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Voorbeeldbrief trein vertraagd of geannuleerd

Is je binnenlandse treinreis geannuleerd of vertraagd? Dan heb je soms recht op een vergoeding. Krijg je je vergoeding niet op tijd? Klaag dan met een brief of e-mail bij de treinvervoerder. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je naar de juiste stap of brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.

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Marco met bol_witte achtergrond
Hoi, ik stel je een paar vragen. Daarna mail ik je de juiste brief voor jouw situatie. Deze brief kun je dan zelf naar de treinvervoerder sturen.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
Marco met bol_witte achtergrond
Heb je via de website van de treinvervoerder een vergoeding aangevraagd?

  • Ja

  • Nee

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