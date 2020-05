Reisorganisatie failliet en geld terug

Pakketreis en faillissement: garantiefonds SGR

Bij een pakketreis (een reis met verschillende onderdelen, zoals vervoer en accommodatie) kun je terecht bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) als de reisorganisatie daarbij is aangesloten. Reisorganisaties betalen hiervoor een bijdrage aan SGR.

Dit garantiefonds stuurt dan aan op het laten doorgaan van de reis of het boeken van een vervangende reis. Lukt dat niet, dan kun je binnen 2 maanden na het faillissement een claim indienen voor een schadevergoeding.

Ingediende claims worden niet binnen een vaste termijn afgehandeld, maar SGR probeert een faillissement binnen 3 tot 6 maanden af te handelen.

Welke kosten vergoedt SGR

SGR vergoedt de betaalde reissom en extra vervoers- en verblijfskosten die je moest maken. Kosten voor bijvoorbeeld het verlengen van verzekeringen of een visum, telefoonkosten en ongebruikte reischeques en waardebonnen krijg je niet vergoed. Uitzondering is het corona-voucher van ANVR-organisaties.

Corona-voucher en SGR-garantie

In plaats van de reissom terug bij een geannuleerde pakketreis, krijg je vanwege het coronavirus een reisvoucher aangeboden. Je behoudt wel altijd het recht op geld terug.

Krijg je een reisvoucher van een reisorganisatie aangesloten bij brancheorganisatie 'De Algemeen Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR)', dan valt het tegoed onder de garantieregeling van SGR. Je krijgt de waarde dan terug als de reisorganisatie failliet gaat voordat je de voucher hebt gebruikt.

Lange wachttijden bij SGR

Bij grote faillissementen wordt SGR overspoeld met claims. Je kunt pas claimen als een reisbedrijf failliet is, al voert die dan al langer geen reizen meer uit. SGR verwijst voor een uitkering eerst naar andere instanties, zoals de creditcardmaatschappij. Stuur je niet alle juiste papieren op, dan belandt je claim al snel weer onderop de stapel.

Als gedupeerde moet je dan soms maanden of ruim een jaar wachten tot SGR je claim afhandelt. Uit klachten blijkt dat het garantiefonds tussentijds dan niet of niet duidelijk communiceert over wat de status van de claim is.

Klagen over de wachttijd kan helaas alleen bij SGR zelf. Vervolgens kun je dan eventueel een zaak beginnen tegen SGR bij de rechtbank Rotterdam.

Reis betaald met creditcard of PayPal

Heb je de reis betaald met een creditcard of PayPal, dan verwijst SGR je eerst naar die maatschappijen voor een vergoeding. Creditcardmaatschappijen geven via hun aflevergarantie het aankoopbedrag terug bij faillissement.

SGR behandelt een claim pas na een afwijzing van die maatschappijen. Dat werkt voor jou als reiziger vertragend. International Card Services (ICS) verwijst namelijk bij pakketreizen eerst door naar het garantiefonds. Alleen los geboekte reisonderdelen (zoals vliegtickets) vergoedt ICS meteen.

Andere garantiefondsen

Inmiddels zijn er in Nederland verschillende garantiefondsen. Kleine reisorganisaties richtten in 2011 de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) op. Hieruit ontstond in 2013 garantieregeling STO Garant. En sinds 2012 bestaat het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators (GGTO).

Beiden fondsen geven reizigers geld terug als een aangesloten reisorganisatie omvalt. STO Garant kan het boekingsbedrag al binnen 4 weken na het faillissement terugstorten aan reizigers die nog niet op reis zijn gegaan.

In 2019 is ook nog VZR Garant opgericht voor ‘niet-klassieke’ pakketreisaanbieders.

Recht op garantie bij pakketreis

Volgens Europese regels hebben reizigers recht op garantie bij pakketreizen (of gekoppelde reisarrangementen). Dit houdt in: als de reisorganisatie waar je boekt failliet gaat, krijg je betaalde bedragen terug of een (andere) reis en zo nodig repatriëring.

De overheid moet erop toezien dat reizigers in zo’n situatie volledig zijn beschermd.

Toezicht op de reisorganisaties

Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft aan al jaren intensief toezicht te houden op de reisbranche. Zij kan ervoor zorgen dat een reisbedrijf aan zijn garantieplicht voldoet. De toezichthouder meldt dat ze niet elke reisorganisator in Nederland kan controleren, maar partijen aanspreekt op basis van onder andere signalen.

Heeft de reisaanbieder waar je hebt geboekt geen (goede) garantieregeling, dan kun je dit melden bij ACM. Om bij faillissement dan geld terug te krijgen of na te gaan of de reis toch doorgaat moet je naar de curator.

De kans om je geld terug te krijgen is dan klein. Je zou volgens ACM wel een rechtszaak kunnen aanspannen tegen de reisaanbieder of overheid.

Let bij boeken op de garantieregeling!

Let bij het boeken van een reis zelf op of het reisbedrijf een goede garantieregeling heeft. Op de website van een reisorganisatie kun je wel een garantiefondslogo zien, maar soms staat dat daar onterecht.

Controleer bij het genoemde garantiefonds zelf of de reisaanbieder bij de aangesloten bedrijven staat.

