Druk moet worden opgevoerd voor makkelijker internationaal treinreizen

Eerder dit jaar presenteerde de Europese Commissie, onder leiding van toenmalig Eurocommissaris Frans Timmermans, een plan. Het moet het vinden en boeken van internationale treinverbindingen makkelijker maken. Volgens dat plan moet er 1 platform komen. Daar kunnen consumenten reizen met verschillende opeenvolgende vervoerders vinden, vergelijken en boeken.

Ontmoedigend

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Voor vliegreizen bestaat die mogelijkheid al jaren. Er zijn diverse websites die prijzen vergelijken en waar je je vliegreis vervolgens ook boekt. Maar bij treinreizen verzanden consumenten in een wirwar van buitenlandse websites van verschillende vervoerders, onduidelijke prijzen en reizen die niet op elkaar aansluiten. Dat is enorm ontmoedigend voor consumenten die op deze duurzame manier willen reizen.’

Weerstand

Frank Oostdam, directeur van reiskoepel ANVR: ‘De Nederlandse overheid heeft het Europese plan, de zogeheten MDMS (multimodale digitale mobiliteitsdiensten) -verordening omarmd. Het maakt reizen binnen Europa op een andere manier dan vliegen, een stuk makkelijker en op den duur ook goedkoper. Maar in andere landen en bij spoorwegvervoerders is weerstand. Vervoersbedrijven moeten voor een toegankelijk boekingssysteem hun data beschikbaar maken. Maar dat doen ze (nu) niet, omdat dat niet in het belang van hun concurrentiepositie is.’

Tegenlobby

Freek Bos, directeur Rover: ‘Sinds het vertrek van Timmermans uit Europa, zien we dat de tegenlobby zich krachtiger roert. Tegenstanders pleiten voor uitstel of afzwakking van de verordening. Zo ligt er een voorstel om weliswaar reisinformatie op 1 platform samen te brengen, maar moeten consumenten vervolgens wel naar de website van iedere vervoerder afzonderlijk om een ticket te boeken. Daarmee blijft de drempel hopeloos hoog. Dat is geen vooruitgang.’

Europese verkiezingen

De belangenorganisaties willen dat staatssecretaris Heijnen er bij Eurocommissaris Adina Vălean op aandringt dat zij vasthoudt aan de ambities en de verordening zoals die eerder was aangekondigd. Inclusief een overzichtelijk zoek- en boekingssysteem voor gecombineerde internationale treinreizen. En deze nog vóór de komende Europese parlementsverkiezingen doorheen loodst.

Alleen zo kan de trein binnen Europa concurreren met het vliegtuig. En daarmee is ook het klimaat gediend. Op 5 oktober is er een debat in de Tweede Kamer over het onderwerp.