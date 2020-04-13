Reisorganisatie failliet en geld terug

Recht op garantie bij pakketreis

Volgens Europese regels hebben reizigers recht op garantie bij pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen. Bij een faillissement krijg je dan je geld terug, een (andere) reis of repatriëring (naar huis brengen) als het nodig is. De overheid moet ervoor zorgen dat reizigers in zo’n situatie volledig zijn beschermd.

Meestal geen garantie bij losse boekingen

Als je een losse vlucht of accommodatie boekt, dan is die garantie er meestal niet. Zo ontbreekt de garantieregeling bij hotels en luchtvaartmaatschappijen. Maar ook bij vakantieparken die zijn aangesloten bij Hiswa-Recron, zoals Center Parcs, Landal en Roompot.

Heeft de Nederlandse reisaanbieder bij wie je hebt geboekt geen (goede) garantieregeling? Dan kun je je melden bij de curator. Soms kan de reis toch doorgaan omdat de reisaanbieder het hotel en luchtvaartmaatschappij al heeft betaald. Is dat niet het geval dan kun je bij de curator een poging doen om je geld terug te krijgen.

Bij klachten over een buitenlandse accommodatie of reisorganisatie kun je terecht bij het Europees Consumenten Centrum (ECC).

Pakketreis en faillissement: garantiefonds SGR

Heb je een reis geboekt die bestaat uit verschillende onderdelen, zoals vervoer en accommodatie? Dan gaat het vaak om een pakketreis. Als een failliete reisorganisatie is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), dan kun je terecht bij SGR. Reisorganisaties betalen hiervoor een bijdrage aan SGR.

Wat doet de SGR?

SGR stuurt aan op het laten doorgaan van de reis of het boeken van een vervangende reis. Lukt dat niet? Dan ontvang je van SGR om uitnodiging om een claim in te dienen. Na een faillissement krijgen zij alle informatie over de boekingen bij die organisatie. Heb je geen uitnodiging ontvangen, neem dan zelf contact op met SGR. Ingediende claims worden niet binnen een vaste termijn afgehandeld. SGR probeert een faillissement binnen 3 tot 6 maanden af te handelen.

Reis betaald met creditcard of PayPal

Heb je de reis betaald met een creditcard of PayPal? Dan verwijst SGR je eerst naar die maatschappij voor een vergoeding. Creditcardmaatschappijen hebben namelijk een chargeback-regeling. Dit wordt ook wel aflevergarantie of GeldTerugService genoemd. Met die regeling kun je de betaling voor de reis betwisten bij faillissement.

SGR behandelt een claim pas na een afwijzing van die maatschappij. Dat werkt voor jou als reiziger vertragend. International Card Services (ICS) verwijst bij pakketreizen namelijk eerst door naar het garantiefonds. Alleen los geboekte reisonderdelen (zoals vliegtickets) vergoedt ICS meteen.

Andere garantiefondsen

Ondertussen zijn er in Nederland verschillende garantiefondsen. Kleine reisorganisaties richtten in 2011 de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) op. Hieruit ontstond in 2013 garantieregeling STO Garant. En sinds 2012 bestaat het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators (GGTO).

Beiden fondsen geven reizigers geld terug als een aangesloten reisorganisatie failliet gaat. STO Garant kan het boekingsbedrag al binnen een maand na het faillissement terugstorten aan reizigers die nog niet op reis zijn gegaan. In 2019 is ook nog VZR Garant opgericht voor ‘niet-klassieke’ pakketreisaanbieders.

Toezicht op de reisorganisaties

Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft aan al jaren intensief toezicht te houden op de reisbranche. Zij kan ervoor zorgen dat een reisbedrijf voldoet aan zijn garantieplicht. De toezichthouder meldt dat ze niet elke reisorganisator in Nederland kan controleren. Maar de toezichthouder spreekt partijen aan op basis van onder andere signalen.

De kans om je geld terug te krijgen is dan klein. Je zou volgens ACM wel een rechtszaak kunnen aanspannen tegen de reisaanbieder of overheid.

Let bij boeken op de garantieregeling

Let bij het boeken van een reis zelf op of het reisbedrijf een goede garantieregeling heeft. Op de website van een reisorganisatie kun je wel een garantiefondslogo zien. Maar soms staat dat logo daar onterecht. Controleer bij het genoemde garantiefonds zelf of de reisaanbieder bij de aangesloten bedrijven staat.