Voorbeeldbrief trein vertraagd of geannuleerd

Is je binnenlandse treinreis geannuleerd of vertraagd? Dan heb je soms recht op een vergoeding. Krijg je je vergoeding niet op tijd? Klaag dan met een brief of e-mail bij de treinvervoerder. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je naar de juiste stap of brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.