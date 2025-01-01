Voorbeeldbrief faillissement verkoper of bedrijf

Gaat de verkoper of het bedrijf failliet en heb je nog recht op geld of spullen? Dan is dat behoorlijk vervelend. Vraag bij de curator je aanbetaling terug. Of je spullen. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je stap voor stap naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.
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Ik heb een product of dienst besteld
De winkel is failliet. Ik heb mijn product niet gekregen / de dienst is niet uitgevoerd.
Ik heb geen product of dienst besteld
Maar ik liet iets achter bij een winkel of bedrijf dat nu failliet is. Ik wil mijn spullen terug.
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