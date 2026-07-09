Kan ik mijn vakantie annuleren vanwege bosbranden?

Met een annuleringsverzekering krijg je je reissom vergoed als je vakantie plotseling niet doorgaat. Maar niet elke situatie is verzekerd. Alleen de gebeurtenissen die in de polisvoorwaarden staan.

Welke gebeurtenissen worden vergoed?

Sluit op tijd af

Sluit een annuleringsverzekering op tijd af. Bij de meeste reisverzekeraars moet dit binnen 7 tot 14 dagen na je boeking.

Bij ANWB en Unigarant kan dit later ook nog. Wil je bij deze verzekeraars ook verzekerd zijn van annulering bij natuurrampen? Dan heb je de aanvullende calamiteitendekking nodig.

Met je reis- en annuleringsverzekering verzeker je je voor onverwachte gebeurtenissen. Die gebeurtenissen mochten nog niet bekend zijn toen je de verzekering afsloot. Wil je nu nog een annuleringsverzekering afsluiten voor een gebied waar een bosbrand woedt? Dan kan het zijn dat je niet of maar voor een deel verzekerd bent.

Wat als er tijdens mijn vakantie een bosbrand uitbreekt?

Je reisverzekering helpt vooral bij de extra kosten tijdens je vakantie.

Denk aan:

Hulp van de alarmcentrale van je reisverzekeraar.

Vervangend verblijf.

Extra reis- en vervoerskosten.

Medische hulp.

Repatriëring (het regelen van een alternatieve terugreis als je niet meer zelf naar huis kan reizen).

Welke kosten je precies vergoed krijgt, verschilt per verzekeraar. Het hangt ook af van de dekkingen die je hebt gekozen. Neem altijd zo snel mogelijk contact op met de alarmcentrale van je reisverzekeraar.

Ben ik verzekerd als ik moet evacueren?

Moet je vakantiepark of hotel worden ontruimd vanwege een bosbrand? Dan kan de alarmcentrale meestal helpen met het regelen van vervangende accommodatie. Vraag altijd eerst bij het hotel, vakantiepark of je reisorganisatie naar andere opties.

Ben ik verzekerd als ik eerder naar huis moet of langer moet blijven?

Moet je eerder naar huis vanwege een negatief reisadvies? Of omdat je vakantieverblijf niet meer beschikbaar is? Dan kun je vaak nog terecht bij je annuleringsverzekering.

Is je reisorganisatie lid van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (SCR)? Dan kun je mogelijk daar een deel van je reissom terugkrijgen. Lees meer op de site van de Rijksoverheid: Rechten reizigers bij calamiteiten

Ga je op eigen initiatief eerder naar huis terwijl dat niet noodzakelijk is? En heb je daardoor extra kosten? Dan vergoedt de reisverzekering die kosten niet.

Zijn medische kosten verzekerd?

Heb je medische hulp nodig door de bosbrand? Dan lopen deze kosten meestal eerst via de zorgverzekering. Met de dekking medische kosten op je reisverzekering worden kosten boven het Nederlandse tarief vaak aanvullend vergoed. Heb je een aanvullende zorgverzekering, dan kunnen buitenlandse zorgkosten daar ook meeverzekerd zijn.

Je bent alleen verzekerd voor noodzakelijke en spoedeisende hulp. Bij je reisverzekering krijg je vaak ook je verplichte eigen risico vergoed. Neem dus bij medische kosten in het buitenland eerst contact op met het alarmnummer van je reisverzekeraar.

Is schade aan mijn bagage verzekerd?

Schade door vuur, rook of bluswater valt onder de bagagedekking. De dekking voor bagage is vaak aanvullend. Je moet die bovenop je basisreisverzekering afsluiten.

Je kampeerspullen vallen ook onder je bagagedekking. Dat geldt niet voor een caravan of vouwwagen. Daar heb je een aparte verzekering voor nodig. Ga je op vakantie met een tent? Deze valt wel onder je bagagedekking.

Kijk goed wat het maximale verzekerde bedrag is. Voor alle bagage samen geldt een maximale vergoeding. Vaak kun je dat bedrag tegen extra premie nog ophogen.

Er gelden ook maximale vergoedingen voor je kampeeruitrusting. Voor tenten loopt de vergoeding van €350 tot €5000. Controleer dus voordat je op reis gaat of je bagage goed verzekerd is.

Praktische tips bij schade