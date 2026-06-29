Geldt je reisverzekering tijdens een festival?

Niet elk bezoek aan een festival wordt gezien als een reis. En dus ook niet voor elk festivalbezoek geldt je reis- en annuleringsverzekering. De meeste verzekeraars spreken pas van een reis als deze minimaal 2 dagen duurt, oftewel een reisje met minimaal 1 overnachting. Er zijn ook verzekeraars waar dat alleen geldt voor reizen binnen Nederland. Ga je naar het buitenland, dan ben je bij een eendaags uitje ook al verzekerd.

Dit geldt bij:

a.s.r.

ABN AMRO

ANWB

ASN

Avéro Achmea

Centraal Beheer

FBTO

ING

Interpolis

Klaverblad

Nationale-Nederlanden (via adviseur)

Nationale-Nederlanden Bank (direct afsluitbaar)

OHRA

Unigarant

Univé

Vereniging Eigen Huis

Je festivalkaartje annuleren

Festivalkaartjes kosten soms veel geld. Wat als je ziek wordt? Of als er een noodgeval is in je familie? Kun je de kosten dan terugkrijgen?

Een verzekeraar ziet een meerdaags festival al snel als een reis. Bij annulering krijg je dan de kosten deels of helemaal terug. Lees in de voorwaarden van je verzekeraar wat geldige redenen zijn om te annuleren.

Voor een concert of ander evenement zonder overnachting ligt dat vaak anders. Lang niet alle verzekeraars betalen dan. Bij ANWB, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en Unigarant is dit standaard meeverzekerd. Bij Anker kun je dit optioneel meeverzekeren. Bij ABN AMRO ben je alleen verzekerd bij een festival in het buitenland.

Diefstal op het festival

Het zal je maar gebeuren: Je bezittingen worden gestolen tijdens je festivalbezoek. Om de spullen die je bij je hebt te verzekeren, heb je een bagagedekking nodig. Dat zit niet altijd standaard in je reisverzekering. Je moet dan de extra dekking voor bagage toevoegen.

Met de bagagedekking is diefstal van je spullen verzekerd. Maar let wel op. Dit geldt alleen als je goed past op je waardevolle spullen. Verzekeraars noemen dat ‘normale voorzichtigheid’. Bewaar je waardevolle spullen dus bij je. Wordt er iets gestolen uit je tas als hij ergens onbeheerd op het festivalterrein staat? Dan is dat niet gedekt.

Zijn spullen in een tent verzekerd?

Verzekeraars stellen vaak extra voorwaarden voor spullen in een tent. Waardevolle spullen moeten meestal onder direct toezicht blijven of in een afgesloten ruimte liggen. Draag waardevolle spullen daarom bij je. Laat deze niet onbeheerd in je tent achter.

Doe altijd aangifte

Is er toch wat gebeurd? Doe bij diefstal altijd aangifte bij de politie. Je hebt een kopie van de aangifte nodig voor je verzekering.

Is je telefoon verzekerd?

Hoe en of je telefoon verzekerd is, hangt af van de situatie. Veel reisverzekeringen betalen diefstal van een telefoon alleen als je die goed hebt opgeborgen. Laat je een telefoon onbeheerd achter in je tent? Dan krijg je meestal geen vergoeding.

Heb je een inboedelverzekering met smartphonedekking? Dan is je telefoon daar misschien al verzekerd. Bij sommige verzekeringen valt dit onder de buitenshuisdekking. Kijk goed waar de dekking geldt. Dat kan alleen in Nederland zijn, of in de hele wereld.

Is je telefoon zowel op je reis- als je inboedelverzekering verzekerd? Kijk dan welke verzekering de hoogste vergoeding geeft. Let daarvoor op de afschrijving die verzekeraars hanteren. Afschrijvingslijsten moeten makkelijk vindbaar zijn op de website van de verzekeraar. Soms krijg je bij de smartphonedekking van je inboedelverzekering meer terug dan bij je reisverzekering.

