je reisverzekering kan onvoldoende zijn als je een (dure) fotocamera meeneemt. De kosten van een kleine systeemcamera met spiegelreflexkwaliteit bedragen al snel meer dan €600. Grote systeem- of spiegelreflexcamera's met standaardzoomlens kosten gemiddeld zelfs €1400.

Dekkingen op foto- en filmapparatuur lopen van €300 tot €3500. Dus niet bij elke verzekeraar krijg je voldoende terug om je camera te vervangen.

Maximumvergoedingen

Alle verzekeraars hebben een maximale vergoeding per persoon. Sommige verzekeraars hanteren daarnaast ook een maximale vergoeding per polis. In onderstaande tabel tref je de maximale vergoedingen voor foto-, film- en videoapparatuur.

Aanbieder Maximum vergoeding
per persoon		 Maximum vergoeding
per polis
a.s.r. €2500 €5000
ABN AMRO €2500 geen maximum
Allianz Direct €500 (Basic), €1000 (Comfort), €1750 (Premium) geen maximum
Allianz Global Assistance €3500 geen maximum
Anker €500 (Instap), €2500 (Comfort), €3500 (Optimaal) €4500 (Instap), €10.500 (Comfort), €15.000 (Optimaal)
ANWB (Compleet) €3100 geen maximum
a.s.r. €2500 €5000
ASN   geen maximum
Centraal Beheer >€1250 €50.000
De Goudse €1500 €2000
De Internationale €800 (Europa), €1100 (Plus) €5500 (Europa), €7500 (Plus)
FBTO €1250 €5000
HanseMerkur €750 (Comfort) €1000 (Premium) €750 (Comfort) €1000 (Premium)
Ik kies zelf van a.s.r. €1500 €3000
ING €2000 geen maximum
InShared €1250 €7500
Interpolis Zie voorwaarden. De bagagedekking is in stappen van €1000 te verzekeren Zie voorwaarden. De bagagedekking is in stappen van €1000 te verzekeren met een maximum van €50.000.
Klaverblad €1500 geen maximum
Lancyr €1250 €1250
LTA (All in One) €1500 €1500
Nationale-Nederlanden €2000 geen maximum
Nationale-Nederlanden Bank €2000 geen maximum
Ohra €2500 €2500
OpGroen €2500 €10.000
Unigarant €300 (Compact), €3100 (Compleet) geen maximum
Univé €2500 geen maximum
Vereniging Eigen Huis €1500 geen maximum
Zevenwouden €550 €1000
ZLM €1250 geen maximum

Bron: MoneyView, peildatum: 24 februari 2026

Afschrijvingsduur

Voor verzekeraars speelt naast de maximale vergoeding ook de afschrijvingsduur mee. Wordt de camera bijvoorbeeld in 5 jaar of 10 jaar afgeschreven? Dit bepaalt de hoogte van de dagwaarde en de uitkering.

De afschrijvingsduur voor camera’s is soms afhankelijk van de prijs, het type camera of het gebruik. Denk bij type camera aan compactcamera of systeemcamera, zoals een spiegelreflex camera. Wij raden aan om de afschrijvingslijsten te raadplegen.

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