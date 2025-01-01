Is je binnenlandse treinreis geannuleerd of vertraagd? Dan heb je soms recht op een vergoeding. Krijg je je vergoeding niet op tijd? Klaag dan met een brief of e-mail bij de treinvervoerder. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je naar de juiste stap of brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.
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