Let op de maximale vergoeding

Voor telefoons geldt vaak een maximumbedrag. Ook heb je in sommige gevallen te maken met een eigen risico.

Voor andere waardevolle bagage geldt vaak ook een maximale vergoeding. Dit geldt bijvoorbeeld voor sieraden. Je kunt waardevolle sieraden nog beter thuislaten.

Controleer altijd:

De voorwaarden voor bagagedekking.

De maximale vergoeding.

Het eigen risico.

Ben je verzekerd voor medische kosten?

Krijg je een medisch noodgeval tijdens je festivalbezoek? Dan wil je goed verzekerd zijn. Dat loopt eerst via je zorgverzekering. Let goed op als je naar het buitenland gaat.

Binnenland

In Nederland vallen medische kosten in geval van nood onder je zorgverzekering. Je hebt daarvoor dus geen medische dekking op je reisverzekering nodig.

Buitenland

Medische kosten in het buitenland kunnen ook eerst via je zorgverzekering lopen. Maar je Nederlandse zorgverzekeraar vergoedt tot het Nederlandse tarief. Is je festival in een land waar de zorgkosten veel hoger liggen dan in Nederland? Dan heb je niet genoeg aan je basisverzekering.

Je kunt je dan op 2 manieren extra verzekeren:

Via je aanvullende zorgverzekering.

Via de dekking voor medische kosten van je reisverzekering.

In Europa liggen de zorgkosten vaak ongeveer gelijk aan die in Nederland. Maar ga je naar bijvoorbeeld Canada, de Verenigde Staten of Japan. Of naar een land waar je in een privékliniek terecht kunt komen? Bijvoorbeeld Oostenrijk of Spanje. Dan is het wel verstandig om je medische kosten ook mee te verzekeren.

Je bent alleen verzekerd voor noodzakelijke en spoedeisende hulp. Bij je reisverzekering krijg je vaak ook je verplichte eigen risico vergoed. Dus bij medische kosten in het buitenland kun je het beste eerst aankloppen bij je reisverzekeraar.

Repatriëring

Onder de standaarddekking van je reisverzekering valt ook algemene hulpverlening. Dat is de directe hulp die je nodig kunt hebben. Bijvoorbeeld als je door een ongeluk niet meer zelf naar huis kunt. Het regelen van een alternatieve terugreis heet ook wel repatriëring. Het kan ook zijn dat je langer moet blijven door ziekte of een ongeluk. Neem in alle gevallen zo snel mogelijk contact op met de alarmcentrale van je verzekering.

Wat als het festival wordt afgelast?

Bij een afgelast festival kun je meestal terecht bij:

De organisator De ticketverkoper Je creditcardmaatschappij (als je met creditcard hebt betaald)

Een reisverzekering vergoedt een afgelast festival niet.

Ben je verzekerd bij drugs- of alcoholgebruik?

Vaak niet. Ontstaat schade of een ongeval doordat je onder invloed bent van alcohol of drugs? Dan kan een verzekeraar een vergoeding weigeren. Lees daarom goed welke uitsluitingen gelden.

Veelgestelde vragen

Kun je festivalkaartjes verzekeren?

Ja, met een annuleringsverzekering kun je festivalkaartjes verzekeren als je zelf moet annuleren. Vaak wel alleen als het gaat om een meerdaags festival of een festival in het buitenland. Een gewone reisverzekering zonder annuleringsdekking dekt dit niet.

Vergoedt een reisverzekering een gestolen telefoon op een festival?

Soms. Je moet wel aantonen dat je voldoende voorzichtig bent geweest.

Ben je verzekerd op een festivalcamping?

Vaak wel, maar voor spullen in tenten gelden meestal strengere voorwaarden. En voor waardevolle spullen kunnen nog aanvullende voorwaarden gelden.

Vergoedt een reisverzekering een afgelast festival?

Nee, je moet dan bij de organisator of ticketverkoper aankloppen